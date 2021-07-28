Затраты списываются со счета 20: что выбрать, дебет счетов 40, 43, 90 или иных? Как поступать бухгалтеру для правильной организации учета себестоимости производимой продукции или реализованных работ, услуг, расскажем в статье.

Разберем обстоятельства, в которых кредитуется 20-й счет, и то, какие записи следует сделать в учете, чтобы правильно списать расходы с 20-го счета.

Для чего предназначен счет 20 «Основное производство»

Для обобщения сумм расходов компании, которые связаны с основным видом деятельности, в учете предназначен 20-й счет («Основное производство»). Здесь имеются в виду расходы, понесенные организацией в процессе производства, при реализации услуг или проведении работ.

В дальнейшем для обозначения товаров, работ и услуг будем использовать аббревиатуру ТРУ.

В соответствии с правилами учета по дебету 20-го счета собираются прямые затраты, понесенные предприятием при производстве продукции, потери, образовавшиеся от брака, расходы вспомогательных и обслуживающих производств. По кредиту этого счета производится списание себестоимости ТРУ.

Рассмотрим процесс списания с 20-го счета при различных обстоятельствах.

Списание затрат со счета 20 при производстве продукции

Чтобы списать расходы в производстве, налогоплательщик должен сначала выбрать способ, с помощью которого надо будет учитывать готовую продукцию (ГП). Выбранный способ затем следует утвердить в тексте учетной политики (УП). Опишем возможные способы, из которых может выбирать предприятие.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 (до 2021 года ПБУ 5/01), готовая продукция отнесена к той части МПЗ, которая предназначается для реализации. Согласно стандарту следует использовать один из следующих способов оценки ГП:

По фактической себестоимости. По сумме прямых затрат. По сумме плановых (нормативных) затрат.

При этом первый способ рекомендуется использовать, если речь идет о производстве товаров мелкими сериями, второй и третий — в массовом и серийном производстве.

Списание затрат по фактической стоимости

Организовав учет ГП по фактической себестоимости, бухгалтер, ведущий производство, должен сделать проводку: Дт 43 Кт 20.

Суть записи в том, что себестоимость прямо и в реально сформировавшейся сумме списана со счета, учитывающего расходы, на счет, на котором ведется учет ГП.

При всей простоте и привлекательности, в использовании этого способа есть ограничения. Речь идет о том, что фактическую себестоимость удается рассчитать только в конце отчетного периода. В обстоятельствах, когда продукция отгружается постоянно, лучше взять за основу плановую себестоимость.

Здесь есть два варианта организации учета:

списывать расходы, применяя 40-й счет («Выпуск готовой продукции»);

или обойтись без него.

Списание затрат по плановой себестоимости через счет 40

Если используется 40-й счет, то здесь проявляется вся разница между суммами фактической и плановой себестоимости.

По дебету 40-го счета отражается фактически сформированная себестоимость ГП: Дт 40 Кт 20.

По кредиту данного счета списывается себестоимость, рассчитанная по нормативам: Дт 43 Кт 40.

По окончании месяца на 40-м счете может образоваться остаток, являющийся ничем иным, как разницей между фактической и плановой себестоимостью. С помощью образовавшейся суммы производится коррекция себестоимости продаж на 90-м счете:

если фактический показатель будет больше планового, делается запись: Дт 90.2 Кт 40;

если плановый показатель окажется больше фактического — сторно Дт 90.2 Кт 40.

Списание затрат по плановой себестоимости без применения счета 40

Такой способ учета подразумевает, что плановую себестоимость следует отражать на 43-м счете сразу после внесения ГП в приходные документы: Дт 43 Кт 20.

Когда произведена отгрузка ГП, эта же сумма отражается на 90-м счете: Дт 90.2 Кт 43.

Как только отчетный период закончится, на 20-м счете появятся фактическая стоимость ГП и разница в показателях фактической и плановой себестоимости. На полученную сумму надо будет произвести коррективы на счете 43:

в большую сторону, если фактический показатель будет больше планового, со следующей записью: Дт 43 Кт 20.

в меньшую сторону, если плановый показатель окажется больше фактического: сторно Дт 43 Кт 20.

Прочие операции, затрагивающие кредит 20-го счета

Приведем еще несколько ситуаций, когда используется запись по кредиту 20-го счета.

1. Компания, занимающаяся реализацией услуг или производством работ, списывает расходы, собранные на 20-м счете, на счет учета продаж сразу, как только заказчик принял результаты. Чтобы отразить выручку и списать затраты, делаются следующие записи:

Дт 62 Кт 90.1;

Дт 90.3 «НДС с продаж» Кт 68;

Дт 90.2 Кт 20.

2. Если компания использует произведенную ею же продукцию в собственных целях, запись будет выглядеть так:

Дт 10 «Материалы» Кт 20.

3. Крупные производства, имеющие большие объемы выпуска продукции, предпочитают учитывать полуфабрикаты, изготовленные ими самими, на отдельном счете. Оприходование таких материалов должно сопровождаться следующей записью:

Дт 21 «Полуфабрикаты собственного производства» Кт 20.

4. При фиксации бракованной продукции соответствующие суммы отражаются так:

Дт 28 «Брак в производстве» Кт 20.

5. При недостаче, выявленной в процессе инвентаризации основного производства, делается запись следующего содержания:

Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кт 20.

6. При расторжении договора, по которому уже была произведена продукция, образуются расходы, отражаемые так:

Дт 91.2 «Прочие расходы» Кт 20.

Сальдо счета 20 «Основное производство»

По окончании отчетного периода организация выявляет и списывает себестоимость ГП на счете 20 «Основное производство». В результате этих мероприятий может сформироваться дебетовое сальдо. Этот показатель отражает, насколько велика стоимость незавершенки. Образовавшуюся сумму на 20-м счете следует перенести на следующий месяц.

Итоги

Кредит 20-го счета показывает величину себестоимости готовой продукции, неважно, предназначена ли она для реализации или для своих надобностей, стоимости реализованных услуг, проведенных работ. Эта сумма переносится на 40-й, 43-й, 90-й или иной счет, как того требуют учетная политика предприятия и характер произведенной операции.