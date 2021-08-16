Клерки опять недовольны 1С, а ИП формируют балансы для банков. Обзор форума «Клерка»

Рассказываем, что обсуждали на форуме «Клерка» на прошедшей неделе.

В этой теме обсуждали, как составить ИП баланс. Нет, клерки не сошли с ума, просто банк его требует.

Штаф за НДФЛ неперечисленный в срок обычное дело. Но так получилось, что дата в отчете указана неверно, а на самом деле срок не нарушен.

А это уже за гранью добра и зла — налоговая требует сдать по новой все РСВ за 2018 год. Они, видите ли, нашли там ошибки. А где они были в предыдущие годы?

Самозанятый может ли быть принципалом? Да, может, ответили клерки и пояснили, как это оформлять в приложении «Мой налог».

Бизнес карты подотчетников в 1С. Автор темы крайне недовольна тем, что в программе не автоматизированы такие операции:

«Попробую объяснить еще раз: есть абсолютно типовая операция, и бухгалтерская программа, по моему мнению, должна быть настроена для того, чтобы можно было работать в ней в соответствии с требованиями ФСБУ, а не подстраиваться под недоработки программы, или я слишком многого хочу?»

А эти темы остались без ответа: