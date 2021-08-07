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Обзор самых интересных тем форума «Клерка» прошлой недели

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Что обсуждали в форуме «Клерка» на прошедшей неделе.

Прослеживаемость товаров — теперь ни одна неделя не обходится без вопросов про неё. Как определить, что товар прослеживаемый?

А в этой теме разбирались, как правильно писать номер ГТД в счете-фактуре.

Субсидии и собственные средства, как правильно учесть целевую помощь государства.

Можно ли назначит на должность ген. дира без высшего образования? Можно и это не всегда хорошо.

Аванс после отпуска. Очень актуальная тема ввиду отпускного сезона.

Несколько вопросов остались без ответа:

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