Постановка на учет обособленного подразделения: важные нюансы

Вы знаете, что при начале выполнения работ на строительной площадке заказчика у подрядчика возникает обособленное подразделение. И он вынужден поставить его на учет, подав об этом уведомление в свою налоговую инспекцию (подп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ). Сделать это надо в течение месяца со дня создания (а точнее — возникновения) такого подразделения (там же).

Этой датой следует считать день, когда на строительной площадке заказчика возникли рабочие места, то есть работники подрядчика фактически приступили к выполнению своих обязанностей, предусмотренные заключенным договором подряда с этим заказчиком, и трудовыми договорами, заключенными этим работниками со своей организацией.

И по ТКС, почтой, либо непосредственно в налоговую надлежит подать уведомление по форме С-09-3-1, форма которого утверждена приказом ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@.

Налоговики, получив это уведомление, обязаны в течение пяти рабочих дней поставить на учет организацию по месту нахождения этого обособленного подразделения (п. 4 Порядка постановки на учет и снятия с учета в налоговых органах российских организаций, граждан Российской Федерации, не являющихся индивидуальными предпринимателями, индивидуальных предпринимателей, утвержденного приказом Минфина России от 29.12.2020 № 329н).

В тот же срок организации должен быть выдано (направлено) уведомление о постановке на учет по месту нахождения ОП. Форма такого уведомления (форма 1-3-Учет) утверждена приказом ФНС России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@. В уведомлении будут указаны реквизиты той налоговой инспекции, что окормляет территорию, где находится подразделение, и девятизначный код постановки на учет (КПП), в котором пятый и шестой знаки будут — 02 (03, 04, 05, 31, 32).

И с этой даты организация обязана уплачивать НДФЛ с зарплаты сотрудников, работающих в этом ОП, в налоговую инспекцию по месту его постановки на учет. Туда же следует подавать и соответствующую отчетность по НДФЛ.

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Но если подразделение возникло в том же самом муниципальном образовании, где стоит на учете сама организация, но в другой инспекции, то раздельного исчисления НДФЛ, равно как и раздельного представления отчетности можно избежать.

Достаточно будет вместе с С-09-3-1 направить в свою инспекцию Уведомление о выборе налогового органа (его форма 1-6-Учет утверждена приказом ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@).

В нем надо будет указать ту инспекцию, в адрес которой будет перечисляться НДФЛ и представляться отчетность по нему. То есть ту инспекцию, где стоит на учете сама организация.

Но вот что делать, если подразделение возникает в другом муниципальном образовании, но на территории, подведомственной той же межрайонной налоговой инспекции, где стоит на учете организация?

Таких МРИ ФНС достаточно много и количество их растет.

Действующим законодательством такая ситуация не предусмотрена. И если строго по теории, то в одной и той же налоговой инспекции одна и та же организация будет стоять на учете с двумя разными КПП — по месту учета организации, и по месту учета обособленного подразделения.

Как оптимально решить этот вопрос на практике, у нас ответа пока нет. По-видимому, эту проблему каждая инспекция решает по-своему.

Один из коллег, уже достаточно давно, поведал такой случай. Он позвонил хорошо ему знакомому налоговому инспектору, с просьбой ответить на вопрос: — в какой строке декларации по НДС отразить какую-то довольно нестандартную ситуацию? Его попросили перезвонить где-нибудь через полчасика, и ответили: — в нашей комнате отражают по такой-то строке.

Ну а если подразделение возникло на территории, подведомственной другой налоговой инспекции, то от раздельной уплаты НДФЛ и представления раздельной отчетности уйти, увы, не получится.

При возникновении обособленного подразделения организация становится и плательщиком налога на прибыль, в порядке, установленном п. 2 ст. 288 НК РФ.

В адрес инспекции, где поставлено на учет ОП, должна перечисляться часть налога, подлежащего уплате в региональный бюджет. Туда же должна представляться и налоговая декларация.

В случаях, рассмотренных выше, то есть когда ОП находится в том же муниципальном образовании, подача 1-6-Учет также позволяет организации избежать отдельной уплаты налога и подачи отдельной декларации.

Кроме того, если ОП находится на территории того же региона (республики, края, области), где стоит на учете организация, то можно подать уведомление о выборе ответственного подразделения, через которое будет перечисляться налог и подаваться декларация.

Обязательной формы такого уведомления не установлено. Но ФНС России в своем письме от 26.12.2019 № СД-4-3/26867@ рекомендует применять разработанные службой формы, в этом письме приведенные.

Ну а если подразделение возникло в другом регионе, то тут же в обязательном порядке придется платить туда НДФЛ и налог на прибыль, и подавать по ним отчетность.

Обязанности уплачивать страховые взносы при открытии ОП, в подавляющем большинстве случаев, не возникает.

Мало кто открывает для такого обособленного подразделения расчетный счет в банке, а тем более наделяет его обязанностью рассчитывать заработную плату трудящимся там сотрудникам.

А именно одновременное выполнение этих двух условий (п. 11 ст. 431 НК РФ) и ведет к возникновению обязанности у организации по уплате страховых взносов и представлению отчетности по месту постановки на учет такого обособленного подразделения.

И далее возникает вопрос, а что будет, если не уведомить инспекцию о создании подразделения? То есть по-прежнему платить налоги только по месту постановки на учет организации, и представлять всю отчетность только в один адрес.

Недоимок по налогам не возникает. Налоги уплачены полностью, только немного не в те адреса. То есть к ответственности по ст. 122 НК РФ налоговики, что свои, что чужие, привлечь не смогут.

Мне кажется, что своя налоговая инспекция, обнаружив, что организация работает на чужой территории (в гостях), но налоги платит «домой», вряд ли будет поднимать большой шум. А вот инспекция заказчика, проверяя его декларацию по НДС, и обнаружив, что работы выполняет организация из другого региона, не вставшая у них на учет, может всерьез обидеться, что ей не перечисляют её долю налогов. Вот тут могут привлечь по п. 1 ст. 116 НК РФ — нарушение срока постановки на учет, и оштрафовать на 10 тыс. руб.

Далее.

Не представлялась в установленные сроки соответствующая налоговая отчетность. Читаем ст. 119 НК РФ.

По п. 1 такое нарушение карается штрафом в размере 5% от возникшей в результате этого недоимки за каждый полный или неполный месяц опоздания, но не более 30% суммы недоимки. Недоимки по налогу на прибыль не возникло.

Но дальше сказано, что сумма штрафа как минимум должна составить 1 тыс. руб.

Вот за то, что по окончанию года, в котором возникло это хорошо замаскированное ОП, не подали декларацию по налогу на прибыль, на 1 тыс. руб. и оштрафуют.

Кроме того, не подали в месяце открытия ОП уведомление по форме С-09-3-1. За это, по п. 1 ст. 126 НК РФ оштрафуют на 200 руб.

А вот за то, что не подавали отчетность по НДФЛ (6-НДФЛ) по работающим в подразделении сотрудникам, могут уже привлечь по п. 1.2 ст. 126 НК РФ. А это уже 1 тыс. руб. за каждый полный или неполный месяц опоздания.

Так что, на мой взгляд, если организация заключает договор подряда для работы на строительной площадке, находящейся в другом муниципальном образовании, а, тем более, в другом регионе, то подумать о том, чтобы встать там на учет по месту нахождения ОП, следует.

Это обойдется дешевле, чем возможные штрафные санкции, на которые можно попасть.