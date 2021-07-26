Права потребителя: возврат денег за товар

Деньги можно вернуть, если купленный товар оказался некачественным. В некоторых случаях возможен возврат и качественного товара. Как вернуть товар и получить за него деньги?

Как вернуть деньги, если товар не подошел

Вернуть деньги за товар надлежащего качества можно при наличии следующих условий (п. 1 ст. 502 ГК РФ, пп. 1, 2 ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, далее — закон № 2300-1):

1. Товар не подошел по форме, фасону, расцветке, размеру, габаритам или комплектации.

2. С момента покупки прошло не более 14 дней, не считая дня приобретения товара. Продавец может установить более длительный срок возврата, поэтому информацию о сроках возврата товара необходимо уточнить у продавца или в документах на изделие.

3. Товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки. Хорошо, если есть доказательства приобретения товара у данного продавца — товарный или кассовый чек, другие документы, подтверждающие оплату товара. В то же время отсутствие таких документов не лишает потребителя возможности ссылаться на свидетельские показания.

4. На день обращения у продавца отсутствует аналогичный товар, в связи с чем обмен товара невозможен.

Кроме того, возврат товара возможен, если покупателю не была предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре. В этом случае он вправе, в частности, в разумный срок отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков (п. 1 ст. 12 закона № 2300-1, Апелляционное определение Мосгорсуда от 24.08.2020 по делу № 33-24509/2020).

Нельзя вернуть:

продовольственные товары надлежащего качества;

непродовольственные товары надлежащего качества, которые включены в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 (лекарства, предметы личной гигиены, текстильные, швейные, трикотажные товары и так далее).

Подача заявления на возврат денег

Для возврата денег за товар, который не подошел по форме, расцветке, размеру, покупатель должен обратиться к продавцу по месту покупки товара или в другое место, объявленное продавцом. Форму заявления, как правило, можно взять у продавца. В нем указывают:

данные продавца;

Ф.И.О. покупателя, его паспортные данные и контакты;

название купленного товара;

причину, по которой товар не подошел;

просьбу вернуть денежные средства в связи с тем, что заменить товар невозможно из-за отсутствия аналогичного товара у продавца.

Заявление нужно составить в двух экземплярах. На одном представитель продавца должен проставить дату принятия заявления, свои Ф.И.О., должность, подпись. Далее следует вернуть товар по акту приема-передачи и получить свой экземпляр акта.

Если продавец отказывается принять товар и вернуть деньги или не принимает заявление, рекомендуем составить обращение в произвольной форме и направить его и копию документа об оплате товара (при наличии) заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Подача искового заявления

Если продавец отказывается вернуть деньги добровольно, необходимо обратиться с исковым заявлением в суд. При цене иска до 100 тыс. рублей дела рассматривает мировой судья, свыше — районный суд (п. 5 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ).

Кроме стоимости товара, покупатель имеет право требовать от продавца компенсации морального вреда (ст. 15 п. 1 ст. 17 закона № 2300-1).

Если цена иска о защите прав потребителя не превышает 1 млн рублей, платить госпошлину не нужно. Если цена иска превышает 1 млн рублей, то необходимо уплатить госпошлину в сумме, исчисленной исходя из цены иска и уменьшенной на сумму госпошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 млн рублей (п. 3 ст. 17 закона № 2300-1, пп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 НК РФ).

В случае удовлетворения судом требований покупателя, которые не были выполнены продавцом добровольно, суд дополнительно взыщет с продавца в пользу покупателя штраф в размере 50 процентов присужденной суммы.

При удовлетворении иска суд может также полностью или частично взыскать с ответчика в пользу покупателя судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя (за исключением оплаты услуг представителя общества по защите прав потребителей), почтовые расходы, связанные с производством по делу (ч. 1 ст. 88, ст. 94, ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1, п. 1 «Обзора судебной практики по делам о защите прав потребителей», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020.

Необходимо помнить, что выплаты неустойки и штрафа в связи с нарушением прав потребителя облагаются НДФЛ, денежная же компенсация морального вреда налогом не облагается (п. 7 «Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК РФ», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015).

Возврат денег за бракованный товар

При обнаружении недостатков товара покупатель может отказаться от исполнения договора и потребовать от продавца возврата уплаченных денежных средств. В этом случае по требованию продавца и за его счет необходимо вернуть бракованный товар (пп. 4,5 ст. 503 ГК РФ, пп. 1, 2 ст. 18 закона № 2300-1).

С требованием вернуть деньги за некачественный товар можно также обратиться к изготовителю или импортеру (п. 3 ст. 18 закона № 2300-1).

По общему правилу вернуть деньги за бракованный товар можно в течение гарантийного срока или срока годности товара. Если такой срок не установлен, то в разумный срок, но в пределах двух лет со дня получения товара. В последнем случае более длительные сроки могут быть установлены законом или договором купли-продажи (п. 1 ст. 19 закона № 2300-1).

Если гарантийный срок в отношении товара не установлен либо составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, то вернуть деньги можно, только если есть доказательства того, что недостатки товара возникли до его получения или по причинам, возникшим до этого момента (п. 6 ст. 18, п. 5 ст. 19 закона № 2300-1).

За технически сложный товар (например, автомобиль, компьютер, ноутбук) можно требовать возврата уплаченных денег (независимо от существенности недостатков) в течение 15 дней со дня его получения. Позднее — только в определенных случаях (п. 1 ст. 18 закона № 2300-1, п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17, п. 8 «Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 4, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016):

при обнаружении существенных недостатков товара;

в случае нарушения продавцом установленных сроков устранения недостатков товара;

если из-за неоднократного устранения различных недостатков товар невозможно использовать более 30 дней (в совокупности) в течение любого года гарантийного срока.

Перечень технически сложных товаров утвержден Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 924.

Если указанные выше условия соблюдены, можно вернуть деньги за товар в следующем порядке.

1. Составляем претензию. (О том, как это сделать, расскажем ниже).

2. Передаем товар продавцу для проверки его качества при необходимости. Покупатель имеет право принять участие в такой проверке. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец за свой счет проводит его экспертизу. Покупатель вправе присутствовать при ее проведении, а в случае несогласия с ее результатами оспорить выводы экспертов в судебном порядке (п. 5 ст. 18 закона № 2300-1). Необходимо помнить: если экспертиза установит, что недостатки возникли не по вине продавца, покупатель должен будет возместить затраты на проведение экспертизы, а также расходы на хранение и транспортировку товара.

3. Получаем деньги за возвращенный товар. Продавец не вправе удерживать из них сумму, на которую уменьшилась стоимость товара из-за полного или его частичного использования, потери им товарного вида или подобных обстоятельств (п. 5 ст. 503 ГК РФ).

Если продавец отказывается вернуть деньги в добровольном порядке, можно обратиться в суд с требованием:

вернуть деньги, уплаченные за некачественный товар;

выплатить неустойку в размере одного процента от цены товара за каждый день просрочки (п. 1 ст. 23 закона № 2300-1);

компенсировать моральный вред (ст. 15 закона № 2300-1).

Также можно дополнительно потребовать от продавца возмещения убытков, причиненных продажей бракованного товара, в том числе разницы между ценой товара, установленной договором купли-продажи, и ценой соответствующего товара на момент вынесения судом решения. В случае отсутствия точно такого же товара указанную разницу определяют с учетом цены товара, наиболее приближенного по техническим характеристикам и параметрам к ранее приобретенному (п. 4 ст. 504 ГК РФ, п. 1 ст. 18, п. 4 ст. 24 закона № 2300-1, Определение Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 2-3078/2018).

В остальном же при подаче иска действуют общие правила, о которых мы рассказали выше на примере возврата товара надлежащего качества.

Претензия на возврат денег за товар

Претензию на возврат денег за бракованный товар необходимо составить письменно в свободной форме. В документе указывают:

данные продавца (название, местонахождение, контакты);

Ф.И.О., местожительство покупателя, его паспортные данные;

наименование товара, дата и место его покупки;

способ оплаты;

обнаруженные недостатки товара, время и обстоятельства их обнаружения;

заявление об отказе от исполнения договора купли-продажи;

требование о возврате денежных средств, уплаченных за товар.

Рекомендуем приложить к претензии копии документов, подтверждающих покупку товара. Однако отсутствие чека или иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении требований. В этом случае покупатель вправе ссылаться, например, на свидетельские показания (ст. 493 ГК РФ, п. 5 ст. 18 закона № 2300-1).

Претензию составляют в двух экземплярах. На одном представитель продавца должен проставить дату принятия заявления, свои Ф.И.О., должность, подпись.

Продавец должен дать ответ в отношении заявленных требований (п. 5 правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463).

Срок возврата денег за товар

Сколько ждать денег — зависит от основания возврата товара:

за качественный товар, который продавец не может заменить аналогичным, деньги вернут в течение трех дней с момента передачи товара продавцу (п. 2 ст. 25 закона № 2300-1);

за некачественный товар — в течение 10 дней со дня предъявления такого требования (ст. 22 закона № 2300-1).

Особенности возврата денег на карту при возврате товара

Если товар был оплачен наличными, то при возврате товара продавец выдаст денежные средства из кассы. Если картой, то возврат будет произведен на нее (п. 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 № 5348-У, письмо УФНС России по г. Москве от 15.09.2008 № 22-12/087134, Решение Мосгорсуда от 04.10.2017 по делу № 7-13531/2017). Для получения денежных средств на карту необходимо предъявить продавцу кассовый чек и карту. Продавец выдаст кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода» и предоставит реестр платежей в банк-эквайрер, с которым у него заключен договор на проведение расчетов за товары платежными картами. Не позднее чем на следующий рабочий день банк-эквайрер вернет деньги банку-эмитенту, выпустившему карту. В свою очередь, банк-эмитент вернет деньги на карту покупателя.