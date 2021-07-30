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Бюджетный учет: особенности применения счетов учета 401.41 и 401.49

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Рубрика Бухгалтерия
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Приказом Минфина РФ от 14.09.2020 № 198н внесены изменения в Инструкцию № 157н. Изменения следует использовать при формировании учетной политики и показателей бухгалтерского учета с 2021 г.

Для чего используем новые счета

Счет 401 40 «Доходы будущих периодов» детализирован новыми кодами счетов аналитического учета:

  • 401 41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»;
  • 401 49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года».

Доходы будущих периодов разделяются по датам признания в финрезультате. Суммы, которые будут запланированы к отнесению к доходам текущего года, необходимо учитывать на счете 401 41. Остальные суммы отражаются на счете 401 49.

Счета 401 41, 401 49 применяются в соответствии с учетной политикой и требованиями по раскрытию взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению при формировании консолидированной отчетности (п. 301 Инструкции № 157н).

Как отражать переход на применение новых счетов бухгалтерского учета, в нормативных актах на данный момент не указано. Следовательно, решение о применении данных счетов принимается учреждением самостоятельно в порядке, предусмотренном п. 2 Инструкции № 162н.

Счета 401.41 и 401.49 применяются, чтобы отразить в учете консолидируемые расчеты по межбюджетным трансфертам, т.е. в отношении показателей, подлежащих исключению при формировании консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые включаются в справку (ф. 0503125).

С 2021 г., счета 401.41 и 401.49 применяются для отражения в учете расчетов по межбюджетным трансфертам, т.е. в отношении взаимосвязанных показателей по МБТ, в т.ч. подлежащих исключению при формировании консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые включаются в справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125).

С 2022 г. счета 401.41, 401.49 будут применяться для учета расчетов между учредителем и подведомственными ему бюджетными и автономными учреждениями по предоставленным (полученным) субсидиям на выполнение задания, целевым субсидиям, если решение о применении новых счетов не будет принято субъектом консолидированной отчетности (учредителем) для отражения расчетов по субсидиям, начиная с 2021 г.

На счете 401.41 отражаются суммы доходов, зачисленных на соответствующие счета доходов текущего финансового года при наступлении периода, к которому эти доходы относятся. Это следует из обновленной Инструкции № 157н.

Соответственно, счет 401.41 начинаем применять при наступлении текущего финансового года. Остатка на конец отчетного года по счету 401.41 быть не должно.

Доходы будущих периодов к признанию в текущем году в течение финансового года формируют финансовый результат текущей деятельности учреждения и признаются в учете в части, относящейся к текущему периоду, доходами текущего года с отражением на соответствующих счетах аналитического учета счета 401 10 «Доходы текущего финансового года». Неиспользованные остатки средств межбюджетных трансфертов подлежат отнесению на счет 303 05 000 «Расчеты по платежам в бюджеты».

Применение в «1С:Бухгалтерия государственного учета 8»

Новые редакции Инструкций не содержат бухгалтерских записей по применению счетов 401.41 и 401.49. На сегодняшний день методические указания Минфина РФ по применению и переносу остатков со счета 401.40 на новые счета 401.41 и 401.49 также отсутствуют.

По словам методологов Минфина РФ, новые счета 401.41 и 401.49 применяются только для отражения операций по межбюджетным трансфертам.

Поскольку, согласно п. 301 Инструкции № 157н,  «применение указанных счетов аналитического учета осуществляется в соответствии с положениями учетной политики и требований по раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению при формировании консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности», в редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» предусмотрена работа со счетами 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году» и 401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года» в документах раздела «Услуги, работы, производство» – «Долгосрочные договоры, аренда»:

  • в документе «Начисление доходов будущих периодов» применяется, в том числе, для начисления доходов будущих периодов по межбюджетным трансфертам, от предоставления субсидий, грантов;
  • в документе «Корректировка доходов будущих периодов»;
  • в документе «Списание доходов будущих периодов».

В документе «Начисление доходов будущих периодов» (раздел ««Услуги, работы, производство» – «Долгосрочные договоры, аренда») возможно применение счетов 401.41 и 401.49 для вида операции «Прочие доходы будущих периодов». Счета 401.41 и 401.49 выбираются в строках табличной части «Услуги, работы».

Пример.

В соответствии с Соглашением учреждению выделена субсидия на выполнение государственного задания на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, тогда в документе «Начисление доходов будущих периодов» вводятся две строки: на текущий год – по счету 401.41 и плановый период – по счету 401.49.

После проведения документа формируются бухгалтерские записи (рис. 3).

Документом «Корректировка доходов будущих периодов» (раздел «Услуги, работы, производство» – «Долгосрочные договоры, аренда») предусмотрено отражение операций по корректировке доходов будущих периодов по счетам 401.41 и 401.49, в частности, при уменьшении объема предоставленных средств межбюджетных трансфертов, субсидий.

Документом «Списание доходов будущих периодов» (раздел «Услуги, работы, производство» – «Долгосрочные договоры, аренда») предусмотрено заполнение таблицы «Доходы будущих периодов» по остаткам счета 401.41 и признание доходов текущего периода в корреспонденции со счетом 401.41.

В документах подсистем «Долгосрочные договоры, аренда», «Учет расчетов по образовательным услугам» как и прежде, используется счет 401.40 «Доходы будущих периодов» в связи с тем, что по договорам аренды (безвозмездного пользования), долгосрочным договорам обучения и прочим аналогичным долгосрочным договорам в настоящее время нет обязанности применять счета 401.41 и 401.49.

Перенос остатков при первом применении счетов 401.41 и 401.49

При первом применении новых счетов бухгалтерского учета остатки со старых счетов на новые переносятся в межотчетный период по общим правилам.

Операции по переносу остатков со счета 401.40 на счета 401.41 и 401.49 при первом применении, а также перенос сумм доходов будущих периодов к признанию в текущем году со счета 401.49 на 401.41 по окончании очередного года, отражаются документами «Операция (бухгалтерская)» (раздел «Учет и отчетность»).

Для отражения документа «Операция (бухгалтерская)» в межотчетном периоде необходимо в поле «Дата» установить дату «31.12.2020» и время «23.59.59», флажок «Отразить в межотчетном периоде» и вид межотчетного периода «Изменение валюты баланса».

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