Как будут проверять бизнес по новым правилам: все про Положение о виде контроля

Контрольно-надзорные проверки бизнеса с 2021 года проводятся по новым правилам. У проверяющих появилась возможность контролировать компании и ИП дистанционно, а также применять новые формы надзорных мероприятий: инспекционный визит, мониторинговую закупку, выборочный контроль и т. д. Об этих новшествах и о том, что нужно знать про Положение о виде контроля с 2021 года, расскажем в материале.

Положение о виде контроля — что это?

Положение о виде контроля с 2021 года — это документ, устанавливающий порядок организации и проведения проверок федеральными, региональными и муниципальными контролерами. Составляется такое Положение по новым правилам, введенным Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» от 31.07.2020 № 248-ФЗ. Закон предусматривает, что органы исполнительной власти обязаны принять такое Положение по каждому виду государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, предусмотреть в нем специфику конкретного вида контроля в разрезе присущих ему проверочных мероприятий и действий.

Среди других нововведений Закона № 248-ФЗ, в т. ч. вступивших в действие с 01.07.2021, можно назвать продление моратория на плановые проверки для малого бизнеса, появление дистанционных проверок и новой формы контроля «инспекционный визит».

Положения о видах регионального госконтроля (надзора) и положения о видах муниципального контроля требуется утвердить до 01.01.2022. До этой даты действует Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении госконтроля...» от 26.12.2008 № 294 и принятые в соответствии с ним НПА.

Контрольные ведомства вправе формировать планы проведения плановых проверок только после утверждения соответствующего Положения о виде контроля.

Таким образом, как проверят бизнесменов и с какой периодичностью им ждать контролеров из конкретного контрольно-надзорного органа, станет ясно из положений по конкретному виду контроля.

Кто из контролеров будет работать по новым правилам

Организовать контрольно-надзорные мероприятия по Закону № 248-ФЗ обязаны:

пожарный надзор;

энергетический надзор;

строительный надзор;

метрологический контроль (надзор);

надзор в области промышленной безопасности;

санитарно-эпидемиологический и ветеринарный контроль;

другие виды контроля (надзора), перечисленные в п. 6 ст. 2 Закона № 248-ФЗ.

К налоговому, валютному, таможенному и некоторым другим видам контроля, перечисленным в ст. 5 Закона № 248-ФЗ, требования этого закона не применяются.

Контролеры уже работают над текстами новых положений, регламентирующих обновленный порядок контроля. К примеру, для реализации новых требований Роспотребнадзор разработал проекты постановлений Правительства с положениями в сфере контроля защиты прав потребителей и санэпиднадзора (ID проектов размещены на официальном портале проектов НПА).

О чем расскажет Положение о виде контроля

В Положении о виде контроля можно найти следующую информацию (п. 5 ст. 3 Закона № 248-ФЗ):

Кто проводит контрольно-надзорные мероприятия по конкретному виду контроля

В Положении о виде контроля указывается орган, уполномоченный на осуществление конкретного вида контроля. Контрольные (надзорные) мероприятия проводят контрольные (надзорные) органы, их должностные лица (ч. 3 ст. 7 Закона № 248-ФЗ).

В зависимости от уровня контроля (надзора) его осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, в отдельных случаях — госкорпорации и публично-правовые компании (ч. 1 ст. 26 Закона № 248-ФЗ). Некоторые виды контроля или отдельные полномочия по ним могут осуществляться государственными или муниципальными учреждениями (ч. 2 ст. 26 Закона № 248-ФЗ).

Критерии отнесения объектов контроля к категориям причинения вреда (ущерба) в рамках вида контроля

Категории риска причинения вреда (ущерба) и индикаторы риска нарушения обязательных требований перечислены в ст. 23 Закона № 248-ФЗ. Объекты контроля могут быть отнесены к одной из категорий риска: чрезвычайно высокий, высокий, значительный, средний, умеренный, низкий.

Положением о виде контроля должно быть предусмотрено не менее 3 категорий риска, в т. ч. в обязательном порядке категория низкого риска.

Перечень профилактических мероприятий в рамках вида контроля (некоторые из них обязательны по закону)

В Положении указываются виды профилактических мероприятий, проводимых контрольным органом: информирование, обобщение правоприменительной практики, меры стимулирования добросовестности, консультирование, самообследование и другие (ст. 45 Закона № 248-ФЗ).

Порядок разработки и утверждения программы профилактики рисков причинения вреда утвержден Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990.

Виды контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых возможно в рамках вида контроля и перечень допустимых контрольных действий в составе каждого такого мероприятия

В Положении о виде контроля должны быть установлены контрольные (надзорные) мероприятия из перечисленных в ч. 2 ст. 56 Закона № 248-ФЗ:

Инспекционный визит и выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в т. ч. посредством аудио- или видеосвязи.

Положение о виде контроля может устанавливать запрет на проведение проверки инспекторами, которые проводили профилактические мероприятия в отношении этих же объектов контроля. Кроме того, Положение о виде контроля может расширить общий перечень действий, которые вправе совершать инспектор (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 29 Закона № 248-ФЗ).

Виды и периодичность проведения проверок

Основной подход к периодичности плановых проверок: чем ниже категория риска компании или ИП, тем реже к ним будут приходить контролеры (ч. 2-5 ст. 25 Закона № 248-ФЗ).

Положение о виде контроля может предусматривать, что частота проведения плановых мероприятий определяется:

в рамках периодов времени, отличных от 1 года;

в связи с наступлением определенных событий.

Положение о видах контроля может устанавливать сокращенные сроки проведения проверок. Но с какой бы периодичностью не проводились проверки, с 01.07.2021 любое появление контролеров в компании или у ИП возможно только с согласия прокурора (ч. 1 ст. 61 Закона № 248-ФЗ).

Виды и содержание внеплановых мероприятий прописываются в Положении о виде контроля в зависимости от оснований их проведения.

Особенности оценки соблюдения лицензионных требований контролируемыми лицами, имеющими лицензию

В Положении о виде контроля требуется отразить особенности соблюдения лицензионных требований проверяемыми лицами, имеющими лицензию в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ в части проведения плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, а также при проведении профилактических мероприятий в отношении лицензиатов.

Иные вопросы, требующие урегулирования в Положении в виде контроля в соответствии с Федеральным Законом № 248-ФЗ

К примеру, в Положении о виде контроля может устанавливаться порядок фиксации доказательств во время контрольных мероприятий: при помощи фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов. А также другие важные правила и положения (порядок и сроки обжалования результатов проверок, срок размещения доклада контрольного органа о правоприменительной практике на его официальном сайте и т. д.).

Пример нового Положения о виде контроля

В качестве примера того, как может выглядеть новое Положение о виде контроля, возьмем свежее Положение о федеральном госконтроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.07.2021 № 1230.

Новое Положение, разработанное на основе требований Закона № 248-ФЗ, пришло на смену прежнему Положению, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875.

Новое Положение определяет, что:

госконтроль (надзор) осуществляется федеральной инспекцией труда, состоящей из Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов;

объекты контроля относятся к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба): высокий риск, значительный риск, средний риск, умеренный риск, низкий риск;

периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий предусмотрена в зависимости от присвоенной категории риска;

определены виды профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий;

срок проведения выездной проверки установлен в пределах 10 рабочих дней.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 01.06.2023.

Что дают бизнесу новые правила

По замыслам законодателей, благодаря новым механизмам из Закона № 248-ФЗ сократится число проверок компаний и ИП. К примеру, новыми правилами предусмотрен такой способ освобождения от проверок, как признание результатов независимой оценки соблюдения требований — компания или ИП могут пройти оценку соблюдения требований закона в независимой аккредитованной организации, а контролирующий орган примет результаты такой оценки и не будет проводить дополнительные проверки, если результаты оценки успешны.

Кроме того, по новым правилам бизнесмен может быть освобожден от проведения плановых проверок при заключении договора страхования рисков причинения вреда (ущерба).

Освободиться от плановых проверок можно и другим способом: заключить с контрольным органом соглашение о мониторинге безопасности и передавать ему необходимую информацию дистанционно в автоматическом режиме при помощи технических средств (фото- и киносъемки, видеозаписи и др.). Бизнесмен, находящийся под таким мониторингом и соблюдающий все требования, освобождается от плановых проверок их соблюдения.

Теперь чиновники не смогут придумывать новые виды контрольных мероприятий, так как в Законе № 248-ФЗ установлен закрытый перечень контрольных мероприятий (ст. 56 Закона № 248-ФЗ). А выезжать непосредственно на территорию проверяемых лиц контролеры смогут только в исключительных случаях: если они не могут удостовериться в полноте и достоверности полученных от предприятия документов или оценить, насколько работа компании отвечает всем требованиям.

Меняется и оценка эффективности работы контролирующих органов. Время погони за числом проверок и суммами штрафов завершилась. Результаты работы инспекторов теперь не зависят от количества проведенных контрольных мероприятий, выявленных нарушений и лиц, привлеченных к ответственности. Главным для контролеров должно быть правило: предупредить, а не наказать. После вступления в силу новых правил инспекторы должны уделять больше внимания профилактике нарушений.

Подводим итоги