Изменения в правилах рассмотрения жалобы по налоговым проверкам

Порядок подачи апелляционных жалоб, поданных после 17 марта 2021 г., изменен поправками в гл.19 НК РФ (закон № 6-ФЗ от 17.02.2021).

Сроки и порядок подачи апелляционной жалобы

Существует несколько способов подачи апелляционной жалобы. Подробнее с перечнем можно ознакомиться в ст. 139.2 НК РФ:

подана непосредственно в налоговую;

направлена по почте;

передана в электронной форме по каналам ТКС или через «Личный кабинет налогоплательщика».

Приказом ФНС РФ от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ утвержден формат и порядок подачи апелляционной жалобы в электронном формате. При обжаловании решение ИФНС по проверке вступает в силу со дня принятия УФНС решения по апелляционной жалобе. Таким образом, подача такой жалобы откладывает вступление в силу спорного решения инспекции.

Сроки и порядок подачи обычной жалобы

Если учреждение в месячный срок не подало апелляционною жалобу, согласно п. 9 ст. 101 НК РФ, у него есть возможность в дальнейшем обжаловать уже вступившее в силу решение ИФНС. В таком случае несогласие с принятым решением по проверке решается подачей обычной жалобы.

Такую жалобу можно подать учреждению в течение года, срок которого отсчитывается от даты принятия решения. Рассматриваемая жалоба подается сразу в УФНС п. 2 ст. 139 НК РФ. В случае пропуска указанного срока налогоплательщик имеет право ходатайствовать перед УФНС о восстановлении пропущенного срока. Если причины данного пропуска признают уважительными, ходатайство будет удовлетворено, то есть решение о том, восстановить срок обжалования или нет, принимает само УФНС п. 2 ст. 139 НК РФ.

Обычная жалоба, как и апелляционная, может быть подана в УФНС одинаковыми способами (ст. 139.2 НК РФ).

До принятия решения лицо, подавшее апелляционную жалобу, может отозвать ее полностью или частично. Для этого необходимо направить письменное заявление в налоговую, которая ее рассматривает, то есть в УФНС п. 7 ст. 138 НК РФ. Но при этом необходимо учитывать, что отзыв апелляционной жалобы лишает налогоплательщика права на повторное обращение по тем же основаниям и с такой же жалобой в том же порядке (уточнения внесены Законом № 6-ФЗ).

Обычная жалоба не откладывает вступление в силу решения ИФНС о проверке. В связи с этим за период рассмотрения УФНС жалобы от налогоплательщика все равно будут взыскиваться начисленные по итогам проверки налоги, пени и штрафы (ст. 101.2, 101.3, п.5 ст. 138 НК РФ). Приостановка исполнения решения ИФНС происходит только при предоставлении банковской гарантии п. 4 ст. 74.1, п. 5 ст. 138 НК РФ.

Порядок рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы)

По общим правилам, жалоба рассматривается УФНС без участия налогоплательщика. Участие возможно только в отдельных случаях и на основании решения налоговиков. При этом налогоплательщик не вправе самостоятельно требовать разрешения на участие в рассмотрении жалобы.

П. 2 ст. 140 НК РФ установлено, что учреждение может быть приглашено на рассмотрение жалобы, если имеются:

противоречия в материалах, которые передала ИФНС;

противоречия между теми документами, которые поданы налогоплательщиком, и теми, которые получены от ИФНС;

существенные нарушения со стороны ИФНС при процедуре вынесения решения о проверке.

Согласно новым положениям п. 2 ст. 140 НК РФ, с 17.03.2021 рассматривать жалобы возможно с использованием видео-конференцсвязи в порядке, утвержденном ФНС. Помимо этого, по решению УФНС рассмотрение жалобы может быть приостановлено:

до разрешения дела о том же предмете и по тем же основаниям арбитражным судом, судом общей юрисдикции;

в случае невозможности рассмотрения жалобы до разрешения другого дела судом в конституционном, гражданском, арбитражном, административном, уголовном судопроизводстве.

В случае, если УФНС приостанавливает рассмотрение жалобы, об этом оно должно сообщить учреждению в течение 3 дней со дня принятия такого решения.

Согласно п. 6 ст. 140 НК РФ, срок рассмотрения жалобы составляет месяц со дня получения жалобы и может быть продлен еще на один месяц.

Еще одно уточнение в п. 6 внесено законом № 6-ФЗ, в котором сказано, что в случае представления дополнительных документов учреждением, подавшим жалобу, названный срок исчисляется с момента получения УФНС указанных документов.

Решение по жалобе подлежит вручению (направлению) учреждению в течение 3 дней со дня его принятия п. 6 ст. 140 НК РФ.

При несогласии с решением УФНС по жалобе учреждение имеет право обратиться с заявлением в арбитражный суд (п. 2 ст. 138 НК РФ). Подать заявление в суд необходимо в течение 3 месяцев со дня принятия решения УФНС п. 4 ст. 198 АПК РФ.

Сейчас обжаловать решение по налоговой проверке в УФНС учреждение может, только если оно не вступило в законную силу. При подаче апелляционной жалобы очень важно соблюдение установленного НК РФ срока. Восстановление пропущенного срока возможно только при подаче обычной жалобы и наличии уважительной причины.

Теперь УФНС имеет право приостановить рассмотрение жалобы, но только в тех случаях, которые поименованы в п. 2 ст. 140 НК РФ в редакции Закона № 6-ФЗ.