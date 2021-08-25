Защита заемщиков от своеволия банков: ситуации с выдачами кредита и разглашением банковской тайны

Как защитить себя на основе позитивной судебной практики.

Выдача кредита исключительно в безналичной или только в наличной форме

Недопустимо указание в договоре условия о предоставлении кредита только в безналичной форме, без возможности его получения наличными денежными средствами в банке, или, наоборот, только в наличной форме.

Закон

— Ст. 861 Гражданского кодекса РФ;

— Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

— ст. 9 Федерального закона от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»;

— ст. 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

— Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

Решение проблемы

Эффективным способом защиты прав может оказаться обращение в Общество защиты прав потребителей, Центральный банк РФ, Роспотребнадзор, прокуратуру или суд.

Судебная практика

И на десерт — разглашение банковской тайны, персональных данных клиентов

Банк несет ответственность за разглашение банковской тайны, персональных данных клиентов (в том числе тех граждан, кому было отказано в выдаче кредита). Предоставлять такую информацию банк может лишь по запросу прокуратуры, суда или иных компетентных органов в случаях, прямо предусмотренных законом.

Закон

— Ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

— ст. 137, 183, 272 Уголовного кодекса РФ.

Решение проблемы

При возникновении такой проблемы клиент банка вправе обратиться в полицию, Следственный комитет РФ, Центральный банк РФ, Роскомнадзор, суд или иные компетентные органы и организации с просьбой привлечь к предусмотренной законом ответственности виновных лиц.

Судебная практика

— Решение Верховного Суда РФ от 29 октября 2002 г. № ГКПИ02-860;

Итог, как же клиенту банка избежать нарушения прав?

1. Чтобы обезопасить себя, нужно знать свои права и типичные случаи их нарушения.

2. Следует внимательно слушать сотрудника банка и просить разъяснить любые неясные моменты. Важно полностью перечитать договор и иные документы (график платежей и т.п.). Если какие-то условия непонятны, попросите сотрудника банка их объяснить или возьмите проект договора с собой и передайте юристу или адвокату для проведения юридической экспертизы его условий. По закону договор или его отдельные условия в дальнейшем могут быть признаны недействительными, но на практике этого сложно добиться, потому лучше сразу во всем разобраться.

3. В случае сомнения в правомерности предъявляемых банком требований необходимо обращаться в Общество защиты прав потребителей, Центральный банк РФ, ФАС России, Роспотребнадзор, Роскомнадзор или иные органы или организации в соответствии с их компетенцией. А можно попросить юриста или адвоката разобраться в ситуации.