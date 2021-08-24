Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Выбирайте доставку бухгалтерских новостей. Две рассылки «Клерка»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Каждый день отряды бухгалтерских гномиков несут своими усталыми, но трудолюбивыми ручками в почту сотен тысяч бухгалтеров две наши рассылки. «Утренний бухгалтер» — для консерваторов, «Ночной бухгалтер» — для тех, кто ценит юмор и хочет знать только главное. Подписывайтесь, в общем!

«Утренний бухгалтер»

Этой рассылке уже 20 лет. «УБ» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно. Очень по-бухгалтерски.

  • Новости;
  • Статьи;
  • Блоговые посты;
  • Бесплатные вебинары.

Точно ничего не пропустите.

«Ночной бухгалтер»

Авторская рассылка от нашего главреда.

«НБ» — это несколько главных новостей дня. С сарказмом, мемчиками, комментариями юристов. Полный фарш, чтобы вы завершили рабочий день на нужном градусе сарказма от происходящего в профессии.

А еще в «Ночбухе» крутейшие карикатуры.

Подборка полезных мероприятий

Разместить