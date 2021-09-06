Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Я календарь переверну: самые интересные темы форума «Клерка» прошлой недели

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Вот и осень пришла. Не за горами отчетный период за 3 квартал, а там уже и до Нового года рукой подать. Что обсуждали на первой осенней неделе в форуме «Клерка»?

Новый бухгалтер обнаружила, что возврат займа включили в расходы. Стоит ли пересдавать декларацию по УСН, если налоговиков всё устроило?

За ИП оплатил налоги заказчик, напрямую в ИФНС. Будет ли у него доход?

Может ли учредитель, являющийся ИП, дать в долг своей организации? Стоит ли писать в платежке про беспроцентный заём?

Опечатка в протоколе о создании юрлица — как исправить?

Сколько бухгалтеров нужно организации? Влияет ли на расчет потребности оборот компании?

Всего одна тема осталась без ответа. Может быть, вы сможете помочь? Объяснительная на чек возврата

Подборка полезных мероприятий

Разместить