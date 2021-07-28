Сколько стоит получить долю в уставном капитале общества?

Я думаю, все знают порядок выхода участника из ООО, но все же напомню. Если участник выходит из ООО, ему выплачивается действительная стоимость его доли, а сама доля переходит к обществу. В течение года после перехода доли компания должна её распределить одним из способов, указанных в статье 24 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

безвозмездно передать всем участникам пропорционально их долям в уставном капитале;

продать долю всем или некоторым участникам;

продать долю третьим лицам.

На практике очень часто используется безвозмездная передача доли участникам пропорционально их долям в уставном капитале. При этом часто в обществе даже не рассматривается вопрос о том, что участники получают дополнительный доход и необходимо заплатить НДФЛ с полученного дохода, в лучшем случае полученный участником доход определяется по номинальной стоимости доли и соответственно определяется НДФЛ.

Такой подход чреват большими неприятностями как для общества, так и для участника получившему долю безвозмездно, особенно если у общества сумма уставного капитала небольшая, а величина активов значительная.

Обоснование

Пунктом 1 ст. 210 Налогового Кодекса установлено, что при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 Кодекса.

По смыслу ст. 8 Федерального закона N 14-ФЗ право учредителя на долю в уставном капитале является имущественным правом, что подтверждено и высшей судебной инстанцией (определении ВС РФ от 04.08.2010 N 18-В10-53).

В п. 2 ст. 211 Кодекса указываются доходы, полученные налогоплательщиком в натуральной форме, к которым, в частности, отнесены доходы в виде оплаты организацией за налогоплательщика имущественных прав.

При этом перечень доходов, предусмотренных в п. 2 ст. 211 Кодекса, является исчерпывающим. Таким образом, безвозмездная передача организацией налогоплательщику имущественных прав приводит к возникновению дохода в натуральной форме.

Вместе с тем следует учитывать, что в п. 1 ст. 211 Кодекса не предусмотрен специальный порядок определения налоговой базы при получении налогоплательщиком дохода в натуральной форме в случае получения имущественного права (доли в уставном капитале общества).

При распределении доли вышедшего участника экономическая выгода (доход) оставшихся участников заключается в том, что они освобождаются от несения расходов, которые должны были бы понести при приобретении распределенной в их пользу доли.

Согласно п. 4 ст. 21 Закона № 14-ФЗ, цена покупки доли в уставном капитале может устанавливаться уставом общества в твердой денежной сумме или на основании одного из критериев, определяющих стоимость доли (стоимость чистых активов общества, балансовая стоимость активов общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества и другие). Заранее определенная уставом цена покупки доли должна быть одинаковой для всех участников общества вне зависимости от принадлежности такой доли. Следовательно, полученный участниками доход в натуральной форме при распределении доли вышедшего участника должен определяться исходя из цены покупки доли, установленной в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 21 Закона № 14-ФЗ.

Такая позиция неоднократно подтверждалась разъяснениями Минфина России. Он указывал, что при безвозмездном получении доли в уставном капитале в налоговой базе по НДФЛ должна учитываться денежная оценка этой доли на дату получения дохода в натуральной форме. Ее нужно определять на основании одного из критериев, которые применяются при установлении цены покупки доли для участников общества (стоимость чистых активов общества, балансовая стоимость активов общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества).

В этой связи, на дату фактического получения дохода в натуральной форме в случае получения налогоплательщиком — физическим лицом доли в уставном капитале общества налоговая база определяется в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 105.3? Кодекса.

Дата получения дохода определяется в соответствии с порядком, установленным в ст. 223 НК. Так, согласно пп. 2 п. 1 ст. 223 НК при получении доходов в натуральной форме дата фактического получения дохода определяется как день передачи доходов в натуральной форме.

На основании п. 1 ст. 226 НК общество в котором налогоплательщик получил доходы, указанные в п. 2 ст. 226 НК, обязано исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 224 НК.

Согласно абзацу второму п. 4 ст. 226 НК, при выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога на доходы физических лиц производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме.

Аналогичные выводы содержатся в письмах Минфина России от 02.12.2020 № 03-04-06/105281, от 29.01.2019 № 03-04-05/5074, от 06.12.2018 № 03-04-07/88812. С этим согласен и ФАС Северо-Западного округа. В постановлении от 07.12.2012 по делу № А05-4258/2012 он указал, что стоимость безвозмездно переданной физическому лицу доли в уставном капитале признается доходом этого физического лица в натуральной форме. Самое свежее разъяснение — Письмо Минфина РФ от 25 июня 2021 г. N 03-04-05/50514.

Обращаю внимание на то, что сейчас налоговая ставка в отношении доходов физлиц — налоговых резидентов РФ установлена в следующих размерах:

13 процентов — если сумма налоговых баз, указанных в п. 2.1 ст. 210 Кодекса, за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей;

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в п. 2.1 ст. 210 НК превышающей 5 миллионов рублей, — если сумма налоговых баз, указанных в п. 2.1 ст. 210 НК, за налоговый период составляет более 5 миллионов рублей.

Выводы

1. При распределении доли, принадлежащей обществу, безвозмездно между участниками общества, доход, полученный участниками следует рассчитать исходя из размера чистых активов общества.

2. Как ни удивительно, но лучше купить долю (часть доли) общества чем получить безвозмездно, но для этого необходимо внести изменения в Устав в части установления цены покупки доли или части доли в твердой денежной сумме. Срок для этого вполне достаточный — один год.