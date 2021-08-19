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Вознаграждение ленивых арбитражных управляющих попало под вопрос: что теперь будет?

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Рубрика Право
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До ВС РФ дошел спор, в рамках которого решалось, стоит ли дополнительно вознаграждать арбитражного управляющего (АУ), который был против процедуры реструктуризации долгов и, когда должник отказался продавать свое имущество для расчета с кредитором, никак не помогал восстановить платежеспособность гражданина-банкрота. Высшая инстанция сочла, что «ленивым» АУ дополнительное вознаграждение не полагается.

Гражданка Б. в сентябре 2017 года была признана банкротом. У нее был долг перед единственным кредитором-банком в размере 9 млн руб. Женщина была уверена, что сможет выйти из кризиса и избежать несостоятельности, но для этого ей нужен срок в два года. Должница предложила направлять на расчеты с кредитором часть своей зарплаты, а также арендную плату со сдачи трех жилых домов.

АУ, который вел дело, был против предложенного плана реструктуризации долгов. По его мнению, выгоднее было бы продать имущество женщины и тем самым рассчитаться с банком. Однако суд устроил план реструктуризации долгов, он его утвердил, и должница приступила к его реализации. АУ тем временем фактически удалился из процедуры банкротства и не помогал гражданке Б. восстановить ее платежеспособность.

К апрелю 2020 года женщина смогла расплатиться с банком. Тогда АУ потребовал себе к фиксированному вознаграждению в 25 тыс. руб. еще и процентную надбавку от суммы удовлетворенных требований кредитора в размере 636,6 тыс. руб. Дополнительное вознаграждение АУ (7%) предусмотрено п. 17 ст. 20.6 Закона о банкротстве.

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Должница, самостоятельно избежавшая несостоятельности и предложившая, а потом и исполнившая план реструктуризации, была против выплаты дополнительного вознаграждения АУ. В то же время кассация указала, что в законе нет оснований, по которому АУ в данном деле мог бы лишиться дополнительного вознаграждения.

Представители АУ отметили, что он защитил имущество должника, оно не пропало и приносило прибыль, поэтому он заслуживает вознаграждения. Вдобавок, АУ был против плана реструктуризации потому, что гражданка Б. не представила ему все документы, подтверждающие ее финансовое положение. Сдача залогового имущества в аренду также показалась АУ рисковой затеей.

Несмотря на это, ВС РФ остался на стороне должницы и счел, что АУ дополнительное вознаграждение не полагается. Главная цель работы АУ — помощь в выходе из кризиса должникам, и она не была достигнута. В данном случае должностное лицо могло рассчитывать только на фиксированное вознаграждение. Дополнительные проценты АУ может получить в работе с другими должниками.

В рамках данного дела нельзя однозначно сказать, что АУ бездействовал — на практике должница могла не представить всех документов, не полностью раскрыть информацию о взаимоотношениях с кредиторами, о своих активах, считает арбитражный управляющий Дмитрий Краснощёк, руководитель юридической компании «Стратегия». По его мнению, АУ собрал информацию по должнику и на этом основывался, планируя работу.

В данном случае ВС РФ отошел от вектора развития судебной практики, полагая, что для АУ банкротство — коммерческая деятельность, считает руководитель банкротной практики Московской коллегии адвокатов «Арбат» Алексей Симоненко.

«В случае какого-либо форс-мажора вся ответственность возлагается на АУ. Управляющий за свой счет оплачивает страховку, привлекает юристов и бухгалтеров за свой счет при превышении расходов на данных лиц сверх лимитов, предусмотренных законом для должника. Закон не содержит нормы, что за несогласие со стратегией процедуры АУ не получает проценты, и вся его работа обнуляется. Довод же о том, что у АУ много процедур, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики», — говорит эксперт.

Дмитрий Краснощёк указывает, что на примере этой ситуации любому АУ надо сделать вывод о том, что на банкротство должников стоит смотреть шире. АУ придется переходить от роли ликвидатора к роли антикризисного управляющего. Поскольку не все АУ обладают профессиональными знаниями, опытом и профессиональной командой, то их ряды будут редеть.

Алексей Симоненко уверен, что теперь АУ, особенно на процедурах банкротства физических лиц, все чаще будут отказываться от проектов. А некая премиальная система вне рамок закона будет играть ключевую роль при согласии быть назначенным на процедуру.

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