Как фирме на УСН учесть доходы от оприходования и продажи остатков, полученных от разборки ОС

Организация на УСН оприходовала металлолом от списания основных средств. Должна ли она дважды учитывать полученный доход: первый раз при оприходовании металлолома, второй раз — при его продаже. Не приведет ли это к двойному налогообложению одного и того же имущества?

Как учесть на УСН стоимость материалов, полученных при ликвидации основного средства

Доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации ОС признаются внереализационными доходами (п. 13 ст. 250 Налогового кодекса).

Поэтому стоимость материалов, полученных в результате разборки основного средства, надо учесть в составе внереализационных доходов.

Учет производится по рыночным ценам на основании статьи 105.3 Налогового кодекса.

В соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса при определении объекта налогообложения по УСН учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном для расчета налога на прибыль.

Следовательно, материалы, полученные от разборки основного средства, надо учесть в доходах при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (письмо Минфина от 31.07.2013 № 03-11-06/2/30601).

Еще больше важного для бухгалтера — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка» про упрощенную систему налогообложения. Все подробно, понятно и на практических примерах.

Как учесть на УСН доход от продажи материалов, оприходованных при ликвидации основного средства

Организации на УСН при определении объекта налогообложения учитывают доходы от реализации товаров, работ, услуг.

Поскольку в момент продажи металлолома они получат доход, его также надо учесть по «упрощенному» налогу.

Размер дохода равен сумме поступившей выручки. Датой ее получения будет день поступления средств на счета в банках или в кассу организации.

При этом, по общему правилу, организации на УСН уменьшают полученные доходы на расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, а также на расходы, связанные с их приобретением и реализацией (пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса).

Но к случаю продажи материалов, полученных при демонтаже основных средств, это правило, по мнению чиновников Минфина, неприменимо. Поскольку материалы, полученные при демонтаже основных средств, не имеют стоимости приобретения.

Поэтому при их последующей продаже стоимость, по которой они отражены в учете, не может уменьшить налоговую базу по УСН-налогу (письмо Минфина от 31.07.2013 № 03-11-06/2/30601).

Таким образом, организация на УСН, которая оприходовала металлолом от разборки основного средства, а затем продала его, должна дважды учесть доходы от этих операций.