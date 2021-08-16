Как от ИП без работников Роспотребнадзор требовал обеспечить вакцинацию самой себе

Сейчас постановления об обязательной вакцинации выпущены уже в десятках регионов страны. К сожалению, не обошлось и без перегибов на местах.

К нам обратилась читательница, которая ведёт деятельность в качестве ИП. У женщины небольшой магазин, сотрудников нет — занимается всем сама. Знаем, что помимо неё, аналогичная ситуация была минимум ещё у нескольких человек в разных регионах.

Что случилось?

В конце июня в регионе, где проживает и работает читательница, главный санитарный врач региона выпустил постановление о вакцинации, где предписал привиться в т. ч. работникам торговли. Обязанность обеспечить вакцинацию была возложена на работодателей (что, напомню, незаконно — у работодателей нет полномочий в сфере вакцинации).

Женщина обратилась за консультацией в Роспотребнадзор, чтобы там рассказали о ситуации, если работников нет. Ответ удивил: сотрудники Роспотребнадзора заявили, что вакцинироваться она сама тоже должна, т. к. работает в сфере торговли.

А если не выполнит предписание, то пригрозили оштрафовать по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (за невыполнение противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения опасного заболевания).

Заявили, что женщине грозит штраф до 150 т. р. Но это не самое страшное — деятельность «нарушителя» также могут приостановить на срок до 90 дней. Для предпринимателя, который живёт за счёт своего маленького бизнеса, это всё равно что добровольно закрыться.

Еще больше вопросов об обязательной вакцинации работников мы разбираем в записи вебинара на «Клерке».

Так должен ли ИП ли организовывать вакцинацию самому себе?

Почти все постановления санитарных врачей регионов являются копией московского, которое появилось первым. В п. 1 там прямо сказано: «Обеспечить проведение профилактических прививок работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора...», а при перечислении категорий везде употребляется «работники» либо «служащие».

Если же мы говорим об ИП без сотрудников, то они ни в одну категорию не попадают. ИП сам по себе не является работником, поскольку не связан с кем-либо трудовым или гражданско-правовым договором.

Если бы в постановлении прямо упоминались сами ИП, то это был бы другой разговор. А так ИП под постановление о вакцинации не подпадают и выполнять его в отношении самих себя не должны.

Оснований для штрафа мы здесь не наблюдаем. Да, в ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» сказано, что ИП обязаны выполнять требования санитарного законодательства, в том числе распоряжения уполномоченных в этой сфере органов.

Однако нигде в законах нет требования для самого индивидуального предпринимателя обеспечивать самому себе профилактические прививки. Все требования касаются только работников. Соответствующих распоряжений также не поступало.

Более того, если мы обратимся к «Календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям», то в столбце «Категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации» в последней строчке ИП также не обнаружим.