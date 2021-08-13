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Продажа путевок в дом отдыха со скидкой: как быть с налоговым и бухгалтерским учетом

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Рубрика Бухгалтерия
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Условия предоставления скидок целесообразно закрепить в маркетинговой политике организации. Разберем подробнее с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ, аудитором, членом РСА Анастасией Хрусталевой.

Исходная ситуация

На балансе организации числится дом отдыха (обслуживающее хозяйство). Организация продала другому юридическому лицу путевки с предоставлением скидки (так как объем единовременной продажи большой). Организация использует льготу по подпункту 18 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Каким образом отразить данную операцию в бухгалтерском и налоговом учете?

Ответ

В бухучете и в налоговом учете выручка от реализации путевок отражается за вычетом скидки. Саму сумму скидки отражать отдельно в бухгалтерском и налоговом учете не нужно.

В договоре возможно указание первоначальной цены (без скидки) и окончательной цены (со скидкой). Условия предоставления скидок целесообразно закрепить в маркетинговой политике организации или в Положении о скидках.

Обоснование ответа

В соответствии с пп. 1, 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

Учитывая изложенное, стороны вправе сформулировать в договоре условие о предоставлении скидки любым возможным образом. Так, например, в договоре возможно указание первоначальной цены (без скидки) и окончательной цены (со скидкой).

Бухгалтерский учет

В соответствии с пп. 6 и 6.5 ПБУ 9/99 «Доходы организации» выручка определяется с учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок (накидок).

В разделе III Рекомендаций аудиторам, приведенных в письме Минфина России от 06.02.2015 N 07-04-06/5027, указано, что, если договором предусмотрено предоставление покупателю (заказчику) скидки при соблюдении им определенных договором условий, то продавец признает выручку по такому договору в сумме за вычетом предусмотренной договором скидки.

Ранее аналогичная позиция нашла отражение в письме Минфина России от 12.05.2014 N 07-01-06/22185.

Исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утверждена приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н) для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, предназначен счет 90 «Продажи».

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Учитывая приведенную выше позицию Минфина России, в рассматриваемом случае организация при предоставлении скидки на счете 90 отражает выручку за минусом предоставленных скидок.

Соответственно, саму сумму скидки отражать в бухгалтерском учете не нужно.

Налог на прибыль

Согласно п. 2 ст. 249 НК РФ? в целях налогообложения прибыли выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах (письмо Минфина России от 29.11.2010 N 03-03-06/4/115).

С точки зрения налоговых последствий скидки можно разделить на те, которые являются элементом цены и предоставляются в момент отгрузки, и те, которые предоставляются после отгрузки, то есть когда поставщик либо возвращает покупателю часть денег, либо уменьшает задолженность покупателя.

В случае предоставления скидки в момент отгрузки налоговый учет операции реализации товаров ведется исходя из цены, указанной в отгрузочных документах с учетом скидки (ст. 248 НК РФ).

По мнению финансового ведомства, если договором предусмотрено предоставление скидки, которая закладывается при ценообразовании и сразу меняет цену, продавец признает выручку по такому договору в сумме за вычетом предусмотренной договором скидки (письма Минфина России от 23.03.2015 N 03-03-06/1/15669, от 10.03.2015 N 03-03-06/1/12303).

Таким образом, при предоставлении скидки в рассматриваемом случае доход от реализации в налоговом учете Общества будет определяться за вычетом суммы предоставленной скидки.

Скидки могут вызвать повышенное внимание налоговиков (письма ФНС России от 01.04.2010 N 3-0-06/63, Минфина России от 16.02.2010 N 03-11-06/3/22, от 17.08.2012 N 03-03-06/1/414).

Поэтому для подтверждения деловой цели и соблюдения требований ст. 54.1 НК РФ при предоставлении скидок целесообразно иметь в организации маркетинговую политику или Положение о скидках. Разные цены на путевки можно обосновать, например, объемом покупки (от определенного количества покупаемых путевок предоставляется скидка).

При отсутствии взаимозависимости сторон (как в рассматриваемом случае) цена сделки для целей налогообложения считается рыночной (п. 1 ст. 105.3 НК РФ). Следовательно, если продавец и покупатель не являются по отношению друг к другу взаимозависимыми лицами, то цена реализации товара, указанная в договоре купли-продажи (поставки), должна быть признана рыночной, если ФНС России не будет доказано обратное (п. 3 ст. 105.3 НК РФ).

В п. 52 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2020) (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020) указано, что для целей налогообложения принимается цена товаров, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен.

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