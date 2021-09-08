Внесудебное банкротство россиян хотят отдать под контроль ФССП. О чем споры вокруг процедуры?

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил передать организацию внесудебного банкротства Федеральной службе судебных приставов (ФССП), сообщили «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо организации Михаилу Мишустину. Авторы инициативы полагают, что это повысит эффективность процедуры.

Эксперты, опрошенные ДОЛГ.РФ, разошлись во мнениях. С одной стороны, у ФССП больше сведений о должнике, что позволит исключить случаи злоупотребления. С другой — сотрудники службы перегружены, новый функционал только усугубит ситуацию.

Закон о внесудебном банкротстве граждан действует в России уже год. Организацией этой процедуры сейчас занимаются МФЦ. Туда с соответствующим заявлением могут обратиться граждане, чей долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Однако, как показывает статистика, пока внесудебное банкротство «буксует».

По данным «Арбитраж.ру» и ЕФРСБ, на 1 июля 2021-го в МФЦ поступило почти 11 тыс. заявление о внесудебном банкротстве граждан. Из них дела были возбуждены только по 4 тыс., что равно порядка 37%. Остальные 63% документов по разным причинам были возвращены заявителям. Общий объем заявленного долга по внесудебным банкротствам к концу второго квартала 2021-го составлял более 1,4 млрд руб. За весь период действия процедуры было завершено 1,7 тыс. процедур и списано 582 млн руб. долгов граждан.

Чтобы «выправить» статистику, законодательные органы и общественные организации предложили ряд реформ внесудебного банкротства в России. Одна из инициатив принадлежит ОНФ — передать организацию процедуры судебным приставам. Это, по мнению организации, позволит повысить эффективность процедуры. Подавать заявления гражданам ОНФ при этом предлагает дистанционно — через «Госуслуги» или собственные электронные сервисы ФССП.

Мы попросили экспертов оценить, насколько предложение ОНФ позволит «перезагрузить» внесудебное банкротство в России. Генеральный директор Союза арбитражных управляющих СРО «Северная столица» Валерия Герасименко считает, что реализация инициативы скорее ухудшит ситуацию. Передача внесудебного банкротства ФССП еще больше загрузит судебных приставов, на которых итак приходится превышающее все нормы количество исполнительных производств.

«К сожалению, сейчас исполнительное производство зачастую сверх затянуто по срокам, много необоснованных арестов, которые не снимаются автоматически при наступлении тех или иных оснований, хотя это обязанность приставов. Более того, одна из основных задач ФССП — розыск имущества. А внесудебное банкротство возможно лишь при его отсутствии. То есть у институтов исполнительного производства и внесудебного банкротства разные цели и задачи», — обращает внимание эксперт.

Арбитражный управляющий Павел Замалаев, напротив, видит предложение ОНФ перспективным. По словам эксперта, согласно действующему законодательству, на внесудебное производство может претендовать гражданин, в отношении которого окончено исполнительное производство. Таким образом, основным источником информации для инициирования процедуры внесудебного банкротства уже сегодня является ФССП, которая ведет банк данных исполнительных производств. Передача организации внесудебного банкротства судебным приставам исключит одно звено из цепочки организаций, участвующих в сопровождении соответствующей процедуры.

Кроме того, как указывает Павел Замалаев, ФССП обладает более качественной информацией о потенциальном получателе услуги. Это позволит исключить злоупотребления. Но есть у инициативы ОНФ и минусы.

«На сегодняшний день не все процессы в деятельности ФССП настроены и работают так, хотелось бы. Я беру на себя смелость судить об этом с учетом того, что часто сталкиваюсь с работой службы со стороны взыскателя. Часто не получается в установленные законом сроки получать информацию о возбуждении исполнительного производства, о его ходе, о совершенных исполнительных действиях. Но, последнее время наметились положительные тенденции в части соблюдения сроков и точности исполнения требований закона. Поэтому полагаю, что возможная передача организации внесудебного банкротства в ведение ФССП позволит повысить эффективность соответствующей процедуры», — полагает эксперт.

Ранее свои предложения по реформе внесудебного банкротства в РФ высказало Министерство экономического развития. Ведомство предложило увеличить максимальный лимит долга с 500 тыс. до 1 млн руб., продлить срок оспаривания результатов процедуры и предоставить гражданам возможность один раз корректировать документы.

Банкиры оценили предложение Минэкономразвития отрицательно. Они обратили внимание, что под лимит в 1 млн руб. могут подпасть ипотечные кредиты, выданные в регионах.