Я календарь переверну: самые интересные темы форума «Клерка» прошлой недели

Вот и осень пришла. Не за горами отчетный период за 3 квартал, а там уже и до Нового года рукой подать. Что обсуждали на первой осенней неделе в форуме «Клерка»?

Новый бухгалтер обнаружила, что возврат займа включили в расходы. Стоит ли пересдавать декларацию по УСН, если налоговиков всё устроило?

За ИП оплатил налоги заказчик, напрямую в ИФНС. Будет ли у него доход?

Может ли учредитель, являющийся ИП, дать в долг своей организации? Стоит ли писать в платежке про беспроцентный заём?

Опечатка в протоколе о создании юрлица — как исправить?

Сколько бухгалтеров нужно организации? Влияет ли на расчет потребности оборот компании?