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Восемь справочно-правовых систем для бухгалтера: обзор «Клерка»

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Новые законы и письма ведомств выходят настолько часто, что бухгалтерам приходится постоянно быть в тонусе. Чтобы не сойти с ума и успевать следить за актуальной информацией, лучше использовать справочно-правовые системы (СПС). Если вы сомневаетесь, нужна ли вам СПС, читайте наш обзор.

«Клерк» провел опрос, какой СПС пользуются его читатели. Больше всего (63 %) — «Консультантом Плюс». 16 % предпочитают «Систему Главбух». А ИТС от 1С (5 %) даже обогнала «Гарант» (4 %).

В целом, при выборе справочно-правовых систем, стоит обращать внимание на следующее:

  • есть ли у системы пакеты специально для бухгалтеров;
  • сколько нормативных актов содержит система, есть ли региональное законодательство;
  • лучше, чтобы СПС имела опцию консультации с экспертами для разъяснения сложных ситуаций;
  • как работает система: требуется ли установка на компьютер или достаточно только интернета;
  • какие есть дополнительные инструменты для работы бухгалтера (календарь, справочник, калькулятор и т.п.).

КонсультантПлюс

consultant.ru

«КонсультантПлюс» — одна из самых популярных в России систем. База системы включает более 235 млн документов: законодательство, судебную практику, материалы путеводителей, комментарии, консультации и другую необходимую информацию.

Продукт специально для бухгалтера: нет. Есть сервис «КонсультантБухгалтер».

Документы: федеральное законодательство, региональное законодательство, судебные решения, проекты нормативных актов.

Полезные сервисы:

  • конструкторы договоров и учетной политики;
  • калькулятор налогов, пеней, отпускных, пособий;
  • путеводители (по кадровым вопросам, по сделкам, по налогам);
  • бухгалтерская пресса и книги.

Консультации специалистов госорганов и экспертов: есть.

Особенности СПС: в системе есть типовые ситуации и готовые решения.

Распространение: заказать систему можно только через специалистов сервисных центров в крупных городах России. «КонсультантПлюс» можно установить на компьютер, купить интернет-версию или приобрести программу на флешке и носить с собой.

Бесплатная версия: есть. На ней доступны только основные нормативные акты.

Плюсы: обширная нормативная база, есть полезные инструменты, удобный поиск, есть бесплатная версия.

Минусы: нельзя узнать стоимость без обращения к специалистам, мало дополнительных сервисов для бухгалтера.

Стоимость: платная версия для бухгалтера имеет 3 тарифа: базовый, оптимальный и профессиональный. Между собой тарифы различаются пакетами доступных документов. Найти точную стоимость сервиса самостоятельно невозможно. Система тщательно скрывает стоимость тарифов и рекомендует обращаться к официальным представителям и узнавать подробности у них.

Гарант

garant.ru

«Гарант» — главный конкурент «Консультанта» на российском рынке. Система содержит в себе действующие законы и кодексы России, полный объем информационного банка системы составляет около 174 млн документов и комментариев к нормативным актам.

Продукт специально для бухгалтера: нет. Есть пакеты «Гарант-Бухгалтер» и «Гарант-Главный бухгалтер».

Нормативно-правовая база: федеральное законодательство, региональное законодательство, судебная практика.

Полезные сервисы:

  • калькуляторы для автоматического расчета штрафов, пеней, налогов, пособий, процентов;
  • сервис для создания готовых документов;
  • проверка контрагентов;
  • готовые заключения экспертов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, налогообложению, трудовому праву;
  • библиотека: книги, комментарии, статьи, разъяснения, аналитические материалы;
  • путеводители и энциклопедии решений;
  • только для пакета «Главный бухгалтер» — правовой консалтинг.

Консультации специалистов госорганов и экспертов: есть. Подключается дополнительно.

Особенности СПС: все документы проходят юридическую обработку. Юристы анализируют документы, выявляют противоречия в законодательстве, находят опечатки в официальных документах, разбираются в несоответствиях.

Распространение: поставляется в виде многопользовательской интернет-версии.

Бесплатная версия: есть, доступно ограниченное число документов.

Плюсы: обширная законодательная база, много дополнительных сервисов, есть пакет специально для главного бухгалтера.

Минусы: цены скрыты, пользователи жалуются на громоздкое программное обеспечение.

Стоимость: на сайте «Гаранта» отсутствует информация о ценах. На сайте их партнера указано, что цены на пакет «Бухгалтер» начинаются с 4 700 рублей в месяц при условии, что только один человек может пользоваться системой одномоментно. Стоимость пакета «Главный бухгалтер» на тех же условиях — от 6 700 рублей. Цена зависит от того, сколько человек одновременно будут использовать систему. Доступна бесплатная демо-версия.

Система Главбух

1gl.ru

«Система Главбух» — профессиональная справочная система. В ней собраны советы от экспертов по оптимизации бухучета, налоговому планированию и кадровому делопроизводству. Система содержит 59 млн документов в федеральной, региональной базах и судебной практике.

Продукт специально для бухгалтера: да.

Нормативно-правовая база: федеральное законодательство, региональное законодательство, судебная практика

Полезные сервисы:

  • справочники по ставкам налогов, курсам валют;
  • проверка отчетности;
  • калькулятор зарплат, налогов, штрафов, пеней и расчетчик НДФЛ;
  • производственный календарь;
  • готовые формы и образцы бухгалтерских документов;
  • журналы и книги;
  • отправка электронной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росалкогольрегулирование, Росстат.

Консультации специалистов госорганов и экспертов: есть.

Особенности СПС: пояснения и рекомендации доступным языком дают специалисты Минфина, ФНС, Роструда и других профильных ведомств и министерств. Система анализирует все изменения в законодательстве, разъясняет, как применять тот или иной закон, а спорные вопросы уточняет у экспертов.

Распространение: «Главбух» представлен в двух версиях: интернет и интранет. Через интернет-версию можно работать в системе с любого компьютера, подключенного к сети. Интранет-версия разработана для больших компаний, имеющих разветвленную региональную структуру, работает через внутреннюю сеть компании. Приобрести систему можно у официальных представителей «Главбуха» в разных городах России. Онлайн-программа доставляется в электронном виде.

Бесплатная версия: есть, поиск документов ограничен.

Плюсы: система дает конкретный и понятный ответ на вопрос, большой выбор дополнительных сервисов, можно отправлять отчетность из системы, удобный интерфейс.

Минусы: оплата минимум на полгода, может возникнуть проблема с поиском ответов на сложные вопросы, пользователи жалуются на агрессивную политику продаж, короткий срок демо-доступа.

Стоимость: цена системы зависит от того, в каком представительстве оформлять заказ. На сайте «Главбуха» указана лишь рекомендованная цена: за полугодие — 53 176 рублей, за год — 100 451, за 18 месяцев — 143 635 рублей. Оплата производится минимум на полгода. Доступен бесплатный демо-доступ на 3 дня.

Контур.Норматив

normativ.kontur.ru

«Контур.Норматив» — еще один справочно-правовой сервис для бухгалтеров. Сервис содержит базу с информацией по налоговому, трудовому, гражданскому праву, аналитические статьи, судебную и арбитражную практику, обзоры изменений в законодательстве, базу практических рекомендаций экспертов.

Продукт специально для бухгалтера: да.

Нормативно-правовая база: федеральное законодательство, региональное законодательство, судебная практика.

Полезные сервисы:

  • календарь для бухгалтера;
  • СМС-напоминания о предстоящей отчетности;
  • конструктор договора поставки, конструктор трудового договора, конструктор учетной политики;
  • калькулятор для расчета пеней, стажа, отпускных и т.д.;
  • бланки и шаблоны договоров, заявлений, отчётности и прочей документации;
  • чек-лист для бухгалтера на год;
  • справочная: МРОТ в регионах, коэффициенты-дефляторы, тарифы страховых взносов, ставки налогов.

Консультации экспертов: есть.

Особенности СПС: работать можно просто через интернет с любого компьютера, нет необходимости покупать, скачивать или устанавливать программу для доступа к системе.

Распространение: оформить заказ возможно онлайн. После оплаты вы получить онлайн-доступ к сервису.

Бесплатная версия: есть, поиск документов ограничен.

Плюсы:много дополнительных сервисов для работы, понятный интерфейс.

Минусы: пользователи жалуются на недостаток информации, короткий срок для тестирования пробной версии.

Стоимость: цены на тарифы зависят от региона. Цена базового тарифа с минимумом возможностей в Москве — 24 500 рублей в год. Этот же тариф в Краснодарском крае будет стоить 18 400 рублей в год, а в Адыгее — 12 300. Цена максимального тарифа в Москве — 67 500 рублей на год. Есть бесплатная версия на 2 дня.

1С:ИТС

its.1c.ru

Информационно-технологическое сопровождение «1С» — комплексная поддержка, которую фирма «1С» оказывает пользователям программ «1С:Предприятие». Поддержка ведется по договору 1С:ИТС.

Продукт специально для бухгалтера: да.

Нормативно-правовая база: федеральное законодательство.

Полезные сервисы:

  • календарь бухгалтера;
  • калькулятор больничных, отпускных, командировочных;
  • шаблоны документов;
  • напоминания о сроках сдачи отчетов и уплаты налогов;
  • сдавать отчетность можно из программы, обмен документами производится через ЭДО;
  • справочная информация (курсы валют, налоговые ставки, сроки сдачи отчетности и уплаты налогов и т.д.);
  • бухгалтерская периодика;
  • есть подборка ответов на популярные вопросы по законодательству.

Консультации экспертов: нет. Но можно задать вопрос аудитору.

Особенности СПС: авторы всех материалов в системе — разработчики программ «1С:Предприятие», аудиторы и методисты фирмы «1С». Специалисты каждый день проверяют изменения законодательства и разрабатывают методики учета той или иной хозяйственной операции, учета налогов, заполнения деклараций и т.п.

Распространение: система доступна только пользователям «1С:Предприятие». Подписка 1С:ИТС не распространяется в свободной продаже. Оформить заявку на консультацию, приобретение или внедрение продукта можно у официальных партнеров «1С».

Бесплатная версия: нет.

Плюсы: широкий набор дополнительных инструментов, есть консультации по работе с «1С», можно сдавать отчетность из системы.

Минусы: только для пользователей «1С:Предприятие», нет регионального законодательства.

Стоимость: самый популярный тариф 1С:ИТС ПРОФ для коммерческих предприятий стоит 40 572 рублей в год. При непрерывном продлении договора ИТС стоимость будет составлять 33 816 рублей в год. Доступен бесплатный тест-драйв системы на 7 дней.

Кодекс

kodeks.ru

Информационная компания «Кодекс» выпускает профессиональные справочные системы для специалистов разных отраслей.

Продукт специально для бухгалтера: нет. Но есть две системы — «Помощник Бухгалтера» для бухгалтеров коммерческих организаций и более узконаправленная — «Помощник Бухгалтера по бюджетному учету». Каждая система содержит более 450 тысяч документов.

Нормативно-правовая база: федеральное законодательство, проекты нормативных актов.

Полезные сервисы:

  • налоговый календарь;
  • все формы отчетности;
  • образцы правовых и деловых документов;
  • словарь терминов российского законодательства;
  • справочник по налогам;
  • подборка справочной информации;
  • автоматическая проверка изменений в важных документах;
  • газета и журнал для бухгалтеров.

Консультации экспертов: есть.

Особенности СПС: есть сервис, позволяющий сравнивать редакции документов между собой: система автоматически цветом выделяет в тексте места, которые были изменены.

Распространение: перед покупкой системы необходимо заказать демонстрацию системы, указав свои контактные данные.

Бесплатная версия: нет.

Плюсы: понятная навигация, можно сравнивать редакции документа, можно настроить проверку изменений важных документов, есть версия специально для «бюджетников».

Минусы: нет регионального законодательства.

Стоимость: цена базового тарифа на 4 месяца — 24 000 рублей за одного пользователя. Есть демо-версия.

Мое дело.Бюро

moedelo.org/buro

«Мое дело» — онлайн-сервис для ведения бухгалтерии, который имеет свою справочно-правовую систему бухгалтеров, юристов и кадровиков «Мое дело.Бюро».

Продукт специально для бухгалтера: да.

Нормативно-правовая база: федеральное законодательство.

Полезные сервисы:

  • проверка контрагентов;
  • оценка вероятности блокировки расчётного счёта;
  • база шаблонов документов с автозаполнением;
  • калькулятор расчета налогов, пеней, социальных пособий и других выплат;
  • можно подавать отчеты в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат;
  • электронную подпись можно оформить в системе бесплатно.

Консультации экспертов: есть.

Особенности СПС: система позволяет отследить дату, время и цель проверки, запланированной инспекцией труда, Роспотребнадзором, Россельхознадзором, Ростехнадзором, Пожарной службой и т.д. Система также поможет оценить вероятность налоговых проверок, план проведения которых не раскрывается.

Распространение: сервис не требует установки на компьютер. Доступ предоставляется через личный кабинет на сайте.

Бесплатная версия: нет.

Плюсы: есть оценка вероятности проверок контролирующими ведомствами, можно подавать отчетность из системы, система позволяет оформить электронную подпись.

Минусы: нет регионального законодательства.

Стоимость: цена базового тарифа на год стоит 52 400 рублей на одного пользователя. Цена максимального тарифа — 96 700 рублей в год. Есть бесплатный пробный доступ.

Право.ру

docs.pravo.ru

«Право.ру» — российская компания, которая владеет одноименным тематическим интернет-изданием и бесплатной справочно-правовой системой.

Продукт специально для бухгалтера: нет. Дополнительный сервис для бухгалтеров отсутствует.

Нормативно-правовая база: федеральное и региональное законодательство, материалы судебной практики, законопроекты.

Полезные сервисы: нет.

Консультации экспертов: нет.

Особенности СПС: во время работы с документами можно комментировать нормативный акт или его фрагмент, а также в режиме онлайн обсуждать его с коллегами.

Распространение: онлайн, через веб-страницу.

Бесплатная версия: есть.

Плюсы: большая нормативная база, система работает бесплатно.

Минусы:в настоящее время система не работает, нет сервисов специально для бухгалтеров, нет консультаций экспертов.

Стоимость:бесплатно.

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