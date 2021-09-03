Директор ООО хочет открыть ИП на себя: что надо знать

В «Клерк.Консультациях» — необычная история. Директор стоматологии, которая ООО, решил открыть ИП и работать как зубной техник у себя на дому. Что по этому поводу может сказать налоговая и возможна ли вообще такая ситуация?

Текст вопроса:

«Есть ООО по стоматологическим услугам, арендует небольшое помещение, в котором негде открыть доп.кабинет. В последнее время появился запрос на услуги зубного техника. Эти услуги может предоставлять сам директор (есть спец. образование и условия для такой работы по месту жительства — оборудовал кабинет у себя дома). Хочет открыть ИП на себя и работать на дому, т.к. для этого вида деятельности лицензия не нужна.

Может ли он как ИП заключить договор со своим ООО, чтобы совместно работать? То есть врач, который работает в ООО (не директор, другой человек) будет брать слепки и ставить коронки, а изготавливать уже будет ИП. Не возникнут ли вопросы от налоговой?

Скажу сразу, город очень маленький, доход небольшой, не более 2 млн в год (т.е никаких схем, дробления и прочего). ООО на УСН, и ИП тоже хочет открыть на УСН. И если все-таки так можно, то как оформить, чтобы не возникло двойное налогообложение? То есть чтобы налоги ООО платил только со своей выручки, а ИП — со своей по договору.»

В ситуации разобралась эксперт «Клерка» Надежда Камышева:

«То есть ваш ИП решил проигнорировать мнение юристов, специализирующихся на медицине? Ну, его дело, конечно. В случае чего, неприятности он сам себе наживет.

В предложенной схеме надо начать с начала — с неприятностей из-за размещения производства в жилой квартире. Жилищный кодекс запрещает промышленное производство в жилых помещениях. Термин «промышленное производство» раскрывается в законе 488-ФЗ о промышленной политике:

...промышленное производство (промышленность) — определенная на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности совокупность видов экономической деятельности, относящихся к добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству.

Согласно ОКВЭД, производство стоматологических и ортодонтических протезов относится к коду 32.50, который находится в разделе С «Обрабатывающие производства».

Таким образом, размещение производства зубных протезов (коронки к ним относятся) в квартире недопустимо.

Наверняка есть еще СанПины с требованиями к такому производству, и их не выполнить в квартире.

Что касается налоговых вопросов. Налоговая всегда пристально следит за подобными схемами «директор ООО = ИП». Т.е. все цены в договорах на изготовление должны быть рыночными, а не заниженными или завышенными. И даже при маленьких объемах выручки у налоговой может появиться желание посчитать ИП работником организации с доначислением НДФЛ и взносов на все выплаты ему.

И двойное налогообложение, по сути, все равно будет. Потому что ООО будет платить налог со своих доходов, часть из них отдавая ИП за изготовление протезов. И ИП будет платить налог со своих доходов, которые он получил от ООО.

Теоретически возможна агентская схема: ООО как агент от имени ИП заключает договор на изготовление протеза. Т.е. с клиентом заключается два договора — один от имени ООО на протезирование, второй на изготовление протезов. Но вряд ли клиентов это обрадует. Да и от возможных претензий налоговиков не избавит«.

На это у эксперта спросили:

«Тогда получается что? Выход — искать дополнительный кабинет и принимать на работу нового сотрудника, либо оформлять себя еще на полставки ( он получает з/п как директор) и работать самому? Потому что вариант с двумя договорами не вариант, как Вы верно заметили...»

Итог по этому вопросу такой:

«Самого себя на полставки — лучший вариант.»

Берите на заметку.