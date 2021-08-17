Как застраховать жилье и машину от капризов природы и не остаться без выплаты?

Год выдался «ударным» с точки зрения природных катаклизмов. В правительстве задумались об обязательном страховании в районах с высокими рисками ЧС. Но пока надежда — на добровольные полисы. Всегда ли они могут помочь?

Москвичке Марине Ялта-2021 запомнилась отнюдь не ласковым морем и красотами природы. Поездка с семьей на южный берег Крыма пришлась на злополучное 18 июня, когда город накрыл ливень невиданной силы, с гор сошли селевые потоки, река вышла из берегов, снося все на своем пути. Попала под удар стихии и семейная Mazda-3. Потоком воды машину начало раскачивать, подхватило и понесло в сторону набережной. Только к вечеру, когда стихия немного утихла, автомобиль удалось отыскать — просто чудом его не унесло в море. Но состояние оказалось ужасным: кузов разбит, внутри вода до приборной панели, салон забит грязью и мусором, уничтожены все электронные устройства.

От наводнения в Крыму пострадали более 930 автомобилей, общая сумма ущерба составила 407 млн рублей. Компенсировать потери автовладельцам из местного бюджета невозможно, ОСАГО на ЧС не распространяется, а полисы КАСКО встречаются у автовладельцев нечасто. Хотя именно эта страховка призвана защитить в подобных случаях. Руководство региона обещало помощь из благотворительного фонда, выплатив за авто дешевле 300 тыс. рублей их полную стоимость, за более дорогие — 40%. Но на сколько хватит его запасов?

Где же программа страхования жилья от ЧС?

Здорово поиздевалась стихия не только над автомобилями, но и над домами и инженерной инфраструктурой. По оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от наводнений в Керчи и Ялте составил около 12,5 млрд рублей. Только в Керчи было затоплено 248 домов, в Ялте — более 100. Размер причиненного вреда недвижимому имуществу по всему полуострову — около 242 млн рублей, а в шести подтопленных населенных пунктах в Краснодарском крае — 445 млн рублей.

В отличие от автомобилей, ущерб недвижимости мог бы быть практически полностью покрыт страховщиками, будь у регионов программы страхования жилья от ЧС. Еще 4 августа 2019 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, предусматривающие право субъектов РФ разрабатывать такие программы. Они предполагают номинальное участие бюджетов регионов в возмещении ущерба от ЧС — всего 0,1% от размера ущерба и максимальное участие страховщиков — 99,9%. В случае с Крымом и Краснодарским краем страховщики могли бы выплатить 700 млн рублей.

Но, по словам президента ВСС Игоря Юргенса, пока ни один регион не разработал программу страхования от ЧС, хотя ЧС происходят регулярно — только в нынешнем году стихийные бедствия были в Республике Хакасия, Красноярском, Ставропольском, Забайкальском, Хабаровском краях, Республике Дагестан и Ростовской области.

Надежды пострадавших — на компенсации от государства. Но, например, в Крыму жителям подтопленных домов из резервного фонда выплачивают по 100 тыс. рублей, на которые сильно не разгуляешься. Остается страховать имущество добровольно.

Какие риски покрывает страховка жилья?

Основные риски в полисах страхования жилья — самые распространенные, которым подвергаются квадратные метры:

заливы;

пожары;

ответственность перед соседями;

противоправные действия третьих лиц;

ЧС (когда в регионе объявлена ЧС);

стихийные бедствия, под которыми понимают землетрясение, наводнение, паводок, сель, сильный ветер, ураган, град и т. д.

Рынок предлагает различные виды как классических, так и коробочных продуктов. В первом случае можно собрать персональный вариант защиты, включив те риски, которые наиболее актуальны. Например, убрав «извержение вулкана», которого в обозримом будущем не случится из-за отсутствия вулкана на территории проживания.

Коробочные продукты представляют собой готовые варианты с наиболее востребованными страховыми суммами и рисками. Популярности набирают полисы страхования по подписке — это быстро и удобно.

«Страховые продукты стали более технологичными, пандемия придала импульс процессу перехода от бумажных полисов на электронный формат, — говорит генеральный директор СК „Совкомбанк Страхование“ Игорь Лаппи. — Изменились они в сторону более гибкого наполнения — под индивидуальные потребности клиента».

Какие бывают исключения?

Перечень исключений по полисам страхования жилья стоит изучить самым внимательным образом, чтобы не платить за риски, которые никогда не будут реализованы, или не обмануться из-за замысловатых формулировок.

Пользователь «Народного рейтинга» Банки.ру из Новосибирска остался без выплаты после того, как его дом оказался затоплен.

«Купил участок с домом по ипотеке, — написал он. — Естественно, оформил страховку дома, так как это было обязательное условие, чтобы был пониженный процент. 27 мая случилось наводнение, паводок». Вода затопила деревянное строение, уничтожила отделку, но СК в выплате отказала. «Сказали, что не пострадали конструктивные элементы, а отделка в страховку не входила, — добавляет он. — Но полностью деревянный дом затоплен, весь конструктив от пола до стен и, естественно, фундамент все в воде. И так простояло три недели. Как же тут не пострадает конструктив? Или деревянные стены и полы не считаются конструктивными элементами? От воды они потеряли свои прочностные свойства, разбухли, частично прогнили, плесень теперь везде, а это 100% полная замена всего пола, балок перекрытия, частично стен и т. д.».

Фундамент, стены, перекрытия, отдельные опоры, крыши, лестницы, окна, двери и перегородки — это как раз и есть конструктивные элементы. Но страховщик исходит из формулировок в договоре, который страхователь подписал, а значит, согласился на условия.

В имущественном страховании много нюансов, говорить о которых откровенно страховщики не любят. Некоторые мы все же узнали. Например, наводнение, то есть выход воды из берегов рек и водоемов, — это событие, которое покрывается по риску «опасные природные явления» или «стихийные бедствия», если такой входит в полис. Отдельно дождь и ветер не считаются опасными природными явлениями, а вместе — считаются, и тогда возмещение возможно. Ущерб от урагана покрывается во всех случаях, но только за то имущество, которое застраховано; если застрахованы были только конструктивные элементы здания, выплата будет только за их повреждение.

Или, например, в случае с возгоранием дома — если его причиной стали угли, выпавшие при топке камина, это не будет страховым случаем. То есть страховщики не платят за объект, который явился причиной пожара, в данном случае камин — часть дома. Не будет страховым случаем по имущественному полису и протечка крыши, которая является потолком. Может оказаться без оплаты страховой риск «землетрясение», если обнаружится, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий должным образом не были учтены сейсмо-геологические условия местности, в которой они расположены. Хотя, скорее всего, владельцу недвижимости о них неизвестно, и при оформлении страхового полиса эта информация не требуется, а всплывает только при урегулировании наступившего страхового случая.

Авто под защитой КАСКО

Защитить автомобиль от природных аномалий призвано КАСКО. Перечень рисков по нему может варьироваться в зависимости от страховой компании и желания клиента. Традиционные:

угон, кража, разбой;

полная гибель автомобиля;

столкновение с другими машинами при движении, например, въезде или выезде с парковки/стоянки, ДТП;

наезд на предметы, животных или людей;

ущерб, причиненный животными;

падение предметов на машину, например, сосулек или камней;

пожар, взрыв, возгорание;

повреждения или утрата авто из-за катаклизмов природы: ураган, дождь, наводнение, обвал, землетрясение, извержение вулкана, паводок, прямое попадание разряда молнии, град и прочие.

Перечень рисков можно конструировать по своему усмотрению в полном КАСКО, а не в коробочных и усеченных версиях, где набор минимальный и за счет этого полис дешевле.

«Набор рисков в каждой страховой программе, как правило, стандартный, — говорит директор дирекции розничного страхования СК „СберСтрахование“ Дмитрий Пурсанов. — Тем не менее клиенты могут выбрать дополнительные опции при необходимости». Но, по словам директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Павла Нефедова, в последние годы востребованы продукты мини-каско — страхование только от катастрофических рисков (от угона, гибели авто или обоих событий), страхование только на случай ДТП с виновником — третьим лицом и тому подобное.

Когда каско не спасает от капризов природы?

«В каско каких-то специфических исключений для рисков, связанных с природными явлениями, нет, — подчеркивает Павел Нефедов. — Страховым случаем будут любые повреждения или гибель авто в результате внешнего воздействия урагана». Но поскольку шторм, ураган и сильный ветер — разные понятия, все они должны быть прописаны в договоре.

Еще один нюанс — в большинстве правил страховых компаний КАСКО не покрывает случаи возгорания жидкостей и газов внутри автомобиля из-за жары. То есть если оставлен в салоне на 30-градусной жаре газовый баллончик или спрей и они стали причиной возгорания, это уже трактуется как грубая неосторожность автовладельца, и в выплате СК откажет. От этого риска «возгорание ТС по любой причине» можно застраховаться, но за дополнительную плату.

Еще один пример: если из-за перепада температур в стекле автомобиля образовалась трещина, то, скорее всего, страховщик компенсацию не выплатит.

«Страховым случаем с трещиной считается только механическое воздействие, перепад температур обычно возникает из-за неправильной эксплуатации предметов/объектов», — объясняет Игорь Лаппи.

Не попадает в страховые случаи риск гидроудара двигателя — это резкое попадание большого количества воды в емкости цилиндров двигателя, что приводит к ударному возрастанию давления в камере сгорания двигателя и, как следствие, к разрушению его механически подвижных деталей и прекращению работы. Чаще всего вода попадает в двигатель через воздуховоды. Из-за попытки проехать по затопленному участку дороги или запустить двигатель, когда он находится в воде, можно остаться без выплат, потому что риск гидроудара не является стандартным риском по полису автокаско. Страховая компания может рассматривать его как преодоление водных преград, что нарушает требования по эксплуатации авто.

«Вода в двигатель может попасть только при потоплении автомобиля, то есть при его погружении в воду, — объясняет Игорь Лаппи. — Дождь причинить подобный ущерб неспособен. Гидроудар случается именно в момент попытки завести автомобиль, который находится в воде. Если вода ушла, гидроудара не будет. Но вполне возможны проблемы с электрикой, которая может окислиться из-за воздействия жидкости. В таком случае автомобиль разбирается (почти полностью) для того, чтобы его высушить. На это требуется почти неделя. Все элементы электропроводки должны быть тщательно проверены (с устранением повреждений) и обработаны специальным составом. Если этого не сделать, будут происходить короткие замыкания, сбои, искрение. Диагностика покажет все неполадки. Неполадки с электрикой попадают под страховой случай по КАСКО».

Тем временем...

Несмотря на то, что в последнее время природных аномалий стало больше, страховщики пока не увидели кардинального роста спроса на имущественные страховки. По словам Игоря Лаппи, капризы природы на спрос на страхование жилья влияют в незначительной степени, а на КАСКО и вовсе не влияют.

«За последний год мы видим существенный рост спроса (порядка 50%) на страхование жилой недвижимости на первичном рынке квартир, что обусловлено в первую очередь льготными программами ипотеки, — поясняет он. — На вторичном рынке квартир наблюдаем небольшое снижение спроса на 3–5% из-за снижающейся покупательской способности населения». Зато растет интерес к страхованию загородной недвижимости (на 10–20%), потому что многие страхователи стали предпочитать загородные дома квартирам.

По словам Дмитрия Пурсанова, в региональном разрезе ситуация кардинально не отличается от общей.