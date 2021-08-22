Самые интересные темы форума «Клерка» прошлой недели

Лето стремительно заканчивается, как и отпуска. И это заметно по количеству тем в форуме «Клерка» — их стало больше. Что интересного обсуждали на прошедшей неделе.

Как поставить на баланс оборудование без документов? Учредители придумали заняться варкой пива и надо легализовать оборудование, принадлежащее одному из них.

Приобретение недвижимости — ОС или товары? ИП покупает объект, обремененный договорами аренды. А потом его надо будет разделить и продать по частям.

Запись в трудовой при смене совместительства на основное место работы. Спор из разряда вечных — через увольнение или просто переводом?

Банк заблокировал компании счет и не отдает деньги. Причина — ФНС внесла данные в ЕГРЮЛ о недостоверности учредителя. Но это неправда. Что делать?

Отчет об операциях, подлежащих прослеживаемости. Как оформлять, если товар куплен и продан в одном квартале?

На эти темы пока ничто не ответил. Может вы сможете помочь?