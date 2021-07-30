Что изменится в охране труда с 1 марта 2022 года

Для совершенствования механизмов предупреждения несчастных случаев на производстве (производственного травматизма) и профессиональных заболеваний Закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ ввёл с 1 марта 2022 года важные и масштабные изменения в ТК РФ по охране труда. Обзор нововведений — в этой статье.

Новый подход к охране труда

Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ с изменениями в Трудовой кодекс РФ (далее — Закон № 311-ФЗ) с 1 марта 2022 года ввёл новую редакцию раздела X ТК РФ, посвящённого правилам охраны труда.

Согласно поправкам, акцент теперь должен быть на предупреждение опасностей на производстве и минимизацию повреждения здоровья работников, а не их предотвращение по факту. Это т. н. превентивно-профилактическая модель обеспечения безопасности работников на производстве и осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере охраны труда. То есть, приоритетное внедрение и развитие системы предупреждения производственного травматизма и профзаболеваний с целью сохранения жизни и здоровья работников.

Рассматриваемые поправки внедрили в охрану труда систему управления профессиональными рисками на рабочих местах. Рекомендации по выбору методов оценки уровней этих рисков и по их снижению утверждает Минтруд.

Профессиональный риск — это вероятность причинения вреда жизни и/или здоровью работника в результате воздействия на него вредного и/или опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья (новая ред. ст. 209 ТК РФ).

Также Закон № 311-ФЗ структурировал основные процедуры управления работодателем охраной труда с уточнением прав и обязанностей участников отношений.

Одна из целей Закона № 311-ФЗ — снижение избыточных затрат работодателей в сфере охраны труда.

Служба охраны труда на предприятии

Закон № 311-ФЗ структурировал порядок создания и деятельности у работодателя службы и комитета (комиссии) по охране труда (новая ред. ст. 223 и 224 ТК РФ).

Создание комитетов (комиссий) по охране труда для работодателя не обязательно. Они создаются по инициативе работодателя и/или работников.

Структуру и численность работников службы охраны труда устанавливает работодатель с учетом рекомендаций Минтруда.

Если в организации нет службы охраны труда или соответствующего специалиста, их функции выполняет сам работодатель либо уполномоченный на это сотрудник.

Работодатель вправе пригласить стороннюю фирму, которая оказывает услуги в области охраны труда и имеет аккредитацию на это.

Учет микроповреждений

С 2022 года работодатели обязаны:

регистрировать микротравмы — ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей и другие повреждения при выполнении работ;

выяснять их обстоятельства и причины.

Поводом для этого — обращение пострадавшего работника к руководству.

Это новая редакция ст. 226 — 231 ТК РФ. По ним процедуры расследования, оформления (рассмотрения) и учета несчастных случаев на производстве усовершенствованы с целью предотвращения сокрытия микротравм.

Рекомендации по учету микротравм утверждает Минтруд.

По ТК РФ микроповреждения (микротравмы) — это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (ч. 2 ст. 227 ТК РФ): при исполнении ими трудовых обязанностей;

выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя);

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

Микротравмы не влекут расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности.

Отстранение от работы, если нет средств личной защиты

С 01.03.2022 запрещено допускать к работе тех, кто по факту не применяет выданные обязательные средства индивидуальной защиты (СИЗ). Это новый абзац ст. 76 ТК РФ. Это касается работы:

во вредных и/или опасных условиях труда;

в особых температурных условиях.

Причём в случае отстранения по этому основанию сохранять за работником среднюю зарплату работодатель не обязан.

Отметим, что до 01.03.2022 законное отстранение от работы без СИЗ возможно только для тех, кто трудится под землей (ст. 330.4 ТК РФ).

Вообще, Закон № 311-ФЗ модернизировал подход к безопасности труда путём перехода от предоставления СИЗ в зависимости от наименования профессии (должности) занятого на конкретном рабочем месте работника (списочный подход) к обеспечению ими в зависимости от имеющихся на рабочем месте вредных производственных факторов.

Для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также смывающими средствами работодатели вправе использовать типовые нормы, изданные в установленном порядке до 1 марта 2022 года, но не позднее 31.12.2024.

Запрет на работу в опасных условиях труда

Если по результатам спецоценки условия труда отнесли к опасным (4-й класс), необходимо приостановить выполняемые работы. Об этом говорит новая ст. 214.1 ТК РФ.

Затем основания отнесения к опасному классу нужно устранить по разработанному плану мероприятий. При его составлении нужно:

учесть мнение первичной профсоюзной ячейки (при наличии на предприятии);

копию плана направить в трудовую инспекцию.

А до снижения с опасного класса условий труда у работодателя есть два варианта действий:

Предоставить сотрудникам другую работу. Сохранить на время простоя должности и среднюю зарплату.

Однако данный запрет не действует, например, в отношении работ по устранению последствий чрезвычайных ситуаций, а также на отдельные виды работ, перечень которых утверждает Правительство РФ.

Возобновить работы можно только после получения результатов повторной спецоценки, которая подтвердит снижение уровня опасности.

В перечень основных понятий Закон № 311-ФЗ добавил термин «опасность» — это потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и/или здоровью работника в процессе трудовой деятельности (новая ред. ст. 209 ТК РФ).

Самообследование

Доказано, что один из ключевых и эффективных способов предотвращения последствий от правонарушений — внедрение системы внутреннего контроля или режима самоинспектирования (применяется при контроле финансовой деятельности работодателя). Поэтому Закон № 311-ФЗ предусмотрел внедрение института самостоятельной оценки работодателем соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — самообследование.

Его основной инструмент — проверочные листы на соответствие требованиям трудового законодательства.

Проведение работодателем самообследования носит добровольный характер, т. к. это его новое право по ст. 22 ТК РФ.

Новые права работодателя

С 01.03.2022 организации получили право, в частности (новая ст. 214.2 НК РФ):

вести электронный документооборот в части охраны труда;

следить за безопасностью работ с помощью видео- и/или аудиофиксации;

давать трудовой инспекции удаленный доступ к наблюдению за выполнением работ и базам электронных документов по охране труда;

Отметим, что дистанционная фиксация рабочих процессов и электронный документооборот по охране труда с 2021 года предусмотрен для ряда видов деятельности. Среди них:

работы на автотранспорте;

новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, ремонт зданий и сооружений;

размещение, монтаж, техобслуживание и ремонт технологического оборудования;

работа с инструментом и приспособлениями;

эксплуатация промышленного транспорта;

погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка, размещение и хранение грузов;

работы в легкой промышленности;

сельскохозяйственные работы;

дорожные работы;

труд в ЖКХ;

охрана объектов и имущества;

основные работы в медицинских организациях.

Обязательные медосмотры

Для максимального учета интересов участников трудовых отношений предусмотрено, что с 01.03.2022 решения органов местного самоуправления о введении у отдельных работодателей дополнительных условий и показаний к проведению обязательных медицинских осмотров должны приниматься с учетом мнения:

Соответствующих трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Территориального органа Роспотребнадзора.

Это новая редакция ст. 220 ТК РФ.

Кроме того, гарантии сохранения места работы (должности) и среднего заработка распространили на случаи прохождения обязательного психиатрического освидетельствования (новая ред. ст. 185 ТК РФ).

Заключение и выводы

Закон № 311-ФЗ с изменениями по охране труда внедрил т. н. концепцию рамочного участия государства в построении системы охраны труда у конкретного работодателя. Она подразумевает широкую свободу работодателя:

в выборе средств управления охраной труда, вкл. управление профессиональными рисками;

принятии решений по предупредительным и реактивным мерам с учетом специфики производства, применяемых технологий, техники и материалов.

Закон № 311-ФЗ определил порядок и условия финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, внебюджетных источников, добровольных взносов организаций и физлиц, а также работодателей (новая ред. ст. 225 ТК РФ).

Также он разграничил полномочия Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти регионов в области охраны труда.

Установлены основные принципы обеспечения безопасных условий труда — предупреждение, профилактика опасностей и минимизация повреждения здоровья работников. Это новая ст. 209.1 ТК РФ.

Новой редакции подверглись:

государственные нормативные требования охраны труда;

национальные стандарты безопасности труда;

порядок проведения госэкспертизы условий труда;

права и обязанности в области охраны труда работодателя и работника (в частности, право работников на получение информации об условиях и охране труда, на санитарно-бытовое обслуживание);

гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда;

правила обучения по охране труда (новая ред. ст. 219 ТК РФ);

правила проведения медосмотров некоторых категорий работников (новая ред. ст. 220 ТК РФ);

порядок обеспечения работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием (новая ред. ст. 222 ТК РФ).

Установлен порядок соответствия зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов и материалов государственным нормативным требованиям охраны труда. Это новая ст. 213.1 ТК РФ.