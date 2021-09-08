Заполняем поле 101 в платежном поручении

Поле 101 в платежном поручении отведено для кода, соответствующего статусу плательщика. Оно не вызывает нареканий со стороны получателей платежа при оформлении этого документа с соблюдением всех правил. При верно указанном статусе плательщика налоги и взносы зачисляются вовремя, и оснований для начисления штрафных санкций не возникает.

Что означает поле 101 в платежном поручении

Документ для безналичных расчетов с бюджетом и прочими контрагентами имеет свои правила заполнения. Каждая его ячейка (поле) оформляется согласно действующим нормативам в зависимости от категории платежа, владельца расчетного счета и непосредственно получателя денежных средств. Основные моменты прописаны в НПА Банка России.

С 10.09.2021 форма платежного поручения и его содержание определены положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П, до этой даты — положением ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П. С изменением регулирущего НПА форма платежки не изменилась.

Поле 101 отведено для закодированного 2-значного обозначения статуса плательщика — отправителя денежных средств. Им может выступать организация, индивидуальный предприниматель, адвокат, глава крестьянского хозяйства, иное физическое лицо. Также заполненное поле призвано обозначать налогового агента, участника внешнеэкономических операций.

Полученные денежные средства заносятся на разные лицевые счета в зависимости от статуса плательщика.

С 01.05.2021 обязательно заполняйте поле 15, в котором указывается номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)). С этой даты также меняются реквизиты Казначейских счетов и наименование банка получателя. Период с 01.01.2021 по 30.04.2021 переходный. Т.е. банк примет платежки как со старыми так и с новыми реквизитами. Это следует из письма ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504.

Варианты заполнения поля 101

Правила заполнения статуса плательщика в поле 101 содержатся в приложении 5 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н.

Основными действующими реквизитами можно считать следующие коды:

01 ― налогоплательщик-организация, какое-либо юридическое лицо.

02 ― налоговый агент. Этот статус наиболее часто встречается при оплате НДФЛ за наемных работников, НДС при заключенных договорах аренды с муниципальными организациями.

08 ― этот код используют предприятия и физлица, уплачивающие за наемных работников страховые взносы на травматизм, администрируемые ФСС (при уплате взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ, которыми заведует налоговая, в платежке ставится статус 01). Также статус 08 используют при уплате в ПФР штрафов за нарушения с персонифицированным учетом.

13 ― с 01.10.2021 этот статус указывают ИП, нотариусы, адвокаты, фермеры, уплачивающие налоги за себя, а также прочие физические лица.

Обратите внимание! До 01.10.2021 ИП, адвокаты, нотариусы и главы КФХ при перечислении налогов за себя указывают в платежках коды 09, 10, 11 и 12 соответственно. С 1 октября для всех этих лиц действует единый код статуса — 13.

Поле 101 платежного поручения в 2021-2022 годах подлежит заполнению не в каждом случае перечисления денежных средств. Наличие статуса плательщика указывает на получателя платежа как субъекта, на счетах которого аккумулируются налоги, взносы и прочие поступления. Банки в таких случаях обязаны проследить, чтобы последующие ячейки 102–110 также были заполнены. При отсутствии необходимых данных проставляется 0. Наличие пустого поля не допускается. Исключением здесь является поле 110, которое можно не заполнять вообще.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар о том, что бухгалтеру надо знать про бухучет и налоги при импорте и экспорте. Встретимся 14 сентября.

Коды 15 и 20 используют кредитные организации или их филиалы, платежные агенты, которые переводят денежные средства за физических лиц на основании общего реестра или по каждому в отдельности.

Код 24 указывают физлица, осуществляющие выплаты страховых взносов или иных платежей в бюджет.

Таким образом, если субъект предпринимательской деятельности перечисляет в ФСС страховые взносы на травматизм за своих наемных работников, статус плательщика указывается с кодом 08 независимо от того, является он организацией или ИП.

Пример 1

Какой код следует прописать в поле 101 при перечислении НДФЛ? Использовать статус 01, указывающий на плательщика — юридическое лицо, неверно. В этом случае при перечислении денежных средств налоговыми агентами за своих работников необходимо проставить 02. Уплачивающие с 01.10.2021 налог на доходы предприниматели, нотариусы, адвокаты ставят код 13. Также код 13 проставляют прочие физические лица, которые уплачивают налог, образовавшийся в результате оказания разовых услуг.

Пример 2

Какой статус плательщика проставляется при оплате земельного налога?

Поле 101 заполняется в зависимости от владельца земельного участка. Для организаций статус плательщика равен 01. Предприниматели, использующие участки в своей деятельности, связанной с получением прибыли, с 01.10.2021 проставляют код 13. Налог на землю в случаях, когда владельцами являются прочие физические лица, уплачивается также с кодом 13.

С ноября 2016 года в силу вступило правило о том, что уплата налога возможна третьим лицом. Заполнение платежного документа в этом случае имеет свои особенности.

Ошибки при заполнении поля 101 в платежке

Неверно указанный код статуса плательщика приводит к возможной недоимке по налогам и взносам, начислению пеней, штрафов, разногласиям с контролирующими органами.

Самой распространенной ошибкой в использовании статуса плательщика можно считать перечисление НДФЛ за наемных работников с указанием в поле 101 кода 01 — как организации. Это неверно, так как в данном случае субъект выступает в качестве налогового агента. Правильным будет статус плательщика с кодом 02. То же самое касается и случаев перечисления НДС при аренде за муниципальные учреждения, когда организация выступает в качестве налогового агента.

Последствия неправильного оформления платежных поручений

Неверно заполненное платежное поручение с указанием ошибочных реквизитов может повлечь за собой ответственность за несвоевременное совершение платежа. В подп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ приводятся примеры, в каких случаях ошибки в платежных документах не позволяют считать обязанность налогоплательщика по самостоятельному исчислению платежей исполненной:

неверное указание номера счета;

ошибка в наименовании банка получателя.

Прочие случаи ошибочного заполнения платежек не являются основанием для отказа в зачислении платежей. Субъект предпринимательской деятельности в таких случаях вправе обратиться в налоговую инспекцию для уточнения платежей.

Судебная практика также свидетельствует о том, что решение в подобных ситуациях, скорее всего, будет вынесено в пользу налогоплательщика (постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 № КА-А41/7564-09 по рассматриваемому делу № А-41-10152/08).

Периодически проводимая сверка с налоговой инспекцией и внебюджетными фондами позволит выявить возможные ошибки при составлении платежных документов, вовремя зачесть требуемые суммы и избежать дальнейших конфликтов и недоразумений с проверяющими относительно образовавшейся суммы недоимки.

Итоги

В поле 101 указывайте код статуса налогоплательщика. Для ООО основной код — 01, для ИП с 1 октября 2021 года — 13. Если ООО или ИП выступает налоговым агентом, то применяется код 02.