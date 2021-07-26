Что нужно учитывать предпринимателю при работе с маркетплейсами?

О неочевидных причинах разногласий между онлайн-площадками, поставщиками товаров и услуг и правилах работы с маркетплейсами расскажем в статье.

По подсчетам Data Insight, маркетплейсы — один из самых быстрорастущих онлайн-каналов продаж в России. В 2020 году на крупных площадках продали товаров на сумму 721 млрд рублей.

При этом бизнес-модель маркетплейса (по-другому — торгового агрегатора) легализовали в России совсем недавно — в январе 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 250-ФЗ. Он направлен на защиту покупателей в правоотношениях с онлайн-площадками и поставщиками товаров и услуг.

По закону торговым агрегатором можно считать онлайн-площадку, которая выполняет три функции и дает возможность потребителю:

рассмотреть предложение о продаже товара/оказании услуги;

заключить договор купли-продажи товара/оказании услуги;

предварительно оплатить товар/услугу с помощью перевода денег площадке.

Таким образом, в формуле маркетплейса в сделке всегда принимают участие три стороны: поставщик, онлайн-площадка и покупатель. При этом взаимоотношения первых двух часто вызывают немало споров, так как у каждого агрегатора своя специфика и требования к продавцам. Рассмотрим подробнее, по каким вопросам у поставщика и площадки могут возникнуть разногласия.

Общие условия работы

В большинстве случаев торговые агрегаторы не работают с физлицами и самозанятыми. Чтобы продавать на маркетплейсе, предпринимателям необходимо регистрировать ИП или ООО и предъявлять на проверку соответствующий пакет документов.

Многие онлайн-площадки требуют от поставщиков регистрацию товарного знака. Она помогает защищать права самих продавцов и избежать пересечений с другими брендами. Часть агрегаторов (Ozon и др.) прописывает в правилах необходимость внедрения предпринимателями систем электронного документооборота.

От производителей, которые размещаются на маркетплейсах, площадки могут запрашивать специальные сертификаты (например, для конструктивно схожих с оружием изделий), маркировки и лицензии (на медицинские товары и др.).

Обычно маркетплейсы предлагают два формата сотрудничества.

1. «Витрина фулфилмент» — агрегатор предоставляет поставщику онлайн-площадку для размещения товаров, а также услуги складского хранения и обработки. В этом случае у маркетплейса должны быть собственные склады. Такая схема выгодна продавцам, у которых нет помещений для хранения — например, микро- и малому бизнесу. БОльшая часть российских агрегаторов работает по этой системе.

2. «Витрина доставка» — маркетплейс предлагает поставщикам онлайн-площадку для размещения товаров, но без функции хранения. В этом случае продавцу нужно держать продукцию на своих складах и самостоятельно доставлять покупателю заказ в пункт выдачи, либо передавать его в службу доставки агрегатора. Площадок, работающих по этой схеме, не так много. К ним относится, например, сервис Goods.ru, который за свой счет вывозит готовые заказы со складов поставщиков.

Обязанности, которые могут переноситься на поставщика

По закону, торговый агрегатор несет ответственность перед покупателем за:

1. Недостоверную информацию о поставщиках и их товарах/услугах. Маркетплейс обязан предоставлять покупателям актуальные данные и сообщать обо всех изменениях. На агрегатора возлагается ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений. Однако в некоторых случаях возможно освобождение маркетплейса от ответственности и ее перенос на поставщика товара/услуги. Например, если онлайн-площадка не изменяла информацию, но это сделал сам продавец, то возмещать убытки потребителю предстоит именно ему.

2. Нарушение условий доставки товара. В этом случае маркетплейс при обращении покупателя обязан в течение 10 дней вернуть сумму предоплаты. В частности, когда товар не доставлен в срок, и потребитель направил продавцу уведомление об отказе от товара и сообщил об этом агрегатору. Здесь стоит отметить, что по правилам многих площадок расходы на перемещение товара обратно на склад оплачивает поставщик. Однако если он предоставит агрегатору доказательства передачи товара покупателю, то последнему откажут в возврате предоплаты.

Конфликты по вине поставщика

Поставщики также обязаны сообщать покупателю и торговому агрегатору достоверную информацию о себе, условиях сделки и размещать ее на своих сайтах. Как правило, есть три популярные схемы, которые применяют недобросовестные продавцы:

Предлагают приобрести товар/услугу не на маркетплейсе, а на своем сайте. Указывают в качестве способа доставки вариант самовывоза, но предлагают отправить товар через другие логистические службы. Предлагают оплатить заказ не через онлайн-платформу, а лично на карту.

В этих случаях агрегатор может не ограничиться предупреждением, а моментально разорвать контракт с поставщиком. Такая участь может постичь не только небольших производителей, но и предпринимателей с внушительным оборотом.

К примеру, «СДЕК-Маркет» в своем блоге на «Яндекс Дзен» описал случай, когда маркетплейс аннулировал контракт с крупным поставщиком, который продавал на площадке более 40 тысяч товаров. Для этого было достаточно единичного обращения покупателя, которому предложили оплатить заказ на карту по нерелевантной цене.

Особенности, которые нужно учитывать для предотвращения конфликтов

Условия работы с поставщиками у каждого маркетплейса свои. Площадки стремятся максимизировать прибыль и вводят собственные правила, к которым продавцам нужно быть готовыми. Так, по данным Data Insight, около 30% поставщиков недовольны ценовой политикой торговых агрегаторов. Причина в том, что ряд онлайн-площадок в правилах прописывают: в случае, если цена на товар будет ниже на другом маркетплейсе, то агрегатор без уведомления имеет право снять его с продажи или снизить цену за счет продавца.

Если по вине агрегатора продукт или упаковка повреждены, и клиент отказывается от покупки, то товар отправляют обратно на склад. Несмотря на то, что ответственность в этом случае должна лежать на маркетплейсе, такие перемещения по условиям многих площадок оплачивает поставщик.

В целом, среди минусов маркетплейсов многие отмечают политику одностороннего изменения условий договора. Если площадка корректирует правила работы, она нередко делает это без предупреждения, а оповещение приходит продавцу уже постфактум — в личный кабинет или на электронную почту.

Единственная рекомендация, которую можно дать в таких случаях — еще до заключения договора внимательно читать его условия, разъяснять у агрегатора возникающие вопросы и предлагать компромиссный вариант соглашения. Если агрегатор не готов корректировать правила работы с поставщиком, то можно обратиться на другую онлайн-площадку. Однако на практике условия диктуют маркетплейсы, и на компромисс намного чаще приходится идти продавцам. Большинство из них торгуют сразу на нескольких площадках и вынуждены подстраиваться под требования каждой.

Разбираться в правилах маркетплейсов и особенностях торгового законодательства порой непросто. Чтобы сэкономить время и минимизировать юридические и финансовые риски, можно обратиться за консультацией к профессиональному юристу с релевантным опытом.