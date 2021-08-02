Пять самых интересных тем на форуме «Клерка» прошедшей недели

Последняя неделя отчетного периода закончилась и многие бухгалтеры уходят в отпуск. Но на форуме поток вопросов не заканчивается.
Вот самые интересные темы прошедшей недели.
Отказ в выплате пособия до 12 недель. Причина — изменение законодательства
В оформлении документов для инвентаризации разбирались в теме Инвентаризационная опись инв-3.
Перенос убытка прошлых лет в декларации за полугодие. Можно или нет?
Не отправили чеки в налоговую. Что делать?
Сумма аванса равна сумме зарплаты. Как заполнить 6-НДФЛ?
Эти вопросы остались без ответов:
- Расчет бумажного больничного по трём местам работы в одном месте. Возможно?
- Не включены полученные дивиденды в декларацию по прибыли
- Как заполнить РСВ за 2020г, чтобы заполнилась строка 120 «превышение расходов»?
- Чек коррекции 1с УТ