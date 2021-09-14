Блокировка счета пользователя криптовалют: что про это надо знать

Криптовалюты все больше набирают популярность в России: о каком-нибудь биткоине хотя бы раз слышал, пожалуй, почти каждый. Сегодня разберем ответ на вопрос: могут ли заблокировать счет пользователя криптовалюты?

Итак, если пользователь криптовалют активно использует свой личный счет для покупки и продажи криптовалюты, и количество его операций и контрагентов превышают указанные в методических рекомендациях значения, то да, его счет может быть заблокирован банком.

Почему происходит блокировка и что с этим делать?

Если счет оказался заблокирован, нужно связаться с банком и убедить его, что счет не используется в каких-либо противоправных целях. Но нужно быть готовым к тому, что свои слова придется подкреплять документами.

С точки зрения действующего законодательства и Центрального Банка, использование личного счета для занятия любой деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли (предпринимательской деятельностью), уже является противоправным.

В России для занятия предпринимательской деятельностью должны использоваться:

расчетные счета ИП или юридического лица;

счет гражданина, зарегистрированного в качестве самозанятого.

Если человек ни в одном из этих качеств не зарегистрирован, но при этом фактически использует свой личный счет, например, для заработка на криптовалюте, то он, с точки зрения ЦБ, занимается незаконной предпринимательской деятельностью.

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Как избежать блокировки?

Чтобы избежать блокировки счетов, необходимо не превышать лимиты, указанные в рекомендациях ЦБ и не совершать иных действий со своим личным счетом, которые банк может посчитать подозрительными.

Для торговли криптовалютами лучше использовать расчетный счет ИП или юрлица.

Адвокат, преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов считает, что деятельность по купле-продаже криптовалюты законом полноценно не урегулирована, равно как и правовой статус самой криптовалюты.

«То, как это сделано в законе о цифровых финансовых активах, увы, сложно назвать регулированием — начиная от терминологии (цифровая валюта — криптовалюта) и заканчивая избирательным признанием цифровой валюты в качестве имущества для ограниченного перечня операций», — отметил Кириллов.

Рекомендации не говорят о безусловной блокировке банковских счетов, с помощью которых обменивается криптовалюта. Ведомство лишь призывает банки более детально проверять их на предмет использования явно незаконных расчетов.

Эксперт советует воздержаться от использования сервисов, упомянутых в заявлении ЦБ, а также задуматься о структурировании деятельности по обмену криптовалюты в рамках российского законодательства.