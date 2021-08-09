Как выбрать ОКВЭД для ИП

Вопрос выбора ОКВЭД волнует предпринимателей не только на этапе регистрации, но и при смене вида деятельности. Чтобы избежать проблем с налоговой, ФСС и контрагентами, следует отнестись серьезно к выбору кода, а при необходимости провести ревизию, чтобы избавиться от ненужных. В нашей статье вы узнаете, как правильно выбрать ОКВЭД для ИП, а также можете скачать актуальный перечень ОКВЭД с расшифровкой на 2021 год в формате Word.

Что такое код ОКВЭД

Название ОКВЭД в полной расшифровке означает общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Это специальный справочник, где каждый отдельный вид бизнеса зашифрован специальным кодом — от 2 до 6 цифр и выглядит так: XX.XX.XX.

Вот что означает каждое число:

XX — класс;

ХХ.Х — подкласс;

ХХ.ХХ — группа;

ХХ.ХХ.Х — подгруппа;

ХХ.ХХ.ХХ — вид.

При выборе вида деятельности выделяют основные и дополнительные коды.

Основной код ОКВЭД — это код вида экономической деятельности, который максимально отражает деятельность ИП. Это та деятельность, которая преобладает над остальными.

Дополнительный код ОКВЭД отражает сопутствующую деятельность, которая не занимает лидирующее положение среди остальных. Например, для автосалона основным кодом ОКВЭД будет продажа автомобилей (45.11), а дополнительными — техническое обслуживание (45.20), продажа автозапчастей (45.32).

Выбор подходящего кода часто вызывает у предпринимателей сложности. Важно правильно выбирать коды, так как они автоматически попадают в ЕГРИП и влияют на всю дальнейшую деятельность ИП. Далее расскажем, зачем нужны коды, как правильно их подобрать и что будет, если их неправильно указать.

Зачем нужны коды ОКВЭД для ИП

Прежде всего коды необходимы для налоговой, внебюджетных фондов и банковской сферы. Они дают возможность отследить, какую деятельность решил вести предприниматель, а также аккумулировать, анализировать и оценивать статические данные относительно каждого конкретного кода.

Коды ОКВЭД нужны и самим ИП, так как начать вести предпринимательскую деятельность без выбора кода не получится. Еще при регистрации в качестве ИП будущие предприниматели обязаны сообщить в заявлении по форме P21001, каким бизнесом планируют заниматься. Если в заявлении не указать ни одного вида деятельности, то налоговая откажет в регистрации.

Перед регистрацией предприниматель должен помнить, что некоторые виды деятельности подлежат обязательному лицензированию, что нередко усложняет жизнь начинающим бизнесменам. Для удобства коды разделены на две группы: требующие и не требующие лицензии. С помощью классификатора ОКВЭД можно проверить, нет ли списке тех кодов, для которых нужна лицензия.

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Также надо учесть, что коды ОКВЭД влияют на право перехода на налоговый режим. Все налоговые режимы, кроме ОСНО, имеют ограничения по виду осуществляемой деятельности. Например, ИП на УСН не смогут заниматься страховой деятельностью.

Знать код ОКВЭД в 2021 году также необходимо, чтобы получить налоговые и иные льготы. Например, отсрочки по налогам, освобождение от уплаты, льготные кредиты и субсидии, льготы по страховым взносам. По коду деятельности госорганы определят, вправе ли ИП воспользоваться такими видами поддержки.

Коды ОКВЭД в 2021 году нужны также для установления ставок по взносам на травматизм.

Предприниматели, у которых есть работники, обязаны подтвердить код в ФСС не позднее 15 апреля. От этого зависит тариф взносов на травматизм.

Чем отличаются ОКВЭД и ОКВЭД 2

В 2021 году действует редакция нового классификатора ОКВЭД 2. Он заменил старый справочник.

Новый классификатор значительно отличается от старого — названия одних групп деятельности изменены, другие разбиты на более мелкие подгруппы. Например, коду 74 «Прочие виды услуг» в ОКВЭД 2 соответствуют целых 4 класса, в том числе впервые выделена в отдельный класс «Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка»

Старый справочник использовался до 10 июля 2016 года, но уже с 11 июля 2016 года перешли на новую редакцию классификатора ОКВЭД 2. При этом старые коды продолжали действовать в отношении компаний и ИП, зарегистрированных до этой даты. Во всех отчетах они продолжали указывать прежние значения. Первого января 2017 года переходный период закончился, поэтому для всех ИП стало обязательным использование новых ОКВЭД 2.

Таким образом, предприниматели, которые зарегистрированы после 11 июля 2016 года, обязаны использовать ОКВЭД 2. Однако если бизнес к этому моменту уже был зарегистрирован, то налоговые органы и ФСС автоматически изменили коды на новые.

Неправильно указан ОКВЭД: что будет

Ответственность за ведение бизнеса по видам деятельности, не прописанным в ЕГРИП, законом не установлена. Но если ИП не уведомит ФНС о смене кода вида деятельности в течение трех рабочих дней после изменений, то ему грозит штраф за каждый код в размере от 5 до 10 тыс. рублей (ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ).

Кроме этого, если в ЕГРИП указано одно, а ИП по факту занимается другой деятельностью или часто меняет виды деятельности, налоговая может заподозрить предпринимателя в недобросовестности и устроить проверку. Например, ИП при регистрации указал, что производит ювелирные изделия, а по факту получает деньги по договорам продажи цемента. Такая деятельность наверняка вызовет вопросы у налоговиков.

ИП также может лишиться прав на льготные взносы, если налоговая обнаружит несоответствие. Например, если указанного в отчетности кода нет среди тех, которые есть в ЕГРИП, то взносы заставят пересчитать по полному тарифу. Работодателю установят самый высокий страховой тариф из возможных с учетом всех указанных кодов.

Из-за большого количества или частой смены кодов банк также может заподозрить предпринимателя в недобросовестной деятельности. Это грозит приостановкой операций по расчетному счету, пока ИП не предоставит документы, подтверждающие реальность сделки и контрагента.

Перед заключением крупных договоров контрагентов наверняка захотят проверить коды ОКВЭД. Если среди них не будет того, по которому заключается сделка, партнеры могут отказаться от договора. Никто не хочет вызывать подозрения у банка и налоговой.

Коды ОКВЭД для ИП в 2021 году

Актуальные коды ОКВЭД для ИП в 2021 году с расшифровкой можно посмотреть и на официальном сайте Минэкономразвития. Для этого выбираете вкладку «Департаменты», «Департамент секторов экономики», «Общероссийские классификаторы, закрепленные за Минэкономразвития России».

Как правильно выбрать коды ОКВЭД для ИП

Общероссийский классификатор содержит большое количество значений, но ориентироваться в них несложно. Справочник кодов включает 21 раздел, разделы, в свою очередь, делятся на 99 классов, в которых содержится подробное описание и расшифровка каждого кода и вида деятельности, что позволяет безошибочно их подобрать.

Приведем пример кода из раздела С «Обрабатывающие производства»:

класс 27 — «Производство электрического оборудования»;

подкласс 27.1 — «Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры»;

группа 27.11 — «Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов»;

подгруппа 27.11.1 — «Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта»;

вид 27.11.11 — «Производство электродвигателей».

Такая подробная детализация для указания в заявлении о регистрации в качестве ИП не требуется. Код ОКВЭД достаточно прописывать в пределах четырех цифр, то есть только до группы вида деятельности. При указании группы кодов (шифра из четырех цифр) в нее автоматически попадают коды подгрупп и видов, поэтому их необязательно указывать отдельно или дополнять потом.

ИП может заниматься не одним видом деятельности, поэтому ограничений по количеству выбранных кодов нет. Подумайте, какая еще деятельность планируется в перспективе, и не ограничивайтесь одним кодом. Изменить коды или исключить неактуальные можно будет в любой момент.

Какой ОКВЭД выбрать для розничной торговли

Для розничной торговли в классификаторе предусмотрен специальный раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Компаниям и ИП предложено на выбор две группы классификатора:

1. Группа «45» содержит коды операций по торговле автотранспортными средствами и мотоциклами. Например, если ИП решил торговать автомобильными запчастями, то выбирать ОКВЭД «Розничная торговля» нужно из группы шифров «45».

Группа «47» предусмотрена для торговых операций с продукцией, которая не связана с автомобильным транспортом. К разделу относят операции по продаже пищевых и непродовольственных товаров. Например, чтобы торговать бытовой техникой или шоколадными тортами, нужно выбирать кодификатор из группы «47».

В свою очередь, группы «47» предусматривают многочисленные подгруппы и подразделы.

Определив категорию реализуемого товара, также важно определить дополнительные характеристики, которые влияют на выбор ОКВЭД.

В классификаторе закреплены коды, которые могут использовать продавцы отдельно в неспециализированных магазинах и отдельно в специализированных. Если у вас будет широкий перечень товаров на одном и том же предприятии торговли, например, в супермаркетах и универсальных магазинах, то вам подходят коды из группы 47.1.

Для розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах применяйте кодировку из группы 47.2. Например, ОКВЭД для продуктового специализированного магазина, в котором торгуют рыбой и морепродуктами, в 2021 году будет код 47.23.1.

Какой ОКВЭД выбрать для маркетплейсов

Маркетплейсы — электронные платформы, которые связаны с торговой деятельностью. Отдельных значений для такого вида деятельности нет.

Все зависит от того, как именно ИП будет зарабатывать деньги. Если речь пойдет о реализации товара, подойдут значения для торговли. Оптовая торговля — это раздел 46 классификатора. Для розничной торговли подходит раздел 47.

Также имеется отдельный ОКВЭД 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет», который предусмотрен для торговли через Всемирную сеть.

Для торговли автотранспортными средствами — 45.

Для интернет-магазинов нужно выбирать два значения — основной и дополнительный. У интернет-магазинов основной — 47.91.2 «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет».