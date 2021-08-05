Выплата детям школьного возраста в вопросах и ответах

Еще не все родители получили выплату на школьника. Собрали ответы на вопросы, которые могут при этом возникнуть, в понятном гайде от ПФР.

Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка?

Если вы допустили ошибку при заполнении заявления, то вам необходимо дождаться ответа по этому заявлению, и, в случае получения отказа, подать заявление повторно с достоверными сведениями.

Я могу получить пособие только на карту «Мир»?

Нет, единовременная выплата может быть зачислена на банковские карты любой платежной системы.

Важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Когда можно получить выплату?

Выплата будет осуществлена единоразово со 2 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года. При этом подать заявление можно вплоть до 1 ноября 2021 года.

Как получить выплату?

Чтобы получить средства, достаточно до 1 ноября 2021 года подать заявление на портале госуслуг или лично в клиентской службе ПФР.

При обращении в клиентскую службу помимо документов, удостоверяющих личность заявителя, представителя заявителя или опекуна, никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?

При подаче заявления через портал госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.

Если заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

Кому положена выплата 10 тыс. рублей?

Единовременная выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше 3 июля 2021 года.

Также выплата предоставляется на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам) на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.

Могут ли опекуны получить выплату?

Да, законные представители (усыновители, опекуны, попечители) могут получить выплату.

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?

Да, можно. Обратиться за выплатой можно по месту жительства, пребывания, фактического проживания. Заявление может также подать законный представитель или представитель заявителя.

Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?

Нет, заявление для назначения единовременной выплаты можно подать только на сайте госуслуг, если у заявителя есть подтвержденная учетная запись, или лично в клиентской службе ПФР. Оформление этой выплаты в МФЦ не предусмотрено.

Можно ли получить выплату почтовым переводом?

Нет, перечисление возможно только на счет в банке.

До какого числа можно подать заявление на выплату?

Заявления на выплату принимаются до 1 ноября 2021 года.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

Выплата дается за каждого ребенка?

Да, выплата назначается за каждого ребенка, подходящего по возрасту: на детей от 6 до 18 лет или на инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам.

За одного такого ребенка выплачивается 10 тыс. рублей, за двоих — 20 тыс. рублей и так далее.

В семье несколько детей, на которых можно получить выплату. Нужно писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей, на которых полагается единовременная выплата, то заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Что делать, если при заполнении заявления были указаны не все дети?

Если в заявлении указаны не все дети, на которых положена выплата, то необходимо подать второе заявление с данными детей, которые не были указаны ранее.

Если ребенку исполняется 6 лет в сентябре, можно ли получить выплату?

Только в том случае, если ребенку исполнилось 6 лет 1 сентября.

Ребенку исполнилось 18 лет 3 июля, я получу выплату?

Да, получите. Выплата назначается на детей, которым 18 лет исполнилось не ранее 3 июля 2021 года.

Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?

Да, может. Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, постоянно проживающим в России и имеющим гражданство Российской Федерации.

Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Может ли получить выплату проживающая в России семья без гражданства РФ?

Нет. Выплата предоставляется только гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ.

Из каких средств идет выплата?

Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.

Может ли отец ребенка подать заявление на выплату?

Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка.

На что важно обратить внимание при подаче заявления?

Помощь оказывается гражданам России. Если родители утратили гражданство РФ, выплата не предоставляется.

Поддержка оказывается гражданам России, проживающим на ее территории. Если российская семья живет за пределами страны, единовременная выплата не предоставляется.

В заявлении необходимо указывать данные банковского счета заявителя, поскольку выплата не может осуществляться на счет другого лица. Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:

лишение или ограничение заявителя родительских прав или прекращение опекунства в отношении ребенка;

смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату;

представление недостоверных сведений;

несоответствие требованиям, дающим право на единовременную выплату;

единовременная выплата на ребенка осуществлена другому родителю (усыновителю, опекуну, попечителю).

Каким образом можно получить средства в случае одобрения заявления?

Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Удержат ли деньги с пособия, если у меня есть задолженность перед банком?

Нет.

Куда можно обратиться, если остались вопросы по назначению выплаты?

Если остались вопросы по данной выплате, вы можете обратиться в любую клиентскую службу Отделения ПФР по городу Москве и Московской области, позвонить по номерам горячих линий https://pfr.gov.ru/branches/moscow/info/~0/7035 или регионального контакт-центра ПФР — 8-800-600-00-00.

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