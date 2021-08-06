Как правильно оформить подработку

Предположим, что вы сотрудник организации, работаете по ТК РФ, полный или неполный день, по определенному графику. И у вас возникла идея или возможность подработать (неважно, в своей компании или вне ее).

Какие варианты оформления могут быть, обязаны ли вы уведомлять основного работодателя и как вообще обезопасить себя в этом случае?

Понятно, что, если вообще никак не оформлять отношения, риск обмана, невыплаты или недоплаты оговоренных сумм со стороны нанимателя очень велик. Поэтому об оформлении следует в первую очередь подумать работнику.

Вы можете подрабатывать внутри собственной организации (внутреннее совместительство) или в любой другой компании (внешнее совместительство) по трудовому договору. А можете заключить с организацией, предложившей дополнительную работу, договор на оказание услуг либо на выполнение работ — тогда это будет деятельность по гражданско-правовому договору. Обычно такой договор называют или ГПХ, или ГПД. Мы в этой статье будем называть его ГПД.

Подработки любых видов могут проходить на территории работодателя или заказчика или же носить дистанционный характер (та самая «удаленка»).

Подработка по трудовому договору, вариант 1. Внутри основной организации

Есть несколько категорий сотрудников, которым запрещено совмещать труд на нескольких рабочих местах (ст. 282, 329 ТК РФ). Это:

несовершеннолетние;

лица, работающие во вредных или опасных условиях;

водители транспортных средств.

И внешнее, и внутреннее совместительство-подработка возможны без согласия основного работодателя, под ответственность работника (тут тоже есть исключения, но о них позже). Хотя очевидно, что к основному работодателю трудно устроиться на подработку без его ведома.

Внутреннее совместительство регулируется статьей 60.1 и главой 44 ТК РФ: «Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя».

В договоре обязательно должно быть указано, что работа является совместительством. Обратите внимание: правильно будет заключать на такую подработку отдельный трудовой договор, а не дополнительное соглашение к основному. Исключение — педагоги и медицинские работники.

Внутреннее совместительство — один из самых простых и прозрачных вариантов в плане оформления. Вам не нужно никуда носить документы, делать копии у основного работодателя: всё организуют кадры или бухгалтерия «не отходя от кассы», на основе вашего заявления и приказа руководства.

Конечно, в таком случае есть и ограничения, например по времени работы. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. А когда по основному месту работы человек свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству — смену или полный рабочий день.

В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы, установленной для соответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ). Платить могут как исходя из ставки (зарплаты), пропорционально отработанному времени, так и на условиях «почасовки».

Работающим по совместительству ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству человек не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом.

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Трудовой договор, вариант 2. Внешнее совместительство

Сразу скажем об исключениях: руководители организаций вправе трудиться у другого работодателя с разрешения собственника или уполномоченного органа организации (часто это гендиректор), где они уже работают.

С работником в любом случае заключается трудовой договор. Он может быть заключен на определенный срок — на основании статьи 59 ТК РФ. Также имеется дополнительное основание для расторжения трудового договора с работником по совместительству — если в организацию на это место выходит сотрудник, для которого работа будет основной.

В остальном условия такие же, как при внутреннем совместительстве. Отпуск обязаны предоставить одновременно с отпуском по основному месту работы. Для этого нужно принести справку от основного работодателя.

Подработка по гражданско-правовому договору (ГПД)

Такие виды работы регулируются уже не трудовым, а гражданским законодательством, и, строго говоря, по ним вы не работник, а исполнитель.

Договор подряда, оказания услуг, договор авторского заказа (если вы, например, пишете статьи, рисуете иллюстрации или снимаете видео для заказчика) — вот основные способы закрепления таких отношений.

В чем нюансы?

В отличие от трудового договора, исполнитель никак не защищен нормами ТК РФ и получит не зарплату, а вознаграждение — строго на условиях заключенного ГПД. Оплата производится раз в месяц или в другой установленный договором промежуток времени на основании подписанного акта сдачи-приемки работ (оказанных услуг).

Деятельность не имеет признаков трудовой (отсутствует четкий график, определенное рабочее место, фиксированная заработная плата и другие моменты, установленные ТК РФ). Важно: если деятельность имеет такие признаки, то работодателя, который пытается выдать ее за оказание услуг, могут оштрафовать.

При таком виде занятости нет ни больничных, ни декретных, а еще отсутствует страхование от несчастного случая на производстве (если оно прямо не установлено в договоре).

Такой договор может быть расторгнут заказчиком практически в любой момент при условии компенсации реально понесенных исполнителем расходов и оплаты уже оказанных услуг или выполненных работ. И оспорить факт расторжения и размер выплаченной суммы вы сможете только в суде. Если, конечно, до подписания вы не прочитали договор внимательно и не добились включения условий о предварительном уведомлении о расторжении за месяц-другой.

При заключении такого договора важно проверить, официально ли провел его заказчик, платит ли он за вас налоги и делает ли отчисления в фонды. Это обязательно, если вы не оформлены как самозанятый. Сделать это очень просто: попросите у заказчика справку 2-НДФЛ на ваше имя. Если же вы самозанятый, то вам нужно будет платить налоги самостоятельно в приложении «Мой налог».

Кстати, о самозанятости: вы имеете право оформить ее, даже если у вас есть основное место работы. Но имейте в виду: если самозанятый не позаботится об этом лично, он не будет получать со своих вознаграждений отчислений в фонды, в том числе пенсионный. Для некоторых это важно.

Выводы

Таким образом, оформить подработку можно как по трудовому, так и по гражданско-правовому договору. Главное, чтобы всё было проведено официально.

В случае внутреннего и внешнего совместительства по ТК РФ вы лучше защищены, но и в большей степени скованы — четким графиком работы и, если это не удаленка, привязанностью к рабочему месту.

Работая в рамках гражданского законодательства, вы порой имеете больше свобод. Но при этом у вас никаких социальных гарантий, а договор могут расторгнуть в любой момент без объяснения причин, если вы заранее не позаботились об этом моменте.