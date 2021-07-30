Где бухгалтеру учиться онлайн: обзор «Клерка»

Работать без повышения профессионального уровня в наше время не принято, а у бухгалтера это чревато еще и кучей штрафов и других проблем с законом. Но как понять, где дают действительно качественные знания? Мы сделали гид по основным платформам, которые могут быть полезны как для новичков, так и для опытных бухгалтеров. Все учебные центры в одном обзоре не рассмотреть. Поэтому скоро выпустим вторую часть. Недавно мы делали опрос, и он показал, что о многих платформах бухгалтеры, похоже, даже не слышали: Бухгалтеры пишут, что стараются использовать для учебы свободное время — хотя бы раз в пару месяцев, иногда чаще или реже. А по формам обучения лидируют вебинары и онлайн-курсы: Итак, вот краткая памятка о том, на что обратить внимание при выборе платформы для обучения: Что вы хотите получить от курса: стартануть в профессии, развить свои профессиональные навыки, повысить квалификацию или пройти переподготовку?

Сколько времени вы готовы потратить на обучение?

Будет ли на курсе вас сопровождать куратор и отвечать на возникающие вопросы в процессе обучения?

Насколько долго с вами останутся обучающие материалы после окончания курса?

Возьмет ли образовательная платформа на себя вопрос вашего трудоустройства? А теперь давайте посмотрим, что дают при обучении некоторые платформы.

Контур.Школа https://school.kontur.ru/ Контур.Школа — это автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования, у нее есть официальное название — «Учебный центр СКБ Контур». Школа предлагает профессиональное онлайн-образование в сфере бухучета и налогов, закупок, кадров, охраны труда, маркетинга и продаж, ведения бизнеса. Есть ли лицензия на образовательную деятельность? Да, есть. Какие есть курсы для бухгалтеров? Онлайн-курсы: «Отдельные вопросы бухучета в коммерческой организации»;

«Отдельные вопросы учета в организациях бюджетной сферы»;

«Налог на прибыль. Сложные вопросы в бухгалтерском и налоговом учете, практические рекомендации. Повышение квалификации»;

«Главный бухгалтер организации бюджетной сферы. Профпереподготовка, коды А, В, С, D»;

«Бухгалтерский учет. Профпереподготовка, код А»;

«Бухгалтер организации бюджетной сферы. Профпереподготовка, код А, 256 ак. часов» и т.д. Всего более 35 курсов на различные темы. Также есть вебинары. Кому подойдёт? Бухгалтерам разного уровня подготовки как в бюджетной, так и в коммерческой сферах. Чему учат? В ходе курсов изучается: бухгалтерская отчетность;

зарплата и пособия;

изменения в законодательстве;

судебная практика;

профстандарты и разные системы налогообложения. Как проходит обучение? Все обучение проходит в онлайн-формате. Смотрите небольшие видео, скачиваете практические материалы, проходите тест в конце каждого урока или блока. Проходите итоговое тестирование и получаете документ об обучении. Сколько стоит и сколько длится обучение? Зависит от конкретного курса. Есть как бесплатные, так и платные возможности. Аналогичная зависимость и в отношении длительности обучения. Есть еще бесплатные вебинары. Какой документ получите? Удостоверение о повышении квалификации или диплом о профпереподготовке. В личном кабинете — электронная версия, оригинал высылаем обычной почтой. Дополнительные преимущества Платформа объединяет сразу все: видеоуроки, методические материалы, помощь экспертов. Кроме того, есть мобильное приложение — смотрите уроки в удобное время. Когда можно приобрести курсы? В любое время.

УКЦ «OnLine Бухгалтер» www.olbuh.ru Учебно-консультационный центр «OnLine Бухгалтер» проводит дистанционные курсы по переподготовке и повышению квалификации бухгалтеров. Есть ли лицензия на образовательную деятельность? Да, есть. Какие есть курсы для бухгалтеров? Всего есть 11 курсов, все предназначены для бухгалтеров. Кому подойдёт? Начинающим бухгалтерам. Чему учат? В программе курсов: тонкости бухгалтерского учета, налогообложения, отчетности и работы в программе 1С: Бухгалтерия 8.3;

расчет НДС;

страховые взносы и НДФЛ для ООО и ИП;

налоговый учет и отчетность при различных режимах налогообложения, и т.д. Как проходит обучение? Формат — видеоуроки и готовые конспекты лекций, выполнение практических заданий — в рабочих тетрадях, есть обратная связь от куратора / эксперта. Сколько стоит и сколько длится обучение? Длительность — 56 — 240 академических часов, стоит от 5 000 до 14 000 рублей, зависит от курса. Какой документ получите? Свидетельство о повышении квалификации или о профессиональной переподготовке. Дополнительные преимущества Есть пробный ознакомительный урок, доступ к материалам курсов остается навсегда. Когда можно приобрести курс? В любое время.

Центр обучения «Клерка» https://www.klerk.ru/learn/catalog/#/learn Центр обучения «Клерка» — это доступное онлайн-обучение для бухгалтеров, кадровиков и ИП от ведущих практикующих экспертов в своей отрасли. Есть ли лицензия на образовательную деятельность? Да, есть. Какие есть курсы для бухгалтеров? Сейчас их 35, но список пополняется каждый месяц. Кому подойдёт? Практикующим бухгалтерам разного уровня подготовки. Чему учат? Рассказываем: как вести бухгалтерский и налоговый учет валютных операций;

как обезопасить себя от нападок контрагентов и силовых структур;

как вести налоговый учет по УСН по всем правилам;

как рассчитывать НДС в самых разных ситуациях;

как правильно переводить работников на ЭТК, составлять и вовремя сдавать новую кадровую отчетность

и многое другое. Как проходит обучение? Формат обучения: видеолекции, конспекты, раздаточные материалы от авторов курсов. Сколько стоит и сколько длится обучение? Длительность обучения — 7 — 20 лекций в каждом курсе. Это, в среднем, от 1 до 4-5 часов. Стоимость — от 9 750 до 14 000 рублей. По подписке «Клерк. Премиум» все курсы бесплатны. Стоимость подписки — 24 800 рублей на год. Какой документ получите? Сертификат от Центра обучения «Клерка». По некоторым курсам — сертификат «ИПБ России» на 40 или 20 часов. Дополнительные преимущества На платформе также доступны более 150 вебинаров и 170 экспресс-семинаров. С подпиской «Премиум» доступ к ним и ко всем курсам сразу бесплатный. Когда можно приобрести курс? В любое время.

Laba https://l-a-b-a.com/ Laba — это международная бизнес-школа, которой уже более пяти лет. Есть ли лицензия на образовательную деятельность? Есть аккредитация от Института сертификации HR-специалистов (HRCI) и Международного института бизнес-анализа (IIBA). Какие есть курсы для бухгалтеров? «Главный бухгалтер РФ»;

«Корпоративные финансы»;

«Управление финансами»

«Управление личными финансами»

«Финансовое моделирование»;

«Финансовый анализ»;

«Excel для финансов»;

и так далее. Кому подойдёт? Подойдут бухгалтерам с высоким уровнем профессиональной подготовки и тем, кто собирается переквалифицироваться в финансовых директоров. Чему учат? Основам финансового моделирования, управленческого учета;

Финансовой аналитике;

Чтению и составлению управленческой отчетности;

Навыкам руководства бухгалтерией. Как проходит обучение? Живые онлайн-вебинары с обсуждениями, выполнение домашних заданий и тестов после каждого урока. Личная обратная связь по домашним заданиям, живое обсуждение в ТГ-чате. Сколько стоит и сколько длится обучение? Курсы небольшие по продолжительности — от 2-х недель до 2-х месяцев. Стоимость, в зависимости от курса — от 150$ до 700$, также доступна оплата в рассрочку. Какой документ получите? Сертификат Laba. Дополнительные преимущества Все курсы нацелены на практическое применение. Компетентные лекторы, у которых минимум лет 7 лет опыта в преподаваемой сфере, все подкреплено все кейсами и достижениями. Когда можно приобрести курс? Даты начала курсов указаны на сайте.

ЕШКО www.escc.ru «Европейская школа корреспондентского обучения» (ЕШКО) — это международное частное образовательное учреждение дополнительного образования. Это сеть школ, которая действует в России, Польше, Венгрии, Румынии, Украине, Беларуси и Казахстане. Есть ли лицензия на образовательную деятельность? Да, такая лицензия есть. Какие есть курсы для бухгалтеров? Есть один — «Основы бухгалтерского учета» Кому подойдёт? Начинающим бухгалтерам, курс не требует базовой подготовки Чему учат? В программе курса: базовые понятия бухгалтерского учета и его ведения на предприятии;

основы финансового, налогового и управленческого учет;

основы функционирования предприятий разных организационно-правовых форм; особенности формирования их отчетности;

изучение экономических показателей, которые позволяют провести комплексный анализ деятельности предприятия. Как проходит обучение? Студент получает 12 учебных журналов с примерами и упражнениями. Домашние задания делаются либо онлайн в личном кабинете на сайте ЕШКО, либо письменно на специальных бланках с отправкой в почтовом конверте своему преподавателю. Есть обратная связь от экспертов / кураторов. Сколько стоит и сколько длится обучение? Продолжительность курса — 12 месяцев, 196 академических часов, стоит 1600 рублей в месяц. Какой документ получите? Свидетельство ЕШКО, Graduation Certificate — сертификат на английском от учредителя ЕШКО, сертификат МФЮА установленного образца, удостоверение о повышении квалификации ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. Дополнительные преимущества Есть пробный ознакомительный урок, а доступ к материалам курса дается навсегда. Когда можно приобрести курс? В любое время.

Школа бухгалтера TaxFree https://taxfree.schooltf.ru/ Школа бухгалтера TaxFree — это площадка онлайн-образования, которая дает все возможности для повышения профессионального уровня бухгалтера. Есть ли лицензия на образовательную деятельность? Нет. Какие есть курсы для бухгалтеров? «Бухучет с нуля» — бухгалтерия в том объеме, которого достаточно, чтобы начать работать бухгалтером;

«Бух.отчетность и налоги ОСНО» — идем от бухгалтера на участке в сторону Главбуха/заместителя. Формируем видение компании в целом;

«Зарплата, НДФЛ, взносы» — полная подготовка бухгалтера-расчетчика от начисления зарплаты и всех видов выплат, удержаний, до составления всех отчетов в ФНС, ПФР;

«Учет лизинга» — полный разбор лизинга по сути, отражению в бухгалтерском и налоговом учете, 1С;

«Финансы и управленческий учет для руководителей и бизнесменов» — курс, чтобы понять, что хочет от вас руководитель. Кому подойдёт? Бухгалтерам с разным уровнем профессиональной подготовки. Чему учат? Различным аспектам бухгалтерской работы — как азам, так и знаниям на более высоком уровне. Как проходит обучение? Обучение проходит на платформе школы. Видео-уроки записаны. По итогам каждой темы есть конспект для скачивания и задание. Выполнив задание, направите его на проверку куратору и получите обратную связь. Любые вопросы можно задавать либо на платформе школы, либо в закрытом чате потока, где происходит живое общение всей группы с преподавателем. Сколько стоит и сколько длится обучение? Курс рассчитан на 1 месяц обучения в бодром темпе. Доступность уроков и сопровождения — 3 месяца. Средняя стоимость курсов — 11 800 рублей. Какой документ получите? Именной сертификат о прохождении курса. Дополнительные преимущества Преподаватели — только практикующие специалисты. Авторские программы, задания с проверкой и обратной связью. Разбор ошибок. Удобство: обучение в любое время суток, ответы на вопросы. Когда можно приобрести курс? Даты старта курсов указаны на сайте.

Skillbox https://skillbox.ru/ Skillbox — онлайн-университет с образовательными программами по различным направлениям. На платформе есть возможность как обучиться профессии с нуля, так и усилить компетенции в специальности с помощью курсов. Есть ли лицензия на образовательную деятельность? Да, есть. Какие есть курсы для бухгалтеров? Всего сейчас пять курсов: «Бухучет и налоги»;

«Профессия Бухгалтер»;

«Профессия Главный бухгалтер»;

«Инструменты бухгалтера. 1С: Бухгалтерия, 1С:ЗУП»;

«1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0». Кому подойдёт? Начинающим бухгалтерам, помощникам бухгалтера. Чему учат? Слушатели курсов изучат: как составлять бухгалтерские проводки;

как делать базовые финансовые операции;

как вести расчеты с контрагентами;

как заполнять бухгалтерский баланс, декларацию по УСН;

как настроить программу «1С»;

как сформировать оборотно-сальдовую ведомость, обороты по счету;

как вести учет ОС и НМА;

как использовать функции в Excel и обрабатывать большие объемы данных, быстро создавать отчеты и т.п. Как проходит обучение? Формат обучения: видеолекции, конспекты, раздаточные материалы от авторов курсов. Сколько стоит и сколько длится обучение? Длительность обучения — 4 — 9 месяцев, стоит от 24 000 до 150 000 рублей за все обучение. Возможно оформить рассрочку. Какой документ получите? Диплом Skillbox. Дополнительные преимущества Платформа гарантирует трудоустройство. После обучения специалисты Skillbox из Центра карьеры помогут выпускникам получить первую стажировку и приглашение на работу. Когда можно приобрести курс? График начала обучения индивидуален для каждого курса, набор потока проходит несколько раз в год, записаться можно заранее.

Школа Главбуха на упрощенке https://school.26-2.ru/ Официальное повышение квалификации для бухгалтеров на УСН. Есть ли лицензия на образовательную деятельность? Да, есть. Какие есть курсы для бухгалтеров? «Курс по учету при УСН»;

«Курс по кадровому допроизводству»;

«Работа с ККТ»

«Работа с изменениями в законах»;

«Школа главбуха малого предприятия».

и так далее. Кому подойдёт? Как новичкам, так и тем, кто хочет уйти в специлизацию по работе с упрощенкой. Чему учат? Ключевым навыкам бухгалтера предприятия на УСН;

Работе с учетом расходов и доходов;

Составлению отчетности;

Защите при налоговых проверках. и т.д. Как проходит обучение? Онлайн, с выполнением заданий. Сколько стоит и сколько длится обучение? Длительность разная, от 15 до 30 000 руб. Какой документ получите? Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат или удостоверение о повышении квалификации, аттестат Главбуха. Дополнительные преимущества Сможете войти в Единый реестр аттестованных главных бухгалтеров — это открытый список бухгалтеров, которые подтвердили свой высокий уровень знаний. Когда можно приобрести курс? В любое время.

Высшая школа «Главбуха» https://school.glavbukh.ru/ Высшая школа Главбух — это образовательная платформа для онлайн-образования бухгалтеров. Школа предлагает несколько вариантов обучения. Есть ли лицензия на образовательную деятельность? Да, есть. Какие есть курсы для бухгалтеров? Пара десятков курсов. В их числе курсы по ФСБУ, профессиональная подготовка для главных бухгалтеров, курсы по работе с 1С, ВЭД и МСФО. Кому подойдёт? Опытным бухгалтерам для повышения квалификации, главным бухгалтерам. Чему учат? Слушатели курсов изучат: Новые ФСБУ;

Базовые принципы МСФО;

Как вести учет НДС и налог на прибыль в 1С;

Как настроить 1С под потребности компании;

Как работать с первичными документами и регистрами;

Как взаимодействовать с налоговой и фондами и т.п. Как проходит обучение? Формат обучения — видеолекции, текстовые материалы, выполнение домашних заданий. Есть обратная связь от эксперта / куратора. Доступ к материалам курса остается навсегда. Сколько стоит и сколько длится обучение? Длительность обучения — 1 — 3 месяца / 15 — 250 часов, стоит от 15 300 до 30 000 рублей. Какой документ получите? Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат или удостоверение о повышении квалификации. Дополнительные преимущества Школа предлагает несколько вариантов обучения: ежегодное повышение квалификации бухгалтеров, серия обучающих курсов по новым ФСБУ, профессиональная переподготовка по профстандарту, повышение квалификации в работе с бухгалтерскими программами, повышение квалификации по отражению в учете ВЭД. Когда можно приобрести курс? В любое время.

НИИДПО https://niidpo.ru/ Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения (НИИДПО) предлагает дистанционное обучение по различным направлениям. Есть ли лицензия на образовательную деятельность? Да, есть. Какие есть курсы для бухгалтеров? Всего сейчас 24 курса, в том числе: Бухгалтерский учет и налогообложение с присвоением квалификации «Бухгалтер»;

Внутренний аудит с присвоением квалификации «Внутренний аудитор»;

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП);

Бухгалтерский учет и калькуляция на предприятиях общественного питания с присвоением квалификации «Бухгалтер-калькулятор»; и так далее. Кому подойдёт? Опытным бухгалтерам для повышения квалификации, главным бухгалтерам. Чему учат? В программах курсов: Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и ИП;

Внутренний аудит;

Бухгалтерский учет в бюджетной организации;

Бухгалтерский учет и калькуляция на предприятиях общественного питания;

Бухгалтерский и налоговый учет в строительных организациях и т.п. Как проходит обучение? Формат обучения — видеолекции, тексты лекций, учебники, задания и тесты. Есть обратная связь от экспертов. Сколько стоит и сколько длится обучение? Длительность обучения составляет 1,5 — 3 месяца / 108 — 670 академических часов. Стоит от 7 400 до 24 000 рублей. Какой документ получите? Удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке утвержденного образца. Дополнительные преимущества Доступ к материалам курсов остается навсегда. Есть мобильное приложение и активные социальные сети. Когда можно приобрести курс? График начала обучения индивидуален для каждого курса, набор потока проходит несколько раз в год.