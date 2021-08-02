Пять самых интересных тем на форуме «Клерка» прошедшей недели

Последняя неделя отчетного периода закончилась и многие бухгалтеры уходят в отпуск. Но на форуме поток вопросов не заканчивается.

Вот самые интересные темы прошедшей недели.

Отказ в выплате пособия до 12 недель. Причина — изменение законодательства

В оформлении документов для инвентаризации разбирались в теме Инвентаризационная опись инв-3.

Перенос убытка прошлых лет в декларации за полугодие. Можно или нет?

Не отправили чеки в налоговую. Что делать?

Сумма аванса равна сумме зарплаты. Как заполнить 6-НДФЛ?

Эти вопросы остались без ответов: