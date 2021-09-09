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Инспекционный визит: что это такое, как проводится и что вам нужно про это знать

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Рубрика НК РФ
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Новый вид контрольно-надзорной деятельности проверяющих из органов контроля (надзора) с 1 июля 2021 года по Закону № 248-ФЗ — инспекционный визит. Из этой статьи узнаете, что он включает, порядок проведения и чем отличается от обычной проверки.

Понятие

Согласно ст. 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», инспекционный визит — это контрольное или надзорное мероприятие, проводимое путем взаимодействия (прямого личного контакта) с конкретным контролируемым лицом и/или владельцем (пользователем) производственного объекта.

Место проведения

Это может быть:

  • место нахождения или ведения деятельности контролируемым лицом, в т. ч. его филиалы, представительства, обособленные подразделения;
  • локация объекта контроля.

Какие допустимы действия

В ходе инспекционного визита инспекторы могут совершать только следующие контрольные (надзорные) действия:

  • осмотр;
  • опрос;
  • получение письменных объяснений;
  • инструментальное обследование;
  • истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (ведения деятельности) контролируемого лица, его филиалов, представительств, обособленных подразделений либо объекта контроля.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

К проведению инспекционного визита могут быть привлечены специалисты.

А о том, что делать, если к вам нагрянули не с инспекционным визитом, а с самой настоящей проверкой, мы расскажем на бесплатном вебинаре 23 сентября: записывайтесь.

Предварительное уведомление

По закону инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта. И каких-либо исключений нет.

Способ проведения

Кроме непосредственного прихода на место, инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи (ч. 5 ст. 56 Закона № 248-ФЗ).

Длительность визита инспекторов

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.

Особенность в 2021 году

Закон № 248-ФЗ вступил в силу 1 июля 2021 года, когда ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год уже были составлены по прежним правилам.

В связи с этим, п. 2 постановления Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 предусмотрел, что после 01.07.2021, но не позднее чем за 20 рабочих дней до начала проведения плановой проверки, орган контроля может принять решение о проведении в 2021 году инспекционного визита вместо такой выездной проверки. Ведь такой визит это априори более мягкое контрольное мероприятие.

Многих интересует вопрос, чем отличается проверка от инспекционного визита. Суть в том, что выездная проверка носит более комплексный характер (ст. 73 Закона № 248-ФЗ). При ней инспекторы оценивают и соблюдение обязательных требований, и выполнение решений контрольного (надзорного) органа.

Кроме того, срок проведения выездной проверки дольше — до 10 рабочих дней. И в ходе её инспекторы могут совершать практически весь комплекс контрольных действий, предусмотренных ст. 65 Закона № 248-ФЗ.

Согласование с прокуратурой

По общему правилу внеплановый инспекционный визит допустим только по согласованию с органами прокуратуры. Но есть ряд исключений. Это следующие случаи:

  • поручение Президента РФ/Правительства России о проведении в отношении конкретного контролируемого лица;
  • требование прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
  • истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований — когда невозможно сделать вывод об исполнении этого решения (в случаях, установленных ч. 1 ст. 95 Закона № 248-ФЗ);
  • наступление события, указанного в программе проверок (если федеральным законом о виде контроля установлено, что инспекционный визит проводится на основании этой программы);
  • по федеральному закону о виде контроля возможно проведение внепланового инспекционного визита в случае поступления от контролируемого лица в контрольный орган информации об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности) в рамках разрешительных режимов в формах лицензирования, аккредитации, сертификации, включения в реестр, аттестации, прохождения экспертизы и иных разрешений, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений (тогда предмет инспекционного визита ограничен оценкой устранения нарушений обязательных требований);
  • сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (тогда инспекционный визит проводят незамедлительно в течение 24 часов после получения таких сведений с извещением прокуратуры по месту объекта контроля. Закон допускает неуведомление контролируемого лица об этом.).

Оформление результатов визита инспекторов

Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 закреплены типовые формы:

  • решения о проведении инспекционного визита (Приложение № 4);
  • акт инспекционного визита (Приложение № 11).

После проведения инспекционного визита сведения об этом инспекторы размещают в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Об этом должен свидетельствовать QR-код в шапке бланка решения о проведении.

По результатам инспекционного визита в акте может фигурировать один из трёх выводов:

1 Нет нарушений обязательных требований

 

Соблюдение (реализация) требований разрешительных документов

Соблюдение требований документов, исполнение которых обязательно в соответствии с законодательством РФ

Исполнение ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа.

2 Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, ссылки на него в законе и доказательств)

 

Несоблюдение (нереализация) требований разрешительных документов (с указанием их реквизитов)

Неисполнение ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа

3 Устранены нарушения, указанные выше в п. 2, если это произошло до окончания инспекционного визита

К акту прилагают:

  • протоколы и иные документы (протокол осмотра/опроса/инструментального обследования, письменные объяснения);
  • заполненные проверочные листы (в случае их применения);
  • документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований.

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