Что отражается в строке 070 декларации по НДС?

Строка 070 декларации по НДС — что отражается в ней? Ответ зависит от того, в каком разделе декларации эта строка находится и какие правила ее заполнения установлены налоговым законодательством. Рассмотрим что значит стр. 070 в различных разделах декларации, порядок заполнения стр. 070 в разд. 3 и приведем образец оформления стр.070.

Назначение строки 070 в декларации по НДС

Из огромной массы налоговых отчетов декларация по НДС является одним из самых объемных по количеству разделов. И в большинстве разделов можно найти строку с кодом 070:

Практически в каждом из указанных разделов строка 070 имеет свое специфическое назначение и заполняется по определенным правилам, утвержденным приказом ФНС России от 29.10.2014 № MMB-7-3/558@.

С отчета за 4 квартал декларацию по НДС нужно оформлять на новом бланке, утв. приказом ФНС от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@.

Компаниям или ИП, оформляющим декларацию, не всегда требуется заполнять все ее разделы и строки. При этом чаще всего при оформлении декларации по НДС приходится сталкиваться со строкой 070 из раздела 3. Порядок ее заполнения расшифруем далее.

Строка 070 раздела 3: требования приказа ФНС к заполнению

Как выглядит строка 070 раздела 3 декларации по НДС и как приказ ФНС № MMB-7-3/558@ предписывает ее заполнять, вы можете увидеть на рисунке:

Прежде чем в строку 070 раздела 3 попадет авансовый НДС, покупатель обязан:

Образец заполнения строки 070

Покажем, как заполнить строку 070 раздела 3 декларации по НДС на примере.

ООО «ПолиТехПром» занимается оптовой поставкой металлоконструкций по заказам покупателей. Договоры компания заключает с условием предоплаты (от 10% до 50% от договорной суммы поставки).

Во втором квартале 20ХХ года ООО «ПолиТехПром»:

реализовало металлоконструкций на сумму 24 000 000 руб. (в т. ч. НДС = 4 000 000 руб.);

получило предоплату в размере 12 000 000 руб. (НДС = 12 000 000 руб. × 20 / 120 = 2 000 000 руб.);

приобрело у поставщиков металл и комплектующие изделия на сумму 13 200 000 руб., включая НДС = 2 200 000 руб.

Таким образом, в первом квартале:

начисленный НДС составил 6 000 000 руб. (4 000 000 руб. 2 000 000 руб.);

НДС к вычету: 2 200 000 руб.;

НДС к уплате: 6 000 000 руб. — 2 200 000 руб. = 3 800 000 руб.

Как ООО «ПолиТехПром» заполнит раздел 3 (включая строку 070) декларации по НДС, смотрите на образце (показаны только заполненные строки):

Итоги

Продавцы, получающие от покупателей авансы в счет предстоящей отгрузки, при заполнении декларации по НДС обязаны заполнить строку 070 раздела 3 — внести в нее сумму полученной предоплаты и исчисленный с нее налог. При этом продавец должен выставить покупателю счет-фактуру на аванс и определить НДС к уплате расчетным путем.

В других разделах декларации строки с кодом 070 имеют иное назначение и заполняются по другим правилам.