Налоговые льготы при продаже бизнеса с пятилетней историей

Налоговый кодекс предлагает разнообразные правила игры для тех, кто расстается с бизнесом (выходит из него, продает или ликвидирует компанию). В каких-то случаях потребуется уплатить большую сумму налога, а в каких-то налоговые последствия вовсе не возникнут. Налоги не появятся в случаях, когда присутствует возможность применения льгот. А право применения льгот, в свою очередь, зависит от нескольких факторов.

Если вы или ваша организация непрерывно владеет долями (акциями) в компании более 5 лет, то доход от реализации (погашении) таких долей (акций):

для физических лиц освобождается от НДФЛ (п. 17.2 ст. 217 НК РФ);

для юридических лиц облагается налогом по нулевой ставке (ст. 284.2 НК РФ).

Рассмотрим с экспертами taxCoach, какие условия необходимо соблюсти, чтобы воспользоваться льготой.

Первое: дата приобретения долей (акций) не имеет значения

Раньше такой налоговой льготой могли воспользоваться только те физические лица и организации, которые приобрели долю (акции) после «01» января 2011 года.Это вытекало из п. 7 ст. 5 ФЗ от 28.12.2010 г. № 395-ФЗ «О внесении изменений в ч. 2 НК РФ и отдельные законодательные акты РФ». Законом от 27.11.2018 г. № 424-ФЗ это положение было отменено. Начиная с 2019 года, дата приобретения / создания общества роли не играет.

Иными словами, если доли (акции) приобретены в 2010 году, а проданы в 2021 году, то платить НДФЛ / налог на прибыль не придется.

Второе: способ приобретения долей (акций) не имеет значения

Ни положения п. 17.2. ст. 217 НК РФ, ни п. 1 ст. 284.2. НК РФ не содержат ограничений по способу приобретения долей (акций). Более того, в п. 13.1. ст. 21 Закона «Об ООО» прямо указано, что документами, подтверждающими приобретение доли в уставном капитале общества, могут быть:

договор, по которому участник приобрел долю (купля-продажа, дарение, мена, отступное);

решение единственного учредителя о создании общества;

договор об учреждении общества или учредительный договор при создании общества с несколькими участниками;

свидетельство о праве на наследство, если доля перешла по наследству;

решение суда, если судебным актом установлено право участника общества на долю;

протоколы общего собрания общества в случае приобретения доли при увеличении уставного капитала общества, распределении долей, принадлежащих обществу, между его участниками.

Начиная с 2016 г. Минфин РФ соглашается с такой позицией в своих письмах. К слову, ранее налоговики считали, что акции (доли) должны быть именно приобретены по договору купли-продажи, а не получены иным способом, например, при создании компании или увеличении уставного капитала (Письмо Минфина России от 02.12.2013 № 03-03-06/1/52260 (в отношении п. 1 ст. 284.2 НК РФ), письмо УФНС России по г. Москве от 19.11.2014 № 20-14/116518 (в отношении п. 17.2 ст. 217 НК РФ).

Третье: льгота распространяется не на все доли (акции)

С 2021 года введено существенное ограничение. В отношении отчуждаемых акций и долей в ООО льгота действует, если стоимость недвижимости, прямо или косвенно принадлежащей такому обществу, составляет не более 50 % стоимости всех его активов.

Важно! Для физических лиц указанные условия действуют только в отношении акций. В отношении долей ООО достаточно 5-летнего срока владения.

Если доли (акции) отчуждает организация, то ограничение необходимо соблюдать во всех случаях.

Порядок определения прямой и косвенной доли недвижимости в активах закреплен Минфином (письмо Минфина от 9 декабря 2019 г. № 03-03-06/1/95589).

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Четвертое: непрерывность владения на праве собственности более 5 лет

Это означает следующее.

1. Доли (акции) не должны даже временно выбывать из собственности лица, претендующего на льготу.

2. Если в результате увеличения уставного капитала процентное отношение долей (акций) не меняется, то срок владения считается непрерывным, несмотря на увеличение номинальной стоимости доли (акций).Это подтверждается Письмом Департамента налоговой и таможенной политики Минфина от 20 июля 2018 г. N 03-04-06/50887, Письмом Департамента налоговой политики Минфина от 7 сентября 2020 г. № 03-04-06/78393.

Объясняется это тем, что в случае увеличения уставного капитала общества за счет внесения участниками (акционерами) дополнительных вкладов пропорционально долям участия, увеличивается только номинальная стоимость долей (акций) без изменения процентного соотношения долей в уставном капитале. Например, двое участников общества, владеющие долями 50/ 50, приняли решение об увеличении уставного капитала с 10 000 руб. до 2 млн. руб. пропорционально долям участия. В результате номинальная стоимость доли каждого участника выросла до 1 млн. руб., при этом размер их долей участия по-прежнему 50%. В таком случае срок владения долей не прерывается.

3. Если происходит увеличение уставного капитала общества непропорционально существующим долям (акциям), то есть когда у отдельных участников (акционеров) увеличивается номинальная стоимость и размер долей (акций), то льгота действует в отношении долей (акций), которые находились во владении более 5 летсм. Письмом Департамента налоговой политики Минфина России от 7 сентября 2020 г. № 03-04-06/78393.

Ниже рассмотрим на примере, как это правило работает.

Представим ситуацию: участник ООО (физическое лицо) владеет 30 % долей в уставном капитале номинальной стоимостью 3 000 руб. с 2016 г. Если в результате включения в состав Общества нового участника в 2020 г. его доля уменьшится до 25 %, то при продаже доли он по-прежнему должен иметь возможность воспользоваться налоговым освобождением в полном объеме, даже если при уменьшении размера его доли ее номинальная стоимость увеличилась.

А если в результате увеличения уставного капитала доля участника выросла до 35 % и была продана за 1 млн. руб., то налоговое освобождение должно предоставляться пропорционально доходу от продажи 30% доли, которая была приобретена в 2016 г., ведь с момента ее приобретения прошло 5 лет. В свою очередь, доход от продажи 5% доли для целей налогообложения уменьшается на сумму расходов, произведенных в связи с приобретением этой части доли.

Такие же правила применяются к юридическим лицам:

...если в течение срока владения на праве собственности или ином вещном праве размер доли налогоплательщика в уставном капитале общества менялся, то налоговая ставка 0 процентов применима к доходам от реализации той части доли, которой он владел на момент реализации более пяти лет. При этом размер номинальной стоимости доли участия в уставном капитале общества не влияет на непрерывность пятилетнего срока. Письмо Минфина России от 26 марта 2021 г. № 03-03-06/1/21949

Применение налоговой льготы в отношении долей, полученных при реорганизации

При подсчете физическим лицом срока владения долями / акциями в компании, созданной в результате реорганизации, учитывается срок владения им долями / акциями в реорганизованной компании — правопредшественнике. Так, согласно п. 17.2. ст. 217 НК РФ:

...При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком в результате реорганизации организаций, срок нахождения таких акций (долей, паев) в собственности налогоплательщика исчисляется с даты приобретения им в собственность акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.

Пример. Компания зарегистрирована в январе 2012 г. Позднее проведена ее реорганизация, в результате чего в 2020 г. создана новая компания с тем же участником. В 2021 г. участник продает свою долю в компании, созданной в результате реорганизации. Он не должен платить налог с полученного дохода, так как суммарно срок владения реорганизованной и вновь созданной компаниями составляет более 5 лет.

Организации тоже имеют льготу по сроку владения в отношении долей/акций, полученных при реорганизации. Льгота распространяется на следующие случаи, когдап. 6 ст. 284.2 НК РФ:

доли/акции в дочерних компаниях переданы организации-правопреемнику в процессе реорганизаци. Срок владения «дочками» для правопреемника не прерывается;

если организация создана в результате реорганизации в форме выделения, преобразования или разделения, то ее участник — юридическое лицо будет исчислять срок владения долями с даты приобретения долей в реорганизуемой компании.

При каких способах отчуждения доли (акций) действуют налоговые льготы

Налоговые льготы распространяются на ситуации:

купли-продажи долей/ акций;

выхода участника-физического лица из Общества и получения им действительной стоимости доли;

уменьшения уставного капитала (номинальной стоимости долей/ акций) Общества с возвратом участнику/ акционеру части имущества.

Отмечаем, что Минфин РФ неоднократно отмечал, что участник может использовать налоговое освобождение независимо от того, была ли доля в обществе отчуждена другим участникам, третьим лицам или самому обществу с выплатой действительной стоимости доли.

Но важно! Налоговые льготы не применяются при ликвидации организации и распределении имущества ликвидируемой организации. В случае ликвидации организации налогоплательщик может только уменьшить полученный доход на сумму произведенных расходов, связанных с приобретением доли / акций / паев, или применить вычет 250 000 руб.

При этом повторим, с 2019 г. доход, полученный участником при ликвидации организации, приравнивается к дивидендам, а значит его налогообложение осуществляется по налоговой ставке для дивидендов — 13 % (как для физических лиц, так и организаций), 15 % — для нерезидентов.

Если организация владеет долей в другой организации не менее 50% на протяжении более 365 дней на момент выхода из нее или ее ликвидации, то по ставке 0%.

Определяем размер налоговой ставки

Если конкретный случай не подпадает под условия льготного налогообложения, то бывшему участнику компании необходимо уплатить налог.

С 2019 г. доход, полученный участником при ликвидации организации, приравнивается к дивидендам. В связи с этим в случаях, не подпадающих под льготу, при продаже долей (акций), при ликвидации или выходе физическое лицо уплачивает НДФЛ по стандартной ставке — 13 или 15%.

Если физическое лицо является нерезидентом РФ (например, по причине длительного проживания за рубежом), НДФЛ с такого дохода будет уплачиваться не по обычной ставке для нерезидентов — 30%, а по специальной ставке для дивидендов — 15%п. 3 ст. 224 НК РФ.

У организаций такой доход облагается по более низким ставкам, нежели стандартная ставка налога на прибыль (20 %), а по ставке, применяемой к дивидендам — 13%Письмо Минфина России от 06.11.2019 № 03-03-06/1/85298, от 11.10.2019 № 03-03-06/1/78216.

При этом у организаций есть возможность применить пониженные ставки. К примеру, если ее доля участия в организации на момент выхода из нее / ее ликвидации составляла не менее 50% на протяжении более 365 дней, то организация вовсе сможет применить налоговую ставку — 0%пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ. То есть, при таких условиях налог на прибыль организации вообще не возникает.

Налоговое законодательство дает хорошие возможности по снижению налоговых платежей при продаже бизнеса. Условия применения налоговых льгот достаточно простые, что делает льготы доступными для многих.

Налоговые льготы могут быть полезны не только при продаже всего бизнеса третьим лицам, но и в рамках структурирования бизнеса, при необходимости совершить различные трансформационные процедуры (выход из Общества, продажа доли другому лицу, мена долей между собственниками) с целью перехода от текущей модели бизнеса к новой.