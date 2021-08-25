Защита заемщиков от своеволия банков: ситуации с выдачами кредита и разглашением банковской тайны

Как защитить себя на основе позитивной судебной практики.
Выдача кредита исключительно в безналичной или только в наличной форме
Недопустимо указание в договоре условия о предоставлении кредита только в безналичной форме, без возможности его получения наличными денежными средствами в банке, или, наоборот, только в наличной форме.
Закон
— Ст. 861 Гражданского кодекса РФ;
— Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
— ст. 9 Федерального закона от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»;
— ст. 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
— Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
Решение проблемы
Эффективным способом защиты прав может оказаться обращение в Общество защиты прав потребителей, Центральный банк РФ, Роспотребнадзор, прокуратуру или суд.
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Судебная практика
— Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2017 г. № 310-КГ17-18602 по делу № А35-21/2016;
— постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2009 г. по делу № А29-5334/2009.
И на десерт — разглашение банковской тайны, персональных данных клиентов
Банк несет ответственность за разглашение банковской тайны, персональных данных клиентов (в том числе тех граждан, кому было отказано в выдаче кредита). Предоставлять такую информацию банк может лишь по запросу прокуратуры, суда или иных компетентных органов в случаях, прямо предусмотренных законом.
Закон
— Ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
— ст. 137, 183, 272 Уголовного кодекса РФ.
Решение проблемы
При возникновении такой проблемы клиент банка вправе обратиться в полицию, Следственный комитет РФ, Центральный банк РФ, Роскомнадзор, суд или иные компетентные органы и организации с просьбой привлечь к предусмотренной законом ответственности виновных лиц.
Судебная практика
— Определение ВАС РФ от 11 ноября 2009 г. № ВАС-14906/09 по делу № А40-13792/09-120-18;
— Решение Верховного Суда РФ от 29 октября 2002 г. № ГКПИ02-860;
— постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 декабря 2019 г. № Ф05-2022/2016 по делу № А40-31510/2015;
— постановление ФАС Московского округа от 7 сентября 2009 г. № КА-А40/8497-09 по делу № А40-13792/09-120-18.
Итог, как же клиенту банка избежать нарушения прав?
1. Чтобы обезопасить себя, нужно знать свои права и типичные случаи их нарушения.
2. Следует внимательно слушать сотрудника банка и просить разъяснить любые неясные моменты. Важно полностью перечитать договор и иные документы (график платежей и т.п.). Если какие-то условия непонятны, попросите сотрудника банка их объяснить или возьмите проект договора с собой и передайте юристу или адвокату для проведения юридической экспертизы его условий. По закону договор или его отдельные условия в дальнейшем могут быть признаны недействительными, но на практике этого сложно добиться, потому лучше сразу во всем разобраться.
3. В случае сомнения в правомерности предъявляемых банком требований необходимо обращаться в Общество защиты прав потребителей, Центральный банк РФ, ФАС России, Роспотребнадзор, Роскомнадзор или иные органы или организации в соответствии с их компетенцией. А можно попросить юриста или адвоката разобраться в ситуации.