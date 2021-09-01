Какой выбрать метод начисления амортизации в налоговом учете?

Методов начисления амортизации в налоговом учете на сегодняшний день два — линейный и нелинейный. Каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки, которые мы сейчас и рассмотрим.

Амортизируемое имущество

Амортизируемое имущество — это основные средства (ОС) и нематериальные активы (НА), имеющиеся в собственности у предприятий и предназначенные для коммерческих целей. При этом:

их срок полезного использования (СПИ) — больше 12 мес.;

первоначальная стоимость — более 100 000 руб.

К такому имуществу также относят капвложения в ОС, переданные в аренду или в безвозмездное пользование в случае осуществления неотделимых улучшений арендатором или ссудополучателем при наличии на то согласия передающей стороны.

Исключения:

для унитарного предприятия (УП) амортизируемым будет имущество, полученное им от собственника УП в оперативное управление или хозяйственное ведение;

имущество, полученное инвестором у собственника по инвестсоглашению на оказание коммунальных услуг, амортизируется у инвестора в течение срока действия инвестсоглашения.

Не амортизируют: землю и природные ресурсы (воду, недра), МПЗ, товары, объекты незавершенного капстроительства, ценные бумаги, а также фининструменты срочных сделок.

Не признаются амортизируемыми ОС:

переданные (полученные) в безвозмездное пользование (кроме передачи государственным и муниципальным органам и предприятиям в случаях, оговоренных законами РФ);

если они переведены на более чем 3-месячную консервацию;

если они реконструируются или модернизируются в течение более 12 месяцев и в это время не используются;

российские суда на время нахождения их в Российском международном реестре судов.

При расконсервации ОС амортизация по нему начисляется так же, как это делалось до его консервации, а его срок полезного использования (СПИ) увеличивают на время, соответствующее времени консервации.

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Амортизационные группы

Для расчета амортизации (или еще говорят «износа») все имущество объединяют в отдельные группы по СПИ, который компания определяет согласно ст. 258 НК РФ на дату введения объекта в эксплуатацию и с учетом специального классификатора ОС (он утверждается Правительством РФ). Если какого-либо ОС нет в классификаторе, для него СПИ устанавливает сама компания, исходя из рекомендаций производителей и техпараметров.

После того, как ОС будет введено в эксплуатацию, его СПИ может быть увеличен, если после реконструкции, модернизации или технического переоснащения реальный срок его использования продлился.

Капвложения, стоимость которых возмещается арендатору или ссудополучателю арендодателем или ссудодателем, амортизируются последними лицами в соответствии с учетной политикой и НК РФ.

Капвложения, сделанные с одобрения арендодателя или ссудодателя, стоимость которых ими не возмещается, амортизируются арендатором или ссудополучателем в течение срока аренды или безвозмездного пользования.

СПИ объекта НА определяют исходя из срока действия патента, свидетельства и по каким-либо иным ограничениям сроков использования актива в соответствии с законами РФ или иностранного государства (по принадлежности НА), а также с учетом его предполагаемого срока использования. В случае когда затруднительно определить такой срок, его принимают равным 10 годам (но не более срока работы фирмы).

По таким НА как, например, «ноу-хау», исключительные права на изобретения, аудиовизуальные произведения и др. фирма может сама определить их СПИ (но он не может быть менее 2 лет).

Все амортизируемые активы подразделяют на 10 групп. К 1-ой относится самое недолговечное — от 1 года до 2 лет использования. Самый большой СПИ у объектов 10-й группы — более 30 лет.

Для б/у ОС при применении линейного способа СПИ уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации их бывшими владельцами. Если срок фактического использования такого ОС у бывших владельцев окажется равным или более его СПИ, определенного по классификатору ОС, то компания может сама определять его СПИ, исходя из требований техники безопасности и иных факторов.

Корректировка повышающими (понижающими) коэффициентами амортизационных норм повлечет сокращение (увеличение) СПИ. Однако это не влияет на подбор амортизационной группы.

Независимо от выбора того или иного варианта амортизацию следует считать каждый месяц.

Метод начисления амортизации «линейный»

Если для целей налогообложения вы остановились на линейном методе начисления амортизации, ее сумму вы должны посчитать по каждому объекту. Для этого его первоначальную (восстановительную) стоимость умножают на норму амортизации, которую находят так:

K = 1/n*100%,

где:

K — норма амортизации в % к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта;

n — СПИ объекта в мес. (повышающие или понижающие коэффициенты здесь не учитываются).

Расчет износа по капвложениям в ОС с помощью такого приема начинается у арендодателя или арендатора (по договору безвозмездного пользования ОС) с 1-го числа месяца, идущего за тем, в котором имущество ввели в эксплуатацию.

Рассчитывать износ по объектам, выведенным из списка амортизируемых, заканчивают с 1-го числа месяца, идущего за тем, в котором они были выведены.

При возврате амортизируемых объектов при прекращении договора безвозмездного пользования, а также при расконсервации ОС и завершении реконструкции (модернизации) ОС амортизацию считают с 1-го числа следующего месяца.

Метод начисления амортизации «нелинейный»

Если же для целей налогообложения вы предпочли нелинейный способ, то на 1-е число налогового периода для каждой группы вам нужно будет определить суммарный баланс (СБ), который считают как стоимость всех объектов данной группы.

Далее СБ каждой из групп находят на 1-е число нового месяца. Обратите внимание — в расчет СБ не берут активы, амортизацию по которым считают исключительно линейным способом (п. 3 ст. 259 НК РФ).

При введении в эксплуатацию нового имущества его первоначальная стоимость будет увеличивать СБ той группы, к которой оно относится, с 1-го числа месяца, идущего за месяцем ввода имущества в эксплуатацию.

В случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического переоснащения, частичной ликвидации активов изменение их стоимости учитывается в СБ группы, к которой они отнесены.

СБ той или иной группы каждый месяц уменьшается на суммы начисленного износа.

Сумма месячной амортизации для группы равна:

A = B * k/100,

где:

A — сумма амортизации (за месяц);

B — СБ амортизационной группы;

k — норма амортизации.

А теперь предлагаем ознакомиться с месячной нормой амортизации для разных групп:

1-я гр. — 14,3;

2-я гр. — 8,8;

3-я гр. — 5,6;

4-я гр. — 3,8;

5-я гр. — 2,7;

6-я гр. — 1,8;

7-я гр. — 1,3;

8-я гр. — 1,0;

9-я гр. — 0,8;

10-я гр. — 0,7.

Расчет износа по капвложениям в арендованные ОС нелинейным способом начинается у арендодателя или арендатора (а также при безвозмездном пользовании ОС у ссудодателя и у ссудополучателя) по общим правилам, т.е. с 1-го числа следующего месяца.

При возврате имущества в связи с прекращением безвозмездного пользования, а также при расконсервации, завершении реконструкции (модернизации) ОС, расчет амортизации нелинейным способом делают с 1-го числа следующего месяца, а СБ той или иной группы увеличивают на остаточную стоимость.

При выбытии активов СБ группы уменьшается на их остаточную стоимость. Когда при выбытии имущества СБ группы снижается до нуля, она ликвидируется.

Если же СБ группы становится менее 20 000 руб., в месяце, идущим за месяцем, когда это произошло (если за это время СБ группы не увеличился путем введения в эксплуатацию нового актива), компания может ликвидировать такую группу, при этом значение СБ отнести на внереализационные расходы текущего периода.

Методы начисления амортизации основных фондов

К основным средствам (ОС) причисляют имущество, применяемое для производства и реализации товаров (работ, услуг) или для управленческих нужд компании, первоначальная стоимость которого более 100 000 руб.

Для расчета износа ОС закон разрешает выбрать как линейный, так и нелинейный способ.

Первоначальную стоимость ОС определяют как сумму расходов на его покупку, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором его возможно использовать (без НДС и акцизов). Либо как рыночную стоимость, если ОС передано безвозмездно или обнаружено при инвентаризации.

Остаточная стоимость ОС — это разница между его первоначальной стоимостью и суммой износа, начисленной за период его эксплуатации.

По ОС собственного производства стоимость определяют как стоимость готовой продукции, увеличенную на акциз (если ОС относится к подакцизным товарам).

По общему правилу, остаточную стоимость ОС, амортизацию по которому находят нелинейным способом, определяют так:

Sn = S * (1 — 0,01 * k)n,

где:

Sn — остаточная стоимость объектов по прошествии n месяцев после их включения в ту или иную группу;

S — первоначальная (восстановительная) стоимость ОС;

n — число полных месяцев нахождения ОС в той или иной группе без учета месяцев, когда ОС не было амортизируемым;

k — норма амортизации (с учетом повышающего либо понижающего коэффициента).

Первоначальная стоимость ОС может измениться в случаях его модернизации, достройки, дооборудования, реконструкции, технического переоборудования, частичной ликвидации и иного его существенного изменения.

Амортизация и налог на прибыль

Амортизация позволяет списать стоимость имущества по определенным законом нормам на затраты для целей налогообложения прибыли. При этом, как уже было сказано, она считается отдельно по каждой амортизационной группе (это при нелинейномспособе) или отдельно по каждому объекту амортизируемого актива (линейный вариант).

При реализации амортизируемого актива образовавшаяся прибыль включается в состав базы по налогу на прибыль в этом же отчетном периоде, а убыток — в прочие расходы в соответствии со ст. 268 НК.

Компания может учесть в затратах отчетного периода расходы на капвложения в таких размерах: не более 30% первоначальной стоимости ОС из 3–7-й групп и не более 10% первоначальной стоимости ОС из других групп. Такие же правила действуют по расходам на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, частичную ликвидацию ОС, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ.

Если фирма решила использовать указанные возможности, ОС после их введения в эксплуатацию нужно отнести в амортизационные группы по своей первоначальной стоимости за вычетом сумм, отнесенных ранее на расходы.

Основные методы начисления амортизации в учетной политике

Вы можете выбрать метод начисления амортизации на очередной налоговый период, отразив его в своей УП. Правда, не всегда это возможно: данное правило не касается активов, которые, согласно НК РФ, амортизируются исключительно линейным способом и никаким иным. Кроме того, разрешается даже поменять способ начисления амортизации — это можно сделать с начала очередного налогового периода. Однако с нелинейного варианта на линейный разрешено переходить не чаще 1 раза в 5 лет.

При смене в УП способа амортизации вам надо будет определить СБ по остаточной стоимости своего амортизируемого имущества (или остаточную стоимость актива) на 1-е число налогового периода, с начала которого вы внесли изменения в УП. Тогда норма износа для каждого объекта будет определяться исходя из его оставшегося СПИ, посчитанного на 1-е число налогового периода, с начала которого в УП закреплено применение линейного способа.

Какой метод выбрать?

Давайте проанализируем особенности каждого метода на конкретном примере. Предположим у нас есть ОС стоимостью 110 000 руб. и СПИ 9 лет (108 мес.). Тогда коэффициент К для линейного метода у нас составит 0,925926, а износ будет начисляться равными суммами в течении 9 лет и составит 1 018,52 руб. в месяц.

При нелинейном методе наше ОС попадет в 5-ю группу с коэффициентом К, равным 2,7. Для него износ в первый месяц составит 2 970 руб., через год — 2 138,51 руб., через 4 года — 798,31, а через 5 лет и 3 месяца остаточную стоимость в размере 19 611,09 вообще можно будет списать на расходы единовременно. Таким образом, нелинейный метод характеризуется более ускоренным списанием стоимости имущества на затраты, чем линейный.

В том случае, если компания планирует получать стабильный доход в течение длительного периода времени, для нее будет более оптимальным линейный метод начисления износа. Если компания создана под конкретную сделку или перспективы ее деятельности туманны, то вполне логично выбрать нелинейный метод.

Итоги

Методы начисления амортизации в налоговом и бухгалтерском учете неодинаковы. Так, в первом случае, согласно НК РФ, основные методы начисления амортизации — только линейный и нелинейный. А во втором, согласно ПБУ 6/01 для ОС и ПБУ 14/2007 для НА, в этом вопросе предполагается большее разнообразие — это может быть способ:

линейный;

уменьшаемого остатка;

списания стоимости по сумме чисел лет СПИ;

списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Мы видим, что единственный способ, сближающий два вида учета, — это линейный. Однако, исходя из специфики деятельности, каждая компания определяет для себя наиболее подходящий вариант расчета износа как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, и прежде всего — исходя из его экономической целесообразности.