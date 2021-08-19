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Образец заполнения валютного платежного поручения: детали

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Рубрика Бухгалтерский учет
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Валютное платежное поручение — образец заполнения будет приведен в этой статье — не имеет точно установленной формы (какой, например, является форма 0401060 для рублевого поручения). Поэтому формы в разных банках могут отличаться отдельными деталями. Вместе с тем есть общие принципы формирования платежек в валюте. О них расскажем в статье.

Оформление платежных документов в иностранной валюте: с чего начать

Для того чтобы уяснить детали оформления валютного платежа, будем рассматривать самый общий случай:

  • платеж выполняется в иностранной валюте нерезиденту;
  • платеж выполняется по внешнеторговому контракту;
  • платеж уходит из российского банка в зарубежный банк.

Чтобы приступить к правильному оформлению платежки в валюте, предварительно нужно поставить на учет в банке (п. п. 4.1, 4.2 Инструкции № 181-И):

  • импортный контракт, кредитный договор, сумма обязательств по которым эквивалентна 3 млн руб. и более;
  • экспортный контракт, сумма обязательств по которому эквивалентна 6 млн руб. и более.

До 01.03.2018 вместе с контрактом нужно было представлять в банк паспорт сделки. Но после вступления в силу инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И паспорта отменили.

  • взять форму платежки на перевод валюты, которую применяет ваш банк. Общие требования к заполнению таких платежек установлены инструкцией № 181-И, но единой для всех формы нет — поэтому банк обычно разрабатывает и утверждает свою;
  • определиться с деталями платежа:
  • кто оплачивает комиссии и сборы за перевод — плательщик, получатель или тот и другой свою часть (в практике международных платежей есть разные варианты);
  • как будет приобретаться валюта для выполнения транзакции: предприятие купит ее предварительно само или даст поручение банку произвести обмен необходимой суммы сразу на основании платежного поручения;
  • не присутствует ли в контракте валютная оговорка, которая может корректировать сумму платежа.

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Код вида валютной операции

Поскольку данный код является специфическим признаком, установленным на основе валютного законодательства РФ, а не общих правил проведения международных банковских транзакций, остановимся на нем подробнее.

Код проставляется в платежку в случаях расчетов по внешнеторговым сделкам валютой РФ. То есть наличие в платежке кода валютной операции — это сигнал структурам валютного контроля (агентами которых являются банки) о том, что валюта РФ выводится за пределы РФ.

Образец валютного платежного поручения

Тем, кому придется заполнять поручение на валютную транзакцию не в клиент-банке, а вручную, мы предлагаем ознакомиться с образцом заполнения такого документа.

При этом напоминаем, что в форме, которую фактически предложит заполнить конкретный банк, может быть изменено расположение некоторых граф, а также введены дополнительные графы или разделы для информации, которую этот банк счел необходимой.

Например, в предлагаемом образце нет отдельной таблицы «Информация для валютного контроля», которую можно часто встретить в выдаваемых банками формах. По сути, такие таблицы соединяют и дублируют на русском языке информацию, которая уже есть в заполненных обязательных графах платежного поручения. Заполнение их, как правило, трудностей не вызывает.

Итоги

Чтобы правильно заполнить платежку в валюте, нужно:

  • заявить о сделке под платеж банку и оформить ПС;
  • определить детали конкретного платежа;
  • заполнить поручение на транзакцию по форме банка — либо в клиент-банке, либо вручную по образцу.

Все действия по перечислению валютных средств за пределы РФ необходимо проверять на предмет соответствия валютному законодательству РФ.

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