На форуме «Клерка» активно развивается раздел для подписчиков «Премиума». Но и обычный форум менее активным не становится. Что обсуждали на прошедшей неделе?
Скупка товаров у населения, что может быть проще в оформлении? Но есть большой подводный камень, о котором многие забывают — персональные данные физлиц.
Зачем ФСБ приходила к ИП-аутсорсеру, пытались погадать в этой теме.
Чисто бухгалтерский вопрос — как списывать расходы с 44 счета.
Еще один вопрос про учет — «Как зачесть ретробонус».
Директор не предоставил чек для авансового отчета. Как поступить?
А эти темы пока остаются без ответа. Помогите с ответами:
- Последняя бухотчетность
- Наименование иностранного контрагента в русской версии контракта
- Путевой лист
- Учет лизинговых операций
- Выкупная стоимость из лизинга
- Самозанятый продажа с услугой
- Дивиденды полученные в листе 03 декларации