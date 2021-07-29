Как по-новому рассчитать и оплатить больничный лист в 2021 году

В этой статье вы узнаете о последних изменениях по расчету больничного листка, вступивших в силу в 2021 г., о порядке расчета и максимального размера выплаты по нему. Также вы получите пошаговую инструкцию расчета больничного, узнаете о сроках предоставления сведений в ФСС и о том, как снизить размер пособия при нарушении соблюдения больничного режима.

Изменения, которые необходимо учесть при расчете больничного листка

В перечень граждан, которым выдается листок нетрудоспособности, приказом Минздрава от 01.09.2020 № 925н, который вступил в силу 14.12.2020, добавлены:

руководители организаций, являющиеся единственными участниками, учредителями или собственниками имущества;

лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.

Ранее в приказе Минздрава эти категориии не упоминались, но законом 255-ФЗ их включили в число застрахованных лиц.

В приказе подробно изложен порядок выдачи электронных больничных, в том числе для сотрудников, работающих по совместительству. Если совместителю положена оплата в разных местах работы, то ему выдаются бумажные больничные листы в необходимом количестве, но электронный больничный лист при этом будет сформирован один и его номер можно будет сообщить всем работодателям.

Новые правила Минздрава:

оформление и продления больничных при травмах, полученных на производстве или в результате несчастного случая;

выдачи больничных при направлении на санаторно-курортное лечение или МСЭ.

Приказом допускается оформление больничного листка без посещения врача, при получении медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий.

В этом случае порядок расчета больничных при прямой выплате не будет отличаться от расчета пособия при зачетном механизме, но чтобы сотрудник получил пособие, необходимо предоставить все необходимые документы своему работодателю, чтобы тот в свою очередь передал эти данные в ФСС. Перечень документов определяется в зависимости от причины нетрудоспособности, это может быть болезнь, несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание.

Болезнь сотрудника или члена его семьи (ребенка)

Если болезнь сотрудника не связанна с несчастным случаем на производстве, то ему необходимо предоставить в организацию, согласно ч. 5 ст. 13 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, следующий перечень документов;

листок нетрудоспособности;

справку о заработке с предыдущего места работы за расчетный период.

Кроме листка нетрудоспособности и справки о заработке, необходимо предоставить дополнительные сведения о сотруднике для выплаты пособия. С этого года сотрудник может предоставить их в период работы или в момент трудоустройства.

Утверждается бланк сведений ФСС постановлением Правительства № 2375 от 30.12.2020 п. 2. Сведения можно подать по форме, утвержденной ФСС приказом № 26 от 04.02.2021.

Листок нетрудоспособности необходимо заполнять по общим правилам, но при прямых выплатах есть одна особенность -работодатель может не заполнять строки:

«за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации»;

«ИТОГО начислено».

Это предусмотрено п. 51 Порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности утвержденного приказом Минздрава № 925н от 01.09.2020. Все документы необходимо передать в отделение ФСС по месту своего учета.

Обратите внимание, что пособие по болезни фонд оплачивает в обычном порядке, если сотрудник заболел сам, то фонд начисляет пособие с четвертого дня болезни, потому что первые три дня болезни оплачиваются из собственных средств работодателя. Этот порядок четко прописан в ст. 6 Закона от 29.12.2020 № 478-ФЗ, п. 8 Положения утвержденное постановлением Правительства от 30.12.2020 № 2375. В случае если нетрудоспособность вызвана болезнью кого-нибудь из членов семьи, например, ребенка, то Фонд оплачивает пособие с первого дня.

Профзаболевание или несчастный случай на производстве

Если болезнь сотрудника возникла по причине несчастного случая или связанна с профессиональным заболеванием, действует аналогичный порядок оформления документов для ФСС. Увеличен только их перечень.

Необходимо дополнительно передать в фонд акт о несчастном случае или акт о профессиональном заболевании, а также копии материалов расследования. Это утверждено постановлением правительства от 30.12.2020 № 2375 п.3.

Такое пособие оплачивается ФСС полностью начиная с первого дня нетрудоспособности, порядок таких выплат определен Законом № 125-ФЗ от 24.07.1998 ст. 8 п. 1 пп.1.

Длительное заболевание

Лечащий врач единолично имеет право выдать больничный лист только на 15 календарных дней, об этом четко сказано в п. 19 приказа Минздрава № 925н, в случае утраты трудоспособности на более длительное время продлевать больничный лист имеет право только врачебная комиссия. Период нетрудоспособности может продолжаться до 10 месяцев, в случае заболевания туберкулезом — до 12 месяцев.

В случае длительной болезни пациента комиссия продлевает больничный лист каждые 15 дней. Если в больничном листке закончилось место для записей, допускается его закрытие и открывается его продолжение.

Также комиссия может закрыть длительный больничный по желанию работника для предъявления его к оплате и выписать ему продолжение, допускается открытие больничного листка в бумажном виде, а оформление его продолжения в электронной форме и наоборот.

Порядок расчета больничного листка в 2021 году

Федеральным законом от 29.12.2020 № 478-ФЗ введены правила начисления больничных. Размер пособия выплачивается не ниже федерального МРОТ, с учетом районного коэффициента.

При начислении пособия по временной нетрудоспособности необходимо придерживаться следующего порядка.

В первую очередь, необходимо проверить право сотрудника на получение пособия. Это право имеют все работники, застрахованные в системе обязательного социального страхования. С полным перечнем можно ознакомиться в п. 1 ст. 2 255 Федерального закона, в этот перечень входят совместители и сотрудники, принятые с испытательным сроком. Также можно произвести выплату по листку нетрудоспособности в случае, если сотрудник заболел в течение 30 дней с момента своего увольнения. После закрытия больничный листок необходимо предъявить к оплате в течении 6 месяцев. Далее определяем расчетный период. В 2021 г. необходимо принимать во внимание заработок получателя пособия за 2019 и 2020 гг. В расчетный период берутся дни, за которые оплата не производилась (это могут быть дни без содержания), или производилась выплата пособия, которое не облагалось страховыми взносами. Исключением являются только сотрудники, которые находились в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком в период с 2019-2020 гг. У них есть возможность замены одного или двух лет предшествующими, в случае если это будет способствовать увеличению пособия. Переходим к расчету среднего заработка. Для этого будем придерживаться алгоритма, установленного п. 3 ст. 14 255-ФЗ. Для расчета необходимо сложить все суммы трудового вознаграждения, облагаемого страховыми взносами и начисленное за период 2019-2020 гг. и разделить полученный итог на 730. В случае, если в каком-то году вся начисленная заработная плата превышает облагаемый лимит, установленный Правительством РФ, следует брать в расчет средний заработок трудового вознаграждения в пределах лимита. Определяем размер месячной оплаты исходя из среднего заработка, полученного сотрудником. Если он превышает МРОТ, то можно использовать это значение в расчетах. Если заработная плата при произведенном расчете оказалась меньше минимальной, то средний заработок рассчитываем по формуле: МРОТ * 24 месяца / 730 дней. Рассчитываем сумму пособия. Для этого умножаем среднедневной заработок на коэффициент, учитывающий страховой стаж и на количество календарных дней временной нетрудоспособности, указанных в больничном.

Максимальный размер расчета по больничному листу в 2021 году

Каждый год Правительство РФ определяет предельную базу для начисления взносов по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В случае, если годовая заработная плата сотрудника превышает эту базу, взносы на сумму превышения не начисляются.

Для определения максимального размера выплат по больничному листку в 2021 году необходимо учитывать предельные облагаемые базы, установленные в расчетном периоде:

2019 год — 865 000 руб.;

2020 год — 912 000 руб.

Заработная плата, начисленная сверх установленных величин в расчетном периоде в расчет пособия, не принимается. Из этого следует, что максимальная величина дневного пособия по временной нетрудоспособности составляет:

(865000 912000) / 730 = 2434,25 руб.

В соответствии с общими правилами, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь период болезни до полного восстановления трудоспособности.

Сроки предоставления сведений в ФСС

Необходимо полученные от сотрудника сведения передать в отделение ФСС в форме электронного реестра или на бумаге. Отправить данные нужно по месту своего учета в течении пяти календарных дней с момента получения от сотрудника заявления и других бумаг.

Отделение ФСС после получения документов рассматривает их не более 10 календарных дней.

До истечения 10 календарных дней соцстрах обязан или выплатить пособие или принять решение об отказе в выплате.

Нарушение режима больничного в 2021 году

При нарушении режима лечащий врач может поставить отметку в листке нетрудоспособности о нарушении режима. Для этого предназначены специальные коды, например:

код 24 — несоблюдение предписанного режима, самовольный уход из стационара;

код 26 — отказ от направления в учреждение МСЭ и т.д.

Врач проставляет соответствующий код и указывает дату нарушения, от этого может зависеть сумма пособия, начисленная работнику.

При наличии отметки о нарушении можно снизить пособие по листку нетрудоспособности. В ст. 8 закона 255-ФЗ перечислено три вида нарушения режима больничного листка, влияющих на оплату:

нарушение застрахованным лицом предписанного врачом режима;

неявка в установленный срок без уважительной причины на осмотр или на медико-социальную экспертизу;

наступление заболевания или травмы из-за алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Сотруднику, который допустил одно из этих нарушений, необходимо рассчитывать пособие в следующем порядке:

до даты нарушения — по общим правилам, установленным 255-ФЗ;

с даты нарушения до дня выписки — исходя из размера МРОТ за полный календарный месяц.