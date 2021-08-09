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С каких счетов налоговики могут произвести взыскание?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Взыскание сумм налоговых платежей со счетов налогоплательщика — явление нередкое, но подчиняющееся определенным правилам. Одно из этих правил — возможность списания недоимки не с каждого имеющегося у налогоплательщика банковского счета. Откуда же могут списать налоговые долги?

Условия для бесспорного взыскания долгов по налогам

Взыскание налоговой недоимки, пеней, штрафов, процентов возможно, если (абз. 3 п. 1 ст. 45, п. 3 ст. 46, пп. 1, 2 ст. 69 НК РФ):

  • инспекция выставила требование об уплате задолженности;
  • налогоплательщик не погасил задолженность в срок, указанный в требовании.

Взыскание налога с организации или ИП производится в порядке, предусмотренном ст. 46 и 47 НК РФ. Взыскание налога с физлица, не являющегося ИП, производится по правилам ст. 48 НК РФ.

Случаи, когда недоимку могут взыскать исключительно по суду, перечислены в п. 2 ст. 45 НК РФ.

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С каких счетов могут списать недоимку

Взыскивать недоимку по налогам, пени, штрафы, проценты налоговый орган может (п. 2 ст. 11, абз. 2 п. 5 ст. 46 НК РФ):

  • с расчетного счета юрлица или ИП — рублевого или валютного;
  • со счетов в драгметаллах (с 01.06.2018);
  • за счет электронных денежных средств.

Расчетный счет — это счет, открытый на основании договора банковского счета (п. 2 ст. 11 НК РФ), согласно которому банк обязуется принимать и зачислять денежные средства владельца счета, выполнять его распоряжения о перечислении и выдаче сумм со счета, проводить другие операции по нему (п. 1 ст. 845 ГК РФ).

Для физлиц в части операций, не связанных с предпринимательством, открывают текущие счета, и с них тоже возможно осуществление взыскания (п. 5 ст. 48 НК РФ).

 

С каких счетов не могут списать недоимку

Списание задолженности не производится:

  • с депозитных счетов организации или индивидуального предпринимателя до истечения срока депозитного договора (абз. 4 п. 5 ст. 46 НК РФ);
  • ссудных счетов;

По смыслу ГК РФ ссудные счета не являются банковскими счетами. Они предназначены лишь для учета средств, поступающих в счет погашения займа. (п. 1 информационного письма Банка России от 29.08.2003 № 4). Кроме того, деньги на этих счетах практически не находятся, а сразу уходят сначала от банка заемщику, а впоследствии от заемщика кредитору.

  • транзитных счетов;

Транзитный счет открывается согласно п. 2.1 инструкции Банка России от 30.03.2004 № 111-И только в связи с открытием текущего валютного счета. Банк сначала зачисляет на него средства в иностранной валюте, а затем переводит их на текущий валютный счет (п. п. 2.2, 2.3 инструкции № 111-И). На открытие транзитного счета согласия клиента не требуется, следовательно, договор не нужен. Более того, средства с такого счета также расходуются помимо воли налогоплательщика.

  • счетов доверительного управления.

П. 1 ст. 1012, а также ст. 1014, 1015 ГК РФ организациям предоставлено право передачи своего имущества в доверительное управление. С деньгами такая операция тоже возможна, но лишь в отдельных случаях (п. 2 ст. 1013 ГК РФ). Так, ч. 1, 2 ст. 1, п. 3 ч. 3 ст. 5 закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-I разрешает передачу денежных средств банкам или другим кредитным учреждениям.

Организация, являющаяся инициатором доверительного управления, выступает учредителем управления. Поступившие от нее средства учитываются и хранятся на отдельных счетах, открываемых доверительному управляющему (п. 1 ст. 1018 ГК РФ, п. 2.7 инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И). Он вправе совершать операции с деньгами на счете, однако право собственности на них сохраняется за учредителем управления (абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ).

Когда налоговый орган осуществляет взыскание, то списание средств производится с тех расчетных счетов, которые открыты налогоплательщику. Иных толкований п. 2 ст. 11, ст. 46 НК РФ и п. 1 ст. 845 ГК РФ не подразумевают.

Юридически счет доверительного управления открыт другому лицу, несмотря на то, что фактическим распорядителем средств является налогоплательщик. Поэтому налоговики не вправе взыскивать задолженность с такого счета.

Только банкротство позволяет взыскать задолженность со средств, переданных в доверительное управление (п. 2 ст. 108 НК РФ). Но совершают эту процедуру уже не налоговики.

Итоги

Взыскание налоговых долгов со счетов налогоплательщика возможно при неоплате требования, выставленного ИФНС на уплату, в пределах суммы, не превышающей 5 млн руб. Осуществить эту операцию возможно только с определенных счетов: расчетного счета (рублевого или валютного), открытого юрлицу или ИП, или текущего счета, имеющегося у физлица для непредпринимательских целей.

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