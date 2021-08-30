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Помогите ответить форумчанам «Клерка»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
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На форуме «Клерка» активно развивается раздел для подписчиков «Премиума». Но и обычный форум менее активным не становится. Что обсуждали на прошедшей неделе?

Скупка товаров у населения, что может быть проще в оформлении? Но есть большой подводный камень, о котором многие забывают — персональные данные физлиц.

Зачем ФСБ приходила к ИП-аутсорсеру, пытались погадать в этой теме.

Чисто бухгалтерский вопрос — как списывать расходы с 44 счета.

Еще один вопрос про учет — «Как зачесть ретробонус».

Директор не предоставил чек для авансового отчета. Как поступить?

А эти темы пока остаются без ответа. Помогите с ответами:

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