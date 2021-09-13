Проводим затраты на утилизацию отходов: что важно учесть?

Предприятиям приходится хранить, а потом утилизировать отходы своей деятельности. Рассмотрим, как отражать хранение и утилизацию в учете — бухгалтерском и налоговом.

Производственные отходы — материалы и сырье, полностью или частично утратившие свои первоначальные свойства. Образуются в ходе обычной деятельности — при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг (термин определяется приказом Росстандарта от 26.10.2016 № 1519-ст). Норма таких отходов определяется для каждой отрасли индивидуально.

Основная схема учета «отходных» затрат

Затраты на сбор, хранение и утилизацию отходов возникают на дату самого процесса утилизации. Это день, когда подписали соответствующий первичный документ, согласно которому отходы вывезены в официально установленное место их хранения или уничтожения.

В бухгалтерском учете эти затраты, по общему правилу, учитывают как общепроизводственные по дебету 25 счета и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.

В налоговом учете два возможных варианта:

1. Если в бухучете затраты на утилизацию относим в себестоимость продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), то в налоговом учете признаем как прямые затраты.

2. Если в бухучете списываем на уменьшение финансового результата текущего отчетного периода, то в налоговом отражаем как косвенные.

Процесс учета, хранения и утилизации отходов регламентирован Федеральным законом № 89 «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998.

Спецсхема: равномерный учет «отходных» расходов

Затраты на сбор, хранение и утилизацию отходов могут возникнуть уже после того, как изготовили и даже реализовали объект деятельности.

В бухгалтерском учете в этом случае ФСБУ 5/2019 «Запасы» предлагает такое решение: чтобы минимизировать искажение финансового результата и налогооблагаемой прибыли, можно изначально, когда только принимаем к учету материалы, включать в их фактическую стоимость предположительную сумму затрат на манипуляции с отходами. Для этого создаем оценочное обязательство. То есть резерв сумм, который будем постепенно равномерно включать в затраты на производство и расходы на продажу. Учет таких резервов-обязательств ведем на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

Увеличение стоимости материалов на сумму затрат отражаем по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов».

В налоговом учете такого вида затрат, как оценочные обязательства на утилизацию отходов, не существует (п. 2 ст. 254 НК РФ).

Вывод: стоимость материалов по налоговому учету будет меньше, чем по бухгалтерскому на сумму таких оценочных обязательств.

При реализации продукции (передаче работ, оказании услуги) возникнет вычитаемая временная разница (п. 14 ПБУ 18/02) и отложенный налоговый актив. В таком случае разумно использовать корреспонденцию счетов 09 «Отложенный налоговый актив» и 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Затраты на утилизацию накопившихся отходов целесообразно учитывать по дебету 25 счета. Накопленные с утилизации суммы относим на уменьшение начисленного ранее резерва (без уменьшения финансового результата) записью по дебету счета 96 и кредиту счета 25.

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Ранее начисленный отложенный налоговый актив уменьшаем, сделав запись по дебету 68 и кредиту 09 «Отложенные налоговые активы».

Итог — финансовый результат в регистрах бухгалтерского учета без искажения.

Но минусы тоже есть.

Как правило, не всегда бухгалтер может даже примерно рассчитать размер затрат на сбор, хранение и утилизацию отходов, которые возникнут через неопределенное время, даже если компания выпускает привычную для себя продукцию. Резерв при реализации продукции (выполнении работ, оказании услуг) уменьшает финансовый результат, а это напрямую скажется на прибыли организации, стоимости чистых активов. Отражение очередной разницы в бухгалтерских и налоговых регистрах может быть достаточно хлопотным занятием.