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Таинственные истории и поиск кнопки в программе. Обзор форума «Клерка»

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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На прошлой неделе в форуме «Клерка» было много интересных обсуждений. Мы выбрали пять самых интересных тем.

Таинственную историю проводки будущим числом рассказали в теме Остатки по сч. 51 не совпадают по бухгалтерскому и управленческому учету.

Разборки между двумя учредителями обсуждали в теме Прощение долга или? Проблема как всегда в том, что они путают свой карман с карманом ООО.

Как оприходовать в 2021 году в 1с 8.3 канцтовары в рамках нового ФСБУ 5/2019? Спор вокруг того, надо ли использовать 10 счет. Ведь есть еще и налоговый учет этих канцтоваров.

Перевод сотрудника на основное место в УПП. Кнопку для перевода в программе не нашли, потому что надо действовать через увольнение. Хотя с этим и не все согласны.

Где взять стаж, если у работника ЭТК? Форму СТД-ПФР можно получить в Пенсионном фонде, но вот куда работник дел бумажную трудовую со своим стажем до 2020 года?

На эти вопросы пока никто не ответил:

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