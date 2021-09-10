Поступление прослеживаемых товаров в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Надеемся, все в курсе, что национальная система прослеживаемости товаров заработала с 8 июля 2021 года? В статье расскажем об отражении в учете в 1С поступления прослеживаемых товаров от различных компаний-поставщиков: резидентов РФ, (не)/членов ЕАЭС.

Для начала напомним основную цель системы прослеживаемости товаров — это обеспечение государственного контроля за движением импортных товаров от производителя до конечного потребителя. Такой контроль должен снизить процент нелегального оборота импорта на территории РФ.

Ознакомиться с основными положениями можно в Постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1108.

Чтобы разобраться, какие именно товары подлежат прослеживаемости, советуем обратиться к Постановлению Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1110.

Уделив небольшое внимание теоретической стороне вопроса, перейдем к практике.

Поступление прослеживаемых товаров от контрагента – резидента РФ

Итак, разберем каким образом отражается поступление товаров, подлежащих прослеживаемости, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 от поставщика – резидента РФ.

Сразу оговоримся, что обмен документами по прослеживаемым товарам должен осуществляться только через операторов электронного документооборота (ЭДО).

Если компания подключена к сервису 1С-ЭДО, то разбираемые в примере документы будут заполнены в программе автоматически.

Для наглядности мы разберем отражение поступления товаров, подлежащих прослеживаемости в организации, в которой сервис 1С-ЭДО не подключен.

Больше о прослеживаемости товаров мы рассказываем в новом онлайн-курсе: смотреть тут.

Для отражения поступления прослеживаемых товаров нам потребуется документ «Поступление (акты, накладные, УПД)» в разделе «Покупки».

Вид документа в таком случае будет: «Товары (накладная, УПД)».

На основании полученных документов от поставщика - в нашем примере это УПД № 25 от 06.09.2021 г. - заполняем «шапку» документа.

Удостоверимся, что страной регистрации поставщика является Россия.

Далее перейдем к табличной части документа и уделим внимание номенклатуре. Ранее мы уже подробно рассматривали заполнение карточки номенклатуры, поэтому сейчас останавливаться на этом вопросе не будем, лишь напомним о необходимости верного заполнения выделенных фиолетовым цветом строк.

В подвале карточки номенклатуры не забудьте также заполнить соответствующие поля.

При переносе в документ «Поступление товаров» такой номенклатурной позиции появляется специальный значок , свидетельствующий о том, что товар является прослеживаемым.

При нажатии на этот значок можно вызвать подсказку, в которой указано, что товар в документе из перечня, подлежащего прослеживаемости. Информация о номере и дате постановления будет актуализироваться разработчиками.

Обращаем внимание на графу «Таможенная декларация или РНПТ».

В этой графе мы должны будем проставить РНПТ, который указан в документе поставщика прослеживаемого товара:

продавец на «спецрежиме» предоставит УПД с РНПТ;

продавец плательщик НДС предоставит счет-фактуру с РНПТ.

В графе предусмотрена возможность введения информации вручную. Такая опция может быть необходима, если у организации-покупателя электронный документооборот настроен не через сервис «1С: ЭДО», а через какую-либо другую программу.

Если же у компании-покупателя подключен сервис «1С: ЭДО», то как мы уже говорили ранее, РНПТ автоматически загрузится в данную графу из электронного счета-фактуры (или УПД) поставщика.

Далее проведем документ и по кнопке перейдем в «Движение документа».

Здесь нас интересует закладка «Прослеживаемые товары».

Видим, что одноименный регистр был заполнен с видом «Приход». Также мы можем проконтролировать внесенные в регистр сведения о приобретенном товаре.

Теперь перейдем на закладку «Операции с прослеживаемыми товарами».

В этом регистре для организаций, которые являются плательщиками НДС, в графе «Отражение в отчетности» будет указано «Книга покупок», если продавец также является плательщиком НДС и выставил счет-фактуру.

Если же продавец не является плательщиком НДС, то в этой графе будет числиться значение «Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами».

Такое же значение приобретет графа «Отражение в отчетности» для организаций, которые не являются плательщиками НДС, а именно - «Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами».

Напомним, что этот отчет следует подать в ФНС не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по всем операциям с прослеживаемым товаром.

Важно! В программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, начиная с версии 3.0.100.23, добавлена информация о прослеживаемых товарах в электронные формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.

Новые формы будут применяться, начиная с декларации за 3 квартал 2021 года.

Поступление прослеживаемых товаров от контрагента – не члена стран ЕАЭС

Теперь рассмотрим иную ситуацию, когда импортный товар поступил в организацию от поставщика, не являющегося членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В карточке организации проконтролируем заполнение строки «Страна регистрации». В нашем примере – это Германия.

На этот раз импортным товаром выступают детские автокресла. Этот товар также является прослеживаемым, о чем специальным значком нас оповещает программа.

Напомним, что при импорте прослеживаемых товаров из стран, не являющихся членами ЕАЭС, компании самостоятельно формируют РНПТ. Такой номер будет состоять из номера таможенной декларации и порядкового номера товара в ней.

Проведем документ поступления товаров и посмотрим сформированные регистры.

Регистр «Прослеживаемые товары» будет иметь вид движения «Приход» и содержать в себе сведения о приобретенном товаре.

Далее на основании документа «Поступление товаров» была создана таможенная декларация по импорту. Заметим, что в этом документе в графе «Номер ГТД» указывается номер таможенной декларации. В отличие от документа «Поступление товаров», где в графе «Таможенная декларация или РНПТ» указан номер РНПТ.

Далее компания-импортер может использовать прослеживаемые товары для внутренних операций.

Поступление прослеживаемых товаров от контрагента – члена стран ЕАЭС

Для начала вспомним, какие страны являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и какая цель у данного объединения.

Итак, на сегодняшний день в ЕАЭС входит пять стран:

Республика Армения;

Республика Беларусь;

Республика Казахстан;

Кыргызская Республика;

Российская Федерация.

Целью создания этого союза является обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Со всей информацией, касающейся ЕАЭС можно ознакомиться на официальном сайте Евразийский экономический союз.

В нашем примере будет фигурировать контрагент, страна регистрации которого является Беларусь.

В табличной части документа выбираем прослеживаемый товар – детская коляска. Программа сообщает нам об этом специальным значком .

Далее высвечивается напоминание о том, что в документе присутствуют прослеживаемые товары, а это значит, что компании - импортеру необходимо создать и отправить Уведомление о ввозе в ИФНС в течение пяти рабочих дней с даты принятия товаров на учет.

В свою очередь, ФНС присвоит РНПТ не позднее следующего дня, как получит от организации уведомление.

Перейдем по гиперссылке внизу документа «Поступление товаров» и создадим необходимое Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров.

Программа автоматически перенаправит пользователя в «Помощник получения РНПТ». Уведомление о ввозе прослеживаемого товара из государств членов ЕАЭС можно создать по кнопке .

На закладке «Отправка» появится созданное нами Уведомление, которое при необходимости можно распечатать, а также выгрузить в форме файла XML или же отправить в ФНС.

Напомним, что если у организации сервис «1С-Отчетность» не подключен, а компания является клиентом какого-либо другого оператора, то в таком случае отправка Уведомления возможна путем выгрузки файла в формате XML.

Если же в программе 1С: Бухгалтерия предприятия отключен сервис «1С-Отчетность», то требуется лишь нажать на кнопку «Отправить в ИФНС» и уведомление будет отправлено.

Далее компания может отслеживать процесс получения ответа от налогового органа, воспользовавшись закладкой «Ожидание ответа».

И, наконец, на закладке «Запись РНПТ» организация, получив номера из ФНС, запишет их в свою программу. В свою очередь, номера РНПТ отразятся в регистре «Прослеживаемые товары».

Воспользовавшись ссылкой «Записанные РНПТ», организация с легкостью сможет просмотреть РНПТ, которые ранее были внесены в систему.

Далее компания – импортер сможет указывать полученные РНПТ в своих счетах-фактурах, УПД, документах по учету и отчетности.

Разобравшись с вопросом отражения в программе поступления прослеживаемых товаров напрашивается еще один важный вопрос: каким образом можно проверить РНПТ, указанный в документах поставщика? Вдруг контрагент отразил РНПТ не верно?

Проверить РНПТ достаточно просто, для этого следует воспользоваться сервисом на сайте ФНС Проверка прослеживаемости товаров.

В настоящий момент сервис работает в тестовом режиме.

Сервис обладает массой полезных функций, к примеру, можно проверить прослеживаемые товары по коду ТН ВЭД или ознакомиться с полным перечнем товаров, подлежащих прослеживаемости.

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