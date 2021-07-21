Как учитывать затраты в 1С:Бухгалтерия 8 с 2021 года

С этого года запасы учитываем по новому ФСБУ 5/2019. Посмотрим, как наладить учет материалов, товаров, готовой продукции, незавершенки с учетом нового стандарта.

Настраиваем метод учета запасов

Корректное закрытие затратных счетов начинается с заполнения учетной политики организации. Напомним, что «учетка» в программе создается ежегодно, а также вместе с ней надо заполнить справочник «Перечень прямых расходов».

Первое, что указываем в учетной политике – способ оценки МПЗ. Функционал программы позволяет выбрать между двумя вариантами.

Вариант 1. Метод средней оценки. В этом случае себестоимость единицы учета запасов считается так: общую себестоимость вида запасов делим на их количество, с учетом остатка на начало периода.

Вариант 2. Метод ФИФО. Это когда первыми выбывают с учета ТМЦ, поставленные на учет первыми.

Далее есть возможность указать чем занимается организация:

Галочка «Выпуск продукции» – для организаций, которые занимаются производством.

Галочка «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам» – для тех, кто оказывает услуги.

Если речь о торговой компании, которая ничего не производит, галочки не ставим. Это значит, счет 20 в данном случае программа не использует.

Собираем затраты на производство

Прямые расходы компании, которые можно отнести к конкретному виду продукции, отражаются на счетах 20 и 23. Косвенные расходы – те, которые относятся к производству сразу нескольких видов продукции, – на счетах 25 и 26.

Деление не формальное! Из плана счетов программы видим, что счета прямых расходов имеют субконто «Номенклатурная группа». Поэтому данные расходы могут быть списаны по конкретной номенклатурной группе напрямую в себестоимость производства.

Счета косвенных расходов не имеют необходимое субконто и, значит, не могут закрываться прямиком в себестоимость конкретного товара.

Закрываем счет 20 по услугам

Если поставили галочку напротив «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам», надо выбрать, как именно списываются затраты со счета 20.01 при закрытии месяца. Для этого на вкладке появится специальное поле. Возможные варианты смотрите в таблице 1. Обращаем внимание: эта настройка касается только услуг.

Таблица 1. Списание затрат по услугам при закрытии месяца

Способ списания В чем заключается Без учета выручки Все затраты, накопленные на счете 20.01, списываются регламентной операцией при закрытии месяца в Дт 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения», независимо от того, была выручка или нет С учетом всей выручки Этот способ – полная противоположность предыдущему. А именно: если по итогам месяца есть выручка по конкретной номенклатурной группе, счет 20.01 закроется. Иначе, если выручки не было, – не закроется. Если по итогам закрытия месяца надо отразить незавершенное производство по закрытой номенклатурной группе, проведите документ «Инвентаризация НЗП». Укажите в нем конкретную номенклатурную группу, которая не должна закрыться на счет себестоимости 90.02.1 С учетом выручки только по производственным услугам Учитывается только та сумма выручки, которую провели документом «Оказание услуг». Если провели документ «Реализация товаров и услуг», соответствующую выручку для расчета списания затрат программа проигнорирует

Определяем общехозяйственные расходы

Установили галочку «Выпуск продукции»? Тогда настройте поле «База распределения косвенных расходов». Какую именно базу выбрать для распределения косвенных расходов, подскажет таблица 2.

Также в программе реализована возможность установить особые правила распределения для определенных затрат.

И имейте в виду: с 2021 года применяем единственный метод учета общехозяйственных расходов – метод неполной (сокращенной) производственной себестоимости («директ-костинг»). Метод полной производственной себестоимости («абсорпшен-костинг») больше не применяется, так как с 01.01.2021 заработал ФСБУ 5/2019 «Запасы». То есть раньше можно было относить на фактическую себестоимость готовой продукции управленческие расходы. Теперь такие схемы – под запретом.

Соответственно, в программе «1С:Бухгалтерия 8» с 2021 года возможен только один вариант учета общехозяйственных расходов – метод «директ-костинг» (применяется по умолчанию). Переключатель «Общехозяйственные расходы включаются» в форме «Учетная политика» с 2021 г. скрыт.

Счет 26 в бухучете закрывается на счет 90.08.1, если в форме «Учетная политика» установили хотя бы один из флажков – «Выпуск продукции» или «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам». В налоговом учете в этом случае затраты, учтенные на счете 26, всегда относятся к косвенным.

Счет 26 в бухучете закрывается на счет 90.02.1 при условии, что в форме «Учетная политика» сняли оба флажка: «Выпуск продукции» и «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам». Этот вариант – для организаций, деятельность которых не связана с производственным процессом (комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т. п., за исключением торговцев) и которые все затраты учитывают на счете 26.

Таблица 2. База распределения косвенных расходов

Возможная база Как закрывается счет 25 на счет 20 Объем выпуска Если в базе есть документ «Отчет производства за смену». Причем мы видим не только стоимость, но и количество выпущенной продукции Плановая себестоимость Если есть документ «Отчет производства за смену». Причем при данном методе, в отличие от предыдущего, мы видим только сумму выпущенной продукции Оплата труда Пропорционально заработной плате по статьям затрат в НУ – оплата труда Материальные затраты Пропорционально материальным расходам по статьям затрат в НУ – материальные расходы Выручка Должна быть выручка, то есть документы реализации или акт об оказании услуг Прямые затраты Базой выступает оборот по счету 20, без отбора по статьям затрат Отдельные статьи затрат Базой выступает оборот по счету 20, с отбором по указанному списку статей затрат в поле «список статей затрат» Не распределяется Ничего не закрывается автоматически. Надо делать закрытие вручную. Способ используют в редких случаях, когда организации не подходит стандартное закрытие, ни один из вышеперечисленных вариантов

Секреты перечня прямых расходов

Чтобы программа правильно закрывала счета 20 и 23, верно заполняла Декларацию по налогу на прибыль и корректно считала налог на прибыль, каждый год настраивайте перечень прямых расходов (раздел «Главное» – Ссылка «Налоги и отчеты» – вкладка «Налог на прибыль» – синяя ссылка «Перечень прямых расходов»).

Чтобы внести запись в перечень, нажмите на кнопку «Создать». В карточке выберите период действия, организацию, вид расходов налогового учета, счет дебета. Для большей детализации укажите статью затрат по бухучету.

Те расходы, которые не включили в перечень, для программы становятся косвенными и при закрытии месяца списываются в налоговом учете на счет 90.08.

Что делать, если счета не закрылись

Бывает, что месяц закрылся хорошо, но при анализе оборотно-сальдовой ведомости мы видим, что счета закрылись не полностью или вовсе не закрылись. Тогда проанализируйте:

Проводки в регламентной операции «Закрытие счетов: 20, 23, 25, 26». Ваша задача – найти на какой счет закрылись счета 20 и 23. Если на 90.08, то, скорее всего, не хватает записей в перечне прямых расходов – проверьте их.

Ваша задача – найти на какой счет закрылись счета 20 и 23. Если на 90.08, то, скорее всего, не хватает записей в перечне прямых расходов – проверьте их. Отчет «Анализ субконто. Просмотрите, по какой номенклатурной группе и статье затрат не произошло полное/частичное закрытие счета 20/23 на счет 90.02. Возможные причины: незавершенное производство, недостаток записей в справочнике прямых расходов или отсутствие выручки по номенклатурной группе.

После анализа и изменения документов месяц закройте заново.