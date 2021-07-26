Важные изменения на форуме «Клерка». Обзор прошедшей недели

На прошлой неделе произошло два знаменательных события на форуме «Клерка» — мы обновили движок и добавили новый раздел для закрытого профессионального сообщество «Клерк.Премиум».

Появление нового раздела не означает, что в других теперь не будут отвечать, так что форум продолжает жить своей обычной жизнью.

Вот самые интересные темы прошедшей недели.

Не дают счёт-фактуру на аванс. Просто поставщик не собирается платить НДС с авансов. Можно ли поставить в вычет НДС без неё? Клеркам еле удалось убедить автора, что так делать нельзя. Но выхода из ситуации так и не нашли.

Требование о предоставлении документов по сделке пришло из налоговой, в которой контрагент на учете не состоит. Что вообще происходит? Разбирались в теме Требование от ИФНС другого региона по п.2 ст.93.1.

Как правильно оформить Трудовой договор с ген. директором? Что написать в преамбуле?

Вопрос по коллегии адвокатов — как отражать выплаты в 6-НДФЛ?

Как оценить стоимость имущества по рыночной стоимости при дарении? Включается ли в неё НДС?

На эти вопросы так никто и не ответил. Может быть, вы сможете помочь?