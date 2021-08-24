Выбирайте доставку бухгалтерских новостей. Две рассылки «Клерка»

Каждый день отряды бухгалтерских гномиков несут своими усталыми, но трудолюбивыми ручками в почту сотен тысяч бухгалтеров две наши рассылки. «Утренний бухгалтер» — для консерваторов, «Ночной бухгалтер» — для тех, кто ценит юмор и хочет знать только главное. Подписывайтесь, в общем!

«Утренний бухгалтер»

Этой рассылке уже 20 лет. «УБ» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно. Очень по-бухгалтерски.

Новости;

Статьи;

Блоговые посты;

Бесплатные вебинары.

Точно ничего не пропустите.

«Ночной бухгалтер»

Авторская рассылка от нашего главреда.

«НБ» — это несколько главных новостей дня. С сарказмом, мемчиками, комментариями юристов. Полный фарш, чтобы вы завершили рабочий день на нужном градусе сарказма от происходящего в профессии.

А еще в «Ночбухе» крутейшие карикатуры.