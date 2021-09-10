Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Поступление прослеживаемых товаров в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Прослеживаемость товаров
Версия для печати

Надеемся, все в курсе, что национальная система прослеживаемости товаров заработала с 8 июля 2021 года? В статье расскажем об отражении в учете в 1С поступления прослеживаемых товаров от различных компаний-поставщиков: резидентов РФ, (не)/членов ЕАЭС. 

Для начала напомним основную цель системы прослеживаемости товаров — это обеспечение государственного контроля за движением импортных товаров от производителя до конечного потребителя. Такой контроль должен снизить процент нелегального оборота импорта на территории РФ.

Ознакомиться с основными положениями можно в Постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1108.

Чтобы разобраться, какие именно товары подлежат прослеживаемости, советуем обратиться к Постановлению Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1110.

Уделив небольшое внимание теоретической стороне вопроса, перейдем к практике.

Поступление прослеживаемых товаров от контрагента – резидента РФ

Итак, разберем каким образом отражается поступление товаров, подлежащих прослеживаемости, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 от поставщика – резидента РФ.

Сразу оговоримся, что обмен документами по прослеживаемым товарам должен осуществляться только через операторов электронного документооборота (ЭДО).

Если компания подключена к сервису 1С-ЭДО, то разбираемые в примере документы будут заполнены в программе автоматически.

Для наглядности мы разберем отражение поступления товаров, подлежащих прослеживаемости в организации, в которой сервис 1С-ЭДО не подключен.

Больше о прослеживаемости товаров мы рассказываем в новом онлайн-курсе: смотреть тут.

Для отражения поступления прослеживаемых товаров нам потребуется документ «Поступление (акты, накладные, УПД)» в разделе «Покупки».

Вид документа в таком случае будет: «Товары (накладная, УПД)».

На основании полученных документов от поставщика - в нашем примере это УПД № 25 от 06.09.2021 г. - заполняем «шапку» документа.

Удостоверимся, что страной регистрации поставщика является Россия.

Далее перейдем к табличной части документа и уделим внимание номенклатуре. Ранее мы уже подробно рассматривали заполнение карточки номенклатуры, поэтому сейчас останавливаться на этом вопросе не будем, лишь напомним о необходимости верного заполнения выделенных фиолетовым цветом строк.

В подвале карточки номенклатуры не забудьте также заполнить соответствующие поля.

При переносе в документ «Поступление товаров» такой номенклатурной позиции появляется специальный значок , свидетельствующий о том, что товар является прослеживаемым.

При нажатии на этот значок можно вызвать подсказку, в которой указано, что товар в документе из перечня, подлежащего прослеживаемости. Информация о номере и дате постановления будет актуализироваться разработчиками.

Обращаем внимание на графу «Таможенная декларация или РНПТ».

В этой графе мы должны будем проставить РНПТ, который указан в документе поставщика прослеживаемого товара:

  • продавец на «спецрежиме» предоставит УПД с РНПТ;
  • продавец плательщик НДС предоставит счет-фактуру с РНПТ.

В графе предусмотрена возможность введения информации вручную. Такая опция может быть необходима, если у организации-покупателя электронный документооборот настроен не через сервис «1С: ЭДО», а через какую-либо другую программу.

Если же у компании-покупателя подключен сервис «1С: ЭДО», то как мы уже говорили ранее, РНПТ автоматически загрузится в данную графу из электронного счета-фактуры (или УПД) поставщика.

Далее проведем документ и по кнопке перейдем в «Движение документа».

Здесь нас интересует закладка «Прослеживаемые товары».

Видим, что одноименный регистр был заполнен с видом «Приход». Также мы можем проконтролировать внесенные в регистр сведения о приобретенном товаре.

Теперь перейдем на закладку «Операции с прослеживаемыми товарами».

В этом регистре для организаций, которые являются плательщиками НДС, в графе «Отражение в отчетности» будет указано «Книга покупок», если продавец также является плательщиком НДС и выставил счет-фактуру.

Если же продавец не является плательщиком НДС, то в этой графе будет числиться значение «Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами».

Такое же значение приобретет графа «Отражение в отчетности» для организаций, которые не являются плательщиками НДС, а именно - «Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами».

Напомним, что этот отчет следует подать в ФНС не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по всем операциям с прослеживаемым товаром.

Важно! В программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, начиная с версии 3.0.100.23, добавлена информация о прослеживаемых товарах в электронные формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.

Новые формы будут применяться, начиная с декларации за 3 квартал 2021 года.

Поступление прослеживаемых товаров от контрагента – не члена стран ЕАЭС

Теперь рассмотрим иную ситуацию, когда импортный товар поступил в организацию от поставщика, не являющегося членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В карточке организации проконтролируем заполнение строки «Страна регистрации». В нашем примере – это Германия.

На этот раз импортным товаром выступают детские автокресла. Этот товар также является прослеживаемым, о чем специальным значком  нас оповещает программа.

Напомним, что при импорте прослеживаемых товаров из стран, не являющихся членами ЕАЭС, компании самостоятельно формируют РНПТ. Такой номер будет состоять из номера таможенной декларации и порядкового номера товара в ней.

Проведем документ поступления товаров и посмотрим сформированные регистры.

Регистр «Прослеживаемые товары» будет иметь вид движения «Приход» и содержать в себе сведения о приобретенном товаре.

Далее на основании документа «Поступление товаров» была создана таможенная декларация по импорту. Заметим, что в этом документе в графе «Номер ГТД» указывается номер таможенной декларации. В отличие от документа «Поступление товаров», где в графе «Таможенная декларация или РНПТ» указан номер РНПТ.

Далее компания-импортер может использовать прослеживаемые товары для внутренних операций.

Поступление прослеживаемых товаров от контрагента – члена стран ЕАЭС

Для начала вспомним, какие страны являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и какая цель у данного объединения.

Итак, на сегодняшний день в ЕАЭС входит пять стран:

  • Республика Армения;
  • Республика Беларусь;
  • Республика Казахстан;
  • Кыргызская Республика;
  • Российская Федерация.

Целью создания этого союза является обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Со всей информацией, касающейся ЕАЭС можно ознакомиться на официальном сайте Евразийский экономический союз.

В нашем примере будет фигурировать контрагент, страна регистрации которого является Беларусь.

В табличной части документа выбираем прослеживаемый товар – детская коляска. Программа сообщает нам об этом специальным значком .

Далее высвечивается напоминание о том, что в документе присутствуют прослеживаемые товары, а это значит, что компании - импортеру необходимо создать и отправить Уведомление о ввозе в ИФНС в течение пяти рабочих дней с даты принятия товаров на учет.

В свою очередь, ФНС присвоит РНПТ не позднее следующего дня, как получит от организации уведомление.

Перейдем по гиперссылке внизу документа «Поступление товаров» и создадим необходимое Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров.

Программа автоматически перенаправит пользователя в «Помощник получения РНПТ». Уведомление о ввозе прослеживаемого товара из государств членов ЕАЭС можно создать по кнопке .

На закладке «Отправка» появится созданное нами Уведомление, которое при необходимости можно распечатать, а также выгрузить в форме файла XML или же отправить в ФНС.

Напомним, что если у организации сервис «1С-Отчетность» не подключен, а компания является клиентом какого-либо другого оператора, то в таком случае отправка Уведомления возможна путем выгрузки файла в формате XML.

Если же в программе 1С: Бухгалтерия предприятия отключен сервис «1С-Отчетность», то требуется лишь нажать на кнопку «Отправить в ИФНС» и уведомление будет отправлено.

Далее компания может отслеживать процесс получения ответа от налогового органа, воспользовавшись закладкой «Ожидание ответа».

И, наконец, на закладке «Запись РНПТ» организация, получив номера из ФНС, запишет их в свою программу. В свою очередь, номера РНПТ отразятся в регистре «Прослеживаемые товары».

Воспользовавшись ссылкой «Записанные РНПТ», организация с легкостью сможет просмотреть РНПТ, которые ранее были внесены в систему.

Далее компания – импортер сможет указывать полученные РНПТ в своих счетах-фактурах, УПД, документах по учету и отчетности.

Разобравшись с вопросом отражения в программе поступления прослеживаемых товаров напрашивается еще один важный вопрос: каким образом можно проверить РНПТ, указанный в документах поставщика? Вдруг контрагент отразил РНПТ не верно?

Проверить РНПТ достаточно просто, для этого следует воспользоваться сервисом на сайте ФНС Проверка прослеживаемости товаров.

В настоящий момент сервис работает в тестовом режиме.

Сервис обладает массой полезных функций, к примеру, можно проверить прослеживаемые товары по коду ТН ВЭД или ознакомиться с полным перечнем товаров, подлежащих прослеживаемости.

?

Подборка полезных мероприятий

Разместить