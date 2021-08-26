Повышенный взнос на травматизм можно оспорить в суде

Организация опоздала подтвердить основной вид деятельности. Поэтому, взносы на травматизм ей назначили в повышенном размере. Не согласившись с этим, фирма обратилась в суд, где решение ФСС ей удалось оспорить.

Как подтверждать основной вид деятельности

Организации ежегодно, за исключением года своего создания, должны подтверждать основной вид своей экономической деятельности. Для этого до 15 апреля текущего года в ФСС надо сдать:

заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности. Его заполняют по форме, предусмотренной приложением № 1 к Порядку, утвержденному приказом Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55;

справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год. Исключение — субъекты малого предпринимательства, которые этот документ не представляют.

Перечисленные документы можно сдать на бумаге либо в форме электронного документа. Если в установленный срок организация не сдаст в ФСС документы, подтверждающие основной вид экономической деятельности, то фонд отнесет ее к тому виду экономической деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска в соответствии с кодами ОКВЭД, которые указаны в ЕГРЮЛ.

Все про страховые взносы понятно и на примерах узнаете из онлайн-курса «Клерка». Записывайтесь. По окончании получите сертификат.

Опоздание с подтверждением основного вида экономической деятельности можно оспорить

Организация, которая не сдала во время документы в ФСС из-за нерабочих дней, введенных в 2020 году в связи с распространением коронавируса, обратилась в суд за защитой своих прав. Она оспаривала решение ФСС, который установил для нее повышенные тарифы страховых взносов на травматизм.

При этом фирма обратила внимание, что деятельность, по которой ей установили тариф взносов, фактически она не ведет.

Суд признал, что виды деятельности плательщика взносов, указанные в ЕГРЮЛ, сами по себе, вне связи с реально осуществляемыми им видами деятельности, экономического основания не имеют.

При этом отсутствие установленной процедуры порядка пересмотра размера страхового тарифа, на основе представленных сведений для подтверждения основного вида деятельности не может быть основанием, чтобы возложить на организацию обязанность по уплате страховых взносов в повышенном размере.

Если документы в фонд представлены хотя и с опозданием, но в пределах расчетного периода и в пределах срока камеральной проверки расчета за первый отчетный период, то этот факт ФСС не может игнорировать. Поэтому организацию, которая не сдала подтверждение основного вида деятельности во время, нельзя лишить права сдать эти документы в ФСС. Следовательно, фонд должен их оценить и принять решение об определении размера страхового тарифа с учетом полученных документов.

С учетом этого, суд не согласился с решением ФСС о назначении организации повышенных тарифов страховых взносов. К такому выводу пришли арбитры Арбетражного суда Московского округа в постановлении от 30.07.2021 г. по делу № А40-153133/2020. Отметим, что это не единичный случай, когда суд поддерживает организацию, опоздавшую с подтверждением основного вида деятельности в ФСС.

На сторону организации уже вставали судьи Арбитражного суда Центрального округа в постановлении от 05.04.2021 № Ф10-1180/2021.