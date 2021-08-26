Восемь справочно-правовых систем для бухгалтера: обзор «Клерка»

Новые законы и письма ведомств выходят настолько часто, что бухгалтерам приходится постоянно быть в тонусе. Чтобы не сойти с ума и успевать следить за актуальной информацией, лучше использовать справочно-правовые системы (СПС). Если вы сомневаетесь, нужна ли вам СПС, читайте наш обзор.

«Клерк» провел опрос, какой СПС пользуются его читатели. Больше всего (63 %) — «Консультантом Плюс». 16 % предпочитают «Систему Главбух». А ИТС от 1С (5 %) даже обогнала «Гарант» (4 %).

В целом, при выборе справочно-правовых систем, стоит обращать внимание на следующее:

есть ли у системы пакеты специально для бухгалтеров;

сколько нормативных актов содержит система, есть ли региональное законодательство;

лучше, чтобы СПС имела опцию консультации с экспертами для разъяснения сложных ситуаций;

как работает система: требуется ли установка на компьютер или достаточно только интернета;

какие есть дополнительные инструменты для работы бухгалтера (календарь, справочник, калькулятор и т.п.).

КонсультантПлюс consultant.ru «КонсультантПлюс» — одна из самых популярных в России систем. База системы включает более 235 млн документов: законодательство, судебную практику, материалы путеводителей, комментарии, консультации и другую необходимую информацию. Продукт специально для бухгалтера: нет. Есть сервис «КонсультантБухгалтер». Документы: федеральное законодательство, региональное законодательство, судебные решения, проекты нормативных актов. Полезные сервисы: конструкторы договоров и учетной политики;

калькулятор налогов, пеней, отпускных, пособий;

путеводители (по кадровым вопросам, по сделкам, по налогам);

бухгалтерская пресса и книги. Консультации специалистов госорганов и экспертов: есть. Особенности СПС: в системе есть типовые ситуации и готовые решения. Распространение: заказать систему можно только через специалистов сервисных центров в крупных городах России. «КонсультантПлюс» можно установить на компьютер, купить интернет-версию или приобрести программу на флешке и носить с собой. Бесплатная версия: есть. На ней доступны только основные нормативные акты. Плюсы: обширная нормативная база, есть полезные инструменты, удобный поиск, есть бесплатная версия. Минусы: нельзя узнать стоимость без обращения к специалистам, мало дополнительных сервисов для бухгалтера. Стоимость: платная версия для бухгалтера имеет 3 тарифа: базовый, оптимальный и профессиональный. Между собой тарифы различаются пакетами доступных документов. Найти точную стоимость сервиса самостоятельно невозможно. Система тщательно скрывает стоимость тарифов и рекомендует обращаться к официальным представителям и узнавать подробности у них.

Гарант garant.ru «Гарант» — главный конкурент «Консультанта» на российском рынке. Система содержит в себе действующие законы и кодексы России, полный объем информационного банка системы составляет около 174 млн документов и комментариев к нормативным актам. Продукт специально для бухгалтера: нет. Есть пакеты «Гарант-Бухгалтер» и «Гарант-Главный бухгалтер». Нормативно-правовая база: федеральное законодательство, региональное законодательство, судебная практика. Полезные сервисы: калькуляторы для автоматического расчета штрафов, пеней, налогов, пособий, процентов;

сервис для создания готовых документов;

проверка контрагентов;

готовые заключения экспертов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, налогообложению, трудовому праву;

библиотека: книги, комментарии, статьи, разъяснения, аналитические материалы;

путеводители и энциклопедии решений;

только для пакета «Главный бухгалтер» — правовой консалтинг. Консультации специалистов госорганов и экспертов: есть. Подключается дополнительно. Особенности СПС: все документы проходят юридическую обработку. Юристы анализируют документы, выявляют противоречия в законодательстве, находят опечатки в официальных документах, разбираются в несоответствиях. Распространение: поставляется в виде многопользовательской интернет-версии. Бесплатная версия: есть, доступно ограниченное число документов. Плюсы: обширная законодательная база, много дополнительных сервисов, есть пакет специально для главного бухгалтера. Минусы: цены скрыты, пользователи жалуются на громоздкое программное обеспечение. Стоимость: на сайте «Гаранта» отсутствует информация о ценах. На сайте их партнера указано, что цены на пакет «Бухгалтер» начинаются с 4 700 рублей в месяц при условии, что только один человек может пользоваться системой одномоментно. Стоимость пакета «Главный бухгалтер» на тех же условиях — от 6 700 рублей. Цена зависит от того, сколько человек одновременно будут использовать систему. Доступна бесплатная демо-версия.

Система Главбух 1gl.ru «Система Главбух» — профессиональная справочная система. В ней собраны советы от экспертов по оптимизации бухучета, налоговому планированию и кадровому делопроизводству. Система содержит 59 млн документов в федеральной, региональной базах и судебной практике. Продукт специально для бухгалтера: да. Нормативно-правовая база: федеральное законодательство, региональное законодательство, судебная практика Полезные сервисы: справочники по ставкам налогов, курсам валют;

проверка отчетности;

калькулятор зарплат, налогов, штрафов, пеней и расчетчик НДФЛ;

производственный календарь;

готовые формы и образцы бухгалтерских документов;

журналы и книги;

отправка электронной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росалкогольрегулирование, Росстат. Консультации специалистов госорганов и экспертов: есть. Особенности СПС: пояснения и рекомендации доступным языком дают специалисты Минфина, ФНС, Роструда и других профильных ведомств и министерств. Система анализирует все изменения в законодательстве, разъясняет, как применять тот или иной закон, а спорные вопросы уточняет у экспертов. Распространение: «Главбух» представлен в двух версиях: интернет и интранет. Через интернет-версию можно работать в системе с любого компьютера, подключенного к сети. Интранет-версия разработана для больших компаний, имеющих разветвленную региональную структуру, работает через внутреннюю сеть компании. Приобрести систему можно у официальных представителей «Главбуха» в разных городах России. Онлайн-программа доставляется в электронном виде. Бесплатная версия: есть, поиск документов ограничен. Плюсы: система дает конкретный и понятный ответ на вопрос, большой выбор дополнительных сервисов, можно отправлять отчетность из системы, удобный интерфейс. Минусы: оплата минимум на полгода, может возникнуть проблема с поиском ответов на сложные вопросы, пользователи жалуются на агрессивную политику продаж, короткий срок демо-доступа. Стоимость: цена системы зависит от того, в каком представительстве оформлять заказ. На сайте «Главбуха» указана лишь рекомендованная цена: за полугодие — 53 176 рублей, за год — 100 451, за 18 месяцев — 143 635 рублей. Оплата производится минимум на полгода. Доступен бесплатный демо-доступ на 3 дня.

Контур.Норматив normativ.kontur.ru «Контур.Норматив» — еще один справочно-правовой сервис для бухгалтеров. Сервис содержит базу с информацией по налоговому, трудовому, гражданскому праву, аналитические статьи, судебную и арбитражную практику, обзоры изменений в законодательстве, базу практических рекомендаций экспертов. Продукт специально для бухгалтера: да. Нормативно-правовая база: федеральное законодательство, региональное законодательство, судебная практика. Полезные сервисы: календарь для бухгалтера;

СМС-напоминания о предстоящей отчетности;

конструктор договора поставки, конструктор трудового договора, конструктор учетной политики;

калькулятор для расчета пеней, стажа, отпускных и т.д.;

бланки и шаблоны договоров, заявлений, отчётности и прочей документации;

чек-лист для бухгалтера на год;

справочная: МРОТ в регионах, коэффициенты-дефляторы, тарифы страховых взносов, ставки налогов. Консультации экспертов: есть. Особенности СПС: работать можно просто через интернет с любого компьютера, нет необходимости покупать, скачивать или устанавливать программу для доступа к системе. Распространение: оформить заказ возможно онлайн. После оплаты вы получить онлайн-доступ к сервису. Бесплатная версия: есть, поиск документов ограничен. Плюсы:много дополнительных сервисов для работы, понятный интерфейс. Минусы: пользователи жалуются на недостаток информации, короткий срок для тестирования пробной версии. Стоимость: цены на тарифы зависят от региона. Цена базового тарифа с минимумом возможностей в Москве — 24 500 рублей в год. Этот же тариф в Краснодарском крае будет стоить 18 400 рублей в год, а в Адыгее — 12 300. Цена максимального тарифа в Москве — 67 500 рублей на год. Есть бесплатная версия на 2 дня.

1С:ИТС its.1c.ru Информационно-технологическое сопровождение «1С» — комплексная поддержка, которую фирма «1С» оказывает пользователям программ «1С:Предприятие». Поддержка ведется по договору 1С:ИТС. Продукт специально для бухгалтера: да. Нормативно-правовая база: федеральное законодательство. Полезные сервисы: календарь бухгалтера;

калькулятор больничных, отпускных, командировочных;

шаблоны документов;

напоминания о сроках сдачи отчетов и уплаты налогов;

сдавать отчетность можно из программы, обмен документами производится через ЭДО;

справочная информация (курсы валют, налоговые ставки, сроки сдачи отчетности и уплаты налогов и т.д.);

бухгалтерская периодика;

есть подборка ответов на популярные вопросы по законодательству. Консультации экспертов: нет. Но можно задать вопрос аудитору. Особенности СПС: авторы всех материалов в системе — разработчики программ «1С:Предприятие», аудиторы и методисты фирмы «1С». Специалисты каждый день проверяют изменения законодательства и разрабатывают методики учета той или иной хозяйственной операции, учета налогов, заполнения деклараций и т.п. Распространение: система доступна только пользователям «1С:Предприятие». Подписка 1С:ИТС не распространяется в свободной продаже. Оформить заявку на консультацию, приобретение или внедрение продукта можно у официальных партнеров «1С». Бесплатная версия: нет. Плюсы: широкий набор дополнительных инструментов, есть консультации по работе с «1С», можно сдавать отчетность из системы. Минусы: только для пользователей «1С:Предприятие», нет регионального законодательства. Стоимость: самый популярный тариф 1С:ИТС ПРОФ для коммерческих предприятий стоит 40 572 рублей в год. При непрерывном продлении договора ИТС стоимость будет составлять 33 816 рублей в год. Доступен бесплатный тест-драйв системы на 7 дней.

Кодекс kodeks.ru Информационная компания «Кодекс» выпускает профессиональные справочные системы для специалистов разных отраслей. Продукт специально для бухгалтера: нет. Но есть две системы — «Помощник Бухгалтера» для бухгалтеров коммерческих организаций и более узконаправленная — «Помощник Бухгалтера по бюджетному учету». Каждая система содержит более 450 тысяч документов. Нормативно-правовая база: федеральное законодательство, проекты нормативных актов. Полезные сервисы: налоговый календарь;

все формы отчетности;

образцы правовых и деловых документов;

словарь терминов российского законодательства;

справочник по налогам;

подборка справочной информации;

автоматическая проверка изменений в важных документах;

газета и журнал для бухгалтеров. Консультации экспертов: есть. Особенности СПС: есть сервис, позволяющий сравнивать редакции документов между собой: система автоматически цветом выделяет в тексте места, которые были изменены. Распространение: перед покупкой системы необходимо заказать демонстрацию системы, указав свои контактные данные. Бесплатная версия: нет. Плюсы: понятная навигация, можно сравнивать редакции документа, можно настроить проверку изменений важных документов, есть версия специально для «бюджетников». Минусы: нет регионального законодательства. Стоимость: цена базового тарифа на 4 месяца — 24 000 рублей за одного пользователя. Есть демо-версия.

Мое дело.Бюро moedelo.org/buro «Мое дело» — онлайн-сервис для ведения бухгалтерии, который имеет свою справочно-правовую систему бухгалтеров, юристов и кадровиков «Мое дело.Бюро». Продукт специально для бухгалтера: да. Нормативно-правовая база: федеральное законодательство. Полезные сервисы: проверка контрагентов;

оценка вероятности блокировки расчётного счёта;

база шаблонов документов с автозаполнением;

калькулятор расчета налогов, пеней, социальных пособий и других выплат;

можно подавать отчеты в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат;

электронную подпись можно оформить в системе бесплатно. Консультации экспертов: есть. Особенности СПС: система позволяет отследить дату, время и цель проверки, запланированной инспекцией труда, Роспотребнадзором, Россельхознадзором, Ростехнадзором, Пожарной службой и т.д. Система также поможет оценить вероятность налоговых проверок, план проведения которых не раскрывается. Распространение: сервис не требует установки на компьютер. Доступ предоставляется через личный кабинет на сайте. Бесплатная версия: нет. Плюсы: есть оценка вероятности проверок контролирующими ведомствами, можно подавать отчетность из системы, система позволяет оформить электронную подпись. Минусы: нет регионального законодательства. Стоимость: цена базового тарифа на год стоит 52 400 рублей на одного пользователя. Цена максимального тарифа — 96 700 рублей в год. Есть бесплатный пробный доступ.