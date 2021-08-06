Как оформить премию сотруднику за сверхурочную работу и законно ли это

Фраза «премия за сверхурочную работу» с точки зрения трудового законодательства не имеет права на существование. Почему и чем грозит выплата премии за переработку? Расскажем в материале.

Что такое премия за сверхурочную работу

Начнем с того, что «премия» и «сверхурочная работа» — два разных невзаимосвязанных понятия. Премия — это вид поощрения за успехи, достижения в работе (ст. 191 ТК РФ). Например, за сокращение сроков производства, увеличение объема продаж.

Сверхурочная работа — это труд после отработанного нормированного времени, выход за рамки нормальной продолжительности рабочего дня или смены, и только с согласия работника (ст. 99 ТК РФ). Соответственно, оплата сверхурочной работы — это компенсация за ненормальную продолжительность трудового дня.

Выплачивать за сверхурочную работу премию (даже превышающую размер возможной компенсации) — это, с одной стороны, хорошо. Особенно для работника. С другой стороны — это нарушение трудового законодательства, и чревато последствиями для работодателя.

Что плохого в премии за сверхурочку

Сверхурочная работа должна оплачиваться в соответствии со ст. 152 ТК РФ на основании табелей учета рабочего времени за фактически отработанные часы. Работодатель обязан вести учет реально выработанного времени персоналом (ч. 4 ст. 91 ТК РФ). Такие переработки подлежат оплате в полутора- и двукратном размерах за первые два и последующие сверхнормативные часы соответственно. Если работник пожелает, работодатель вправе денежную компенсацию сверхурочной работы заменить дополнительным выходным.

Если работодатель не ведет фактический учет времени труда персонала, он грубо нарушает законодательство. При выявлении этого факта во время проверки представители контролирующих органов могут наложить на компанию штраф в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. О работе сверх нормы могут свидетельствовать показания персонала, очевидцев, записи камер наблюдения, отметки в путевых листах и т. д.

Отсутствие табелирования сверхурочки повлечет несвоевременную выплату компенсации, а вместе с ней штраф по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и пени за задержку в размере 1/150 ключевой ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Поэтому выплата премии за сверхурочку — риск понести дополнительные финансовые потери. Безопаснее вести учет переработок и оплачивать их в соответствии с законодательством. Если работодатель хочет и может выплачивать больше гарантированного законом минимума, он вправе прописать повышенные размеры компенсаций в локальных актах.

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Ненормированный рабочий день

ТК РФ предусматривает режим, при котором работники могут задерживаться на работе после окончания смены, и оплаты за этим не последует. Это ненормированный рабочий день. При установлении такого режима для определенных должностей работодатель обязан предоставлять этим работникам дополнительные дни отпуска (ст. 119 ТК РФ).

Однако это не освобождает работодателя от обязанности вести учет фактически отработанного времени.

Подводим итоги