Нужно ли выделять долю в квартире бывшему мужу?

Однокомнатная квартира приобретена в ипотеку женщиной до брака. Затем она вышла замуж, в браке у нее родился второй ребенок (первый ребенок от другого мужа). Был получен материнский капитал, которым погасили часть кредита. С мужем женщина развелась. Нужно ли выделять ему долю в квартире? Если да, в каком размере (от общей площади или соразмерно затраченному капиталу)?

Отвечает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко:

Вы можете наделить бывшего мужа долей соразмерно потраченному капиталу. Но есть один момент. Если квартира, например, стоила 5 млн рублей, а в период брака вы выплатили 2 млн рублей, то ½ от этих двух миллионов — та сумма, на которую вы должны наделить мужа долей.

Если же квартира стоила 20 млн рублей, а в период брака вы выплатили 300 тысяч рублей, ничего делать не надо. Эта сумма даже по суду будет признана малозначительной. В натуре такие доли не выделяются. Супруг, конечно, имеет право через суд попросить возместить эту сумму, но наделять его долей тогда не надо.

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

Вы должны выделить долю в квартире бывшему мужу. Делать это нужно от общей площади. Но поскольку квартира однокомнатная, определить порядок пользования долями в ней невозможно. Поэтому вам надо предложить ему за долю деньги. Ее денежный эквивалент будет составлять половину от ипотечного взноса за период брака плюс ¼ доли в материнском капитале.

Чтобы было понятнее, приведу пример: допустим, в браке вы были три года — 36 месяцев. Ипотека составляла 20 000 руб. При отсутствии брачного договора все доходы и долги у супругов считаются совместными. Поэтому 10 000 руб. вносили вы, 10 000 — он.

За 36 месяцев его доля составит 360 000 руб. ¼ от величины материнского капитала.

Отвечает управляющий партнер АСБ «Иутин, Белоусова и Партнеры» Иван Иутин:

Жилье, приобретаемое супругами с привлечением средств материнского капитала, оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи, включая детей. Супруга имеет полное право на ту долю квартиры, которую она самостоятельно оплачивала до заключения брака. После заключения брака супруги ведут совместное хозяйство, и квартира, приобретаемая ими в период ведения совместного хозяйства, является их совместной собственностью. Доля квартиры, погашенная за счет средств маткапитала, делится между всеми членами семьи.

Таким образом бывшая супруга должна или выделить долю бывшему супругу, или выплатить денежные средства пропорционально стоимости его доли. Вместе с тем нет особого смысла выделять долю, если она малозначительна.

Отвечает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева:

Часть приобретенной квартиры, ипотечный долг за которую был покрыт средствами материнского капитала, в обязательном порядке должна быть разделена между женщиной, ее супругом и детьми с определением размера долей по их соглашению.

Что же касается части денежных средств, внесенной женщиной до вступления в брак в качестве первоначального взноса за ипотеку и уплаченной в последующем за ипотечный долг — их следует отнести к расходам, понесенным ей самостоятельно. Указанная часть квартиры в случае развода не подлежит разделу и должна достаться женщине. Для доказывания данного факта следует подготовить все платежные документы, подтверждающие это.

Отвечает адвокат Артем Дулгер:

После расторжения брака супруги перестают быть членами одной семьи. Бывший муж не сохраняет никаких прав и обязанностей и тем более не может претендовать на жилье, которое не относится к совместно нажитому.

В зависимости от конкретной ситуации условно есть два варианта развития: