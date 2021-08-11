Строительные леса в регистрах бухучета и налоговом учете: что важно иметь ввиду

Звонок в три часа ночи начальнику строительного участка:

Петр Иванович, у нас это... Крайняя секция нового дома рухнула.

Ё... В.... М....B...Н...!!! Сколько раз уже объяснял! Нельзя снимать леса раньше, чем обои поклеили!

Старый строительный анекдот. Возможно, что актуален и сегодня.

Это конечно, шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки.

Оставив на потом порядок учета приобретения и дальнейшего расходования обоев, сегодня постараемся рассмотреть, как учитывать в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения прибыли строительные леса. Тем более, что на форуме нашего любимого «Клерка» этот вопрос несколько раз уже поднимался.

Строительные леса предназначены для производства отделочных, ремонтных, монтажных и других работ на фасадах зданий снаружи и внутри помещений на высоте до 60 метров. Высота их, равно как и длина, регулируются за счёт настраивания дополнительных секций.

Леса представляют собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из рам, диагональных и горизонтальных стяжек (связей), настилов, анкерных кронштейнов, опор и других элементов.

Отдельная секция, обычно длиной 3 м, высотой 2 м и шириной яруса 1 м, состоит из рамы с лестницей, проходной рамы, диагональной и горизонтальной стяжек (или связей), настилов.

Стоимость новой отдельной секции в настоящее время составляет где-то 5-7 тысяч рублей. Рамы можно приобрести в диапазоне от полутора до двух с половиной тысяч, связи стоят где-то до тысячи.

Как и отдельная секция, так и конструкция, состоящая из нескольких (или множества) таких секций довольно легко монтируются. После того, как надобность в их использовании минует, они также без больших проблем могут быть полностью или частично демонтированы.

Теперь переходим к вопросу, заданному на форуме (орфография и пунктуация авторские):

Приобрели леса. Общая стоимость приобретенных частей (рамы, связи, ригели, настилы) 10 миллионов. Собрали несколько лесов, думаем, как правильно собрать в учете. По факту, леса собраны в марте, а в сентябре этого же года будут разбираться и передаваться на следующий объект.. Итого в комплекте будут менее года, затем соберут новый комплект. Понимаю, что должны быть основные средства, но срок менее 1 года не стыкуется с определением основных средств по ПБУ действующему.

По нашему мнению, проблема решается несколько по-другому. При получении приходных документов от поставщика в них будет указана не только общая стоимость приобретенного комплекта (допустим, 9 800 000 руб. плюс 1 960 000 руб. налога на добавленную стоимость), но и (с вероятностью 99,99%) количество и стоимость за единицу всех входящих в этот комплект рам, связей, ригелей, настилов и т. д., и т. п., и пр.

Все эти элементы стандартны и взаимозаменяемы. И при монтаже необходимой конфигурации лесов совсем необязательно, чтобы, допустим, рамы, связи и ригели были взяты именно из одного комплекта. Рамы могут быть из одного, связи — из другого, ригели — из третьего и т. д.

Таким образом, у нас появится определенное количество элементов, из которых, как детишки при игре в Лего, можно будет смонтировать строительные леса потребной именно в данный момент конфигурации.

И на основании документов поставщика к учету следует принять не леса строительные 1 штука стоимостью 9 млн. 800 тыс. руб., а 500 (или 700, или там 1500) рам с лестницей стоимостью 1700 руб./ед., столько же рам проходных стоимостью 1400 руб./ед., ну и так далее, согласно имеющейся спецификации.

В итоге мы будем иметь, как в регистрах бухгалтерского учета (подп. «б» п. 3 ФСБУ 5/2019), так и для целей налогообложения прибыли (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ) какое-то (достаточно большое) количество единиц хозяйственного инвентаря, стоимостью до 40 тыс. руб. за каждую единицу.

И они должны быть оприходованы записями:

Дебет счета 10-9 Кредит счета 60 — 9 800 000 руб. — оприходован хозяйственный инвентарь в количестве n единиц;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 1 960 000 руб. — НДС, предъявленный поставщиком хозяйственного инвентаря;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 1 960 000 руб. — предъявленный НДС принят к вычету.

Далее полученный инвентарь хранится на складе до того времени, пока в нем не появится потребность.

Спустя какое-то время (а может, и в этот же день) необходимо смонтировать леса необходимой длины и высоты.

Необходимое количество всех потребных на это элементов по оформленному первичному документу (накладной по форме М-11, акту произвольной формы, другому первичному документу) будет передано работником склада, который на документе этом распишется в графе «сдал», бригадиру (мастеру, прорабу, начальнику участка), который распишется в графе «принял», и под чьим чутким, строгим, но справедливым руководством и будет монтироваться это сооружение.

Стоимость отпущенных в производство элементов списывается на затраты в регистрах бухгалтерского учета (подп. «б» п. 43 ФСБУ 5/2019), равно как и для целей налогообложения прибыли (п. 8 ст. 254 НК РФ) на момент их передачи в монтаж.

Оптимальная проводка, по нашему мнению:

Дебет счета 25 Кредит счета 10-9.

Если в монтаж передан весь приобретенный комплект, то и на затраты будут списаны все 9 млн. 800 тыс. руб. Если в данный момент возникает необходимость в монтаже лесов меньшей протяженности (или высоты), то и на затраты уйдет меньшая сумма.

И еще, еще, и еще раз обращаем внимание, что списывается только стоимость переданных в монтаж элементов строительных лесов. Сами же они не изменяют своих физических свойств, технических характеристик и будут служить еще долгие годы в то или иной конфигурации. Но в регистрах бухгалтерского (и налогового) учета их стоимость будет равна нулю.

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После того, как данная конфигурация лесов будет больше не нужна, они полностью (или частично) демонтируются. Лишние элементы (уже с нулевой стоимостью) сдаются на склад, или передаются на другой участок, где в них возникла потребность.

Но это уже проблемы не бухгалтерского, а складского (материального) учета.

Заранее предвижу возражения ревнителей точнейшего ведения учета. Типа: — Затраты на приобретения лесов будут признаны расходами при сдаче самого первого объекта, где они были использованы. А при работе на следующих объектах уже учтены не будут. Тем самым мы искусственно завышаем себестоимость первого объекта, и занижаем — всех остальных.

Коллеги, а вы что-нибудь про принцип существенности слышали?

Если организация приобретает только леса на 10 млн. руб., то договорная стоимость работ, для выполнения которых они нужны, будет явно не 20, и даже не 120 млн. руб., а намного больше.

Руководство организации, которая может себе позволить такие разовые траты, оперирует не десятками, а сотнями миллионов рублей, а то и миллиардами.

И затраты на приобретение лесов, списанные на себестоимость того объекта, где они были в первый раз использованы, составят в лучшем случае 1-2%, а то и намного меньше, в его себестоимости.

Так что городить какую-то новую систему учета хозяйственного инвентаря ради какой-то его суперточности, которая по большому счету, никому и не нужна, смысла не вижу.

Рассмотренной системе учета строительных лесов уже не одно десятилетие, и заново изобретать велосипед с выходом новых федеральных стандартов...

Нет, можно, конечно. Но вот только зачем?