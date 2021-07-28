Списание безнадежной задолженности: что надо знать бухгалтеру

В бизнесе всегда есть риск, что партнер может несвоевременно исполнить свои обязательства. Среди вариантов — нарушение покупателем (заказчиком) сроков оплаты приобретенных последним товаров (работ, услуг), или, наоборот, срыв сроков поставки продавцом заранее оплаченных товаров. Такая ситуация служит основанием для признания задолженности сомнительной.

Но в регистрах бухгалтерского учета резерв по сомнительным долгам формируется по другим правилам, нежели для целей налогообложения прибыли. Разберем подробнее.

Итак, в регистрах бухгалтерского учета (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета):

сомнительной признается любая дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями;

начисление резерва обязательно для всех организаций, в том числе и для субъектов малого предпринимательства, имеющих право на упрощенное ведение бухгалтерского учета;

величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично, то есть единый алгоритм начисления резерва не установлен;

И безнадежная задолженность списывается за счет резерва, если ранее она была признана сомнительной, и резерв по ней был начислен. В противном случае ее сумма списывается на уменьшение финансового результата (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета).

Для целей налогообложения прибыли (ст. 266 НК РФ):

начисление резерва по сомнительным долгам не обязанность, а право (письмо Минфина России от 03.10.2018 № 03-03-06/1/71046, Определение ВАС РФ от 29.10.2012 № ВАС-11252/12 по делу № А45-13579/2011), то есть в своей учетной политике организация может указать, что принято решение на начислять такой резерв в налоговом учете;

сомнительной для целей налогообложения прибыли признается не вся дебиторская задолженность, а только возникшая в связи с несвоевременной оплатой покупателей (заказчиков) реализованных им товаров (работ, услуг);

в п. 4 ст. 265 НК РФ приведен однозначный и не допускающих каких либо толкований алгоритм начисления этого резерва, зависящий только от нарушения сроков платежа покупателем (заказчиком).

Таким образом, при принятии организацией решения о начислении резерва по сомнительным долгам для целей налогообложения прибыли сумма его с очень большой вероятностью будет отличиться от суммы, начисленной в регистрах бухгалтерского учета.

А вот определение безнадежной задолженности, данное в п. 2 ст. 266 НК РФ (то есть для целей налогообложения прибыли), практически ничем не отличается от такового, данного в п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета.

Далее перейдем к рассмотрению ситуации, то есть вопроса, заданного относительно недавно на форуме «Клерка».

В начале прошлого года был перечислен аванс продавцу в сумме 900 тыс. руб., в том числе НДС 150 тыс. руб. Правом на вычет этого налога организация не воспользовалась, так как по договору товар был должен поступить в том же квартале. Продавец свои обязательства не выполнил. Руководство организации внятного ответа о причинах нарушения им своих обязательств не дало. В июне текущего года стало известно, что эта организация, где-то в апреле или начале мая ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ. За счет каких источников (резерва по сомнительным долгам или внереализационных расходов) списать эту безнадежную задолженность в налоговом учете?

Сразу отмечу, что для целей налогообложения прибыли эта задолженность сомнительной не признается и при расчете величины резерва во внимание не принимается.

Минфин уже не один раз писал (письма от 21.10.2019 № 03-03-06/1/80555, от 16.06.2021 № 03-03-06/1/47424), что при этом необязательно, чтобы такая задолженность ранее участвовала в формировании сумм резерва по сомнительным долгам.

Однако это мнение чиновников, которое может в любой момент как поменяться на прямо противоположное, так и не и не принято во внимание судебными органами.

И суды (Постановление Президиума ВАС РФ от 17.06.2014 № 4580/14 по делу № А27-1862/2013. Определении ВАС РФ от 30.07.2014 № ВАС-9497/14 по делу № А42-3919/2013, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.02.2016 № Ф08-9647/2015 по делу № А32-37431/2012, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.12.2016 № Ф07-11744/2016 по делу № А44-3695/2016 и др.) делают несколько другие выводы.

В этих судебных решениях указано, что если безнадежный долг возник вне связи с реализацией товаров, выполнением работ или оказанием услуг и не мог в силу прямого указания закона участвовать в формировании резерва по сомнительным долгам, то он подлежит списанию непосредственно на внереализационные расходы.

Таким образом,

Начислялся по этой конкретной задолженности резерв, тогда за счет резерва. Не начислялся — за счет расходов.

И интересно, читают ли чиновники, когда готовят свои разъяснения, что либо, кроме своих должностных инструкций?