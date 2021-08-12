По каким документам устанавливают фактического получателя дохода

Налоги с доходов иностранной организации, у которой нет в РФ постоянного представительства, удерживают налоговые агенты. Но все не так просто. Если при налогообложении применяются пониженные ставки, то иностранная фирма должна документально подтвердить агенту свое постоянное местонахождение в государстве, с которым заключен международный договор, и предоставить другие документы, которые подтвердят ее фактическое право на получение дохода. Минфин назвал, какие это могут быть документы.

Фактическое право на доходы — что это?

Понятие «фактическое право на доход» введено Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ, его еще называют законом о деофшоризации.

Фактическое право на доход означает, что получатель вправе распоряжаться им самостоятельно и не имеет обязательств по его дальнейшему перечислению иным лицам.

Вы знаете, что ставка налога на прибыль инофирм без постоянного представительства зависит от вида полученного ими дохода.

Так вот, пользоваться освобождениями от налога или пониженными налоговыми ставками, предусмотренными международным налоговым соглашением, может только та иностранная организация, которая является фактическим получателем этого дохода. То есть в этом случае налоги определяются по правилам международного соглашения страны, резидентом которой она является. Без этого никакие дальнейшие «подтверждения» смысла не имеют.

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Лица, имеющие фактическое право на доход

Лицом, имеющим фактическое право на доходы, признается лицо (или иностранная структура без образования юридического лица), которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, контроля над организацией либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться доходом, полученным этой организацией (п. 2 ст. 7 НК РФ).

Также это лицо (или иностранная структура без образования юридического лица), в интересах которого оно имеет право распоряжаться доходом, полченными им самим или организацией.

Если фактический получатель дохода иностранная организация

Минфин в письме от 22 июня 2021 г. № 03-08-05/49013 написал, на основании каких документов определяется фактический получатель дохода при применении пониженных ставок налога на прибыль.

Минфин признал, что в НК РФ нет упоминания о конкретных документах, необходимых для определения фактического получателя дохода. Это свидетельствует о том, что закон не ограничивает налоговых агентов каким-либо перечнем. Ориентироваться нужно не на форму документа, а на его содержание.

А из содержания документа или информации, которые иностранная организация должна представить налоговому агенту, должно следовать четкое подтверждение ее фактического права на получение дохода.

К примеру, это может быть письмо соответствующего содержания, подписанное директором иностранной организации.