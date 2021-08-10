Заполняем книгу учета фактов хозяйственной деятельности

Книга учета фактов хозяйственной деятельности предназначена для регистрации в ней хозяйственных операций малыми предприятиями. В нашей статье мы рассмотрим, на что обратить внимание при ее заполнении.

Кто использует книгу учета фактов хозяйственной деятельности

Малое предпринимательство в РФ набирает обороты. С каждым годом людей, желающих отделиться от больших компаний-работодателей и начать свой бизнес, становится больше. Государство поощряет такие начинания и дает малым предприятиям (МП) не только налоговые льготы, но и возможность вести бухучет более простым способом, чем это делают крупные предприятия.

Например, МП с количеством ежемесячных хозяйственных операций не более 30, не занимающиеся производством и не выполняющие затратные работы, имеют право вести учет, используя книгу учета фактов хозяйственной деятельности. Она сочетает в себе синтетический и аналитический учет счетов, используемых МП, дает возможность учитывать операции на каждом из них.

По данным, собранным в книге, есть возможность узнать, имеет ли МП имущество, природу его появления, составить бухгалтерскую отчетность.

Вместе с формой № К-1 МП необходимо заполнять ведомость учета зарплаты (форма № В-8, утвержденная приказом Минфина РФ от 21.12.1998 № 64н).

Пример заполнения книги учета хозяйственных операций

Форма книги учета для малого бизнеса (№ К-1) представлена в приложении № 1 к приказу Минфина РФ «О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства» от 21.12.1998 № 64н.

МП может заполнять книгу ежемесячно, т. е. заводить отдельную книгу на каждый месяц, или вести одну в течение всего отчетного периода. Если книга будет одна на весь период, то ее нужно пронумеровать, прошить, на последней странице проставить количество листов. Руководитель и ответственный за ведение учета заверяют эти данные своими подписями и печатью МП (если она есть).

Первой строкой в книге учета фактов хозяйственной деятельности вписывают суммы остатков на начало отчетного периода по каждому имеющемуся обязательству.

Все документы, подтверждающие факты деятельности МП, собирают и в хронологическом порядке вносят в книгу. Все суммы по каждой операции отражаются с помощью двойной записи в графах «дебет» и «кредит» счета, соответствующего виду операции, и эта же сумма ставится в графе 4 «сумма». Чтобы было несложно обосновать содержание статей баланса, нужно все занесенные данные подробно расписывать, заполняя графы 2 и 3.

В конце месяца нужно подвести итоги по Дт и Кт каждого счета. Как только это будет сделано, можно по каждому из них выводить конечное сальдо.

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Итоги

Для МП существует немало льгот, и одна из них — право вести упрощенный бухучет. Но не нужно забывать о том, что он так же, как и обычный, требует кропотливого сбора первичных документов и их хронологического отражения на страницах книги учета фактов хозяйственной деятельности.